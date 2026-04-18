  • «Спартак» о 104-летии: «Более 100 лет великой истории, полной трофеев и рекордов, которой гордятся миллионы болельщиков во всем мире. С нашим днем, красно-белые!»
«Спартаку» исполнилось 104 года.

«Спартак» сделал публикацию в честь своего 104-летия. 

Московский клуб был основан 18 апреля 1922 года.

«С днем рождения, любимый клуб! «Спартаку» – 104 года!

Более 100 лет великой истории, полной трофеев и рекордов, которой гордятся миллионы спартаковских болельщиков во всем мире 🔴.

С нашим днем, красно-белые! ❤️🤍» – говорится в сообщении «Спартака».

Изображение: t.me/fcsmtg

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
подумаешь 104-летие, вон кто-то 100-летие второй год подряд отмечает
Ответ Santucco
Комментарий скрыт
Ответ Santucco
у Спартака день рождения, а в топе едкий коммент про Зенит. и после этого они еще говорят, что у Зенита комплексы))
Напомню, что на свое липовое столетие Спартак подарил своим болелам домашнее поражение 0:3 от Уфы ))
Ответ rusriver
С таким же счетом в 2012 году, в день 90 летия, Спартак подарил своим болельщикам домашнее поражение от Анжи Махачкала. Видимо традиция такая у Спартака...))
Ответ rusriver
Симонян утверждал, что год основания 1935
Мальчики меряются длиной.. Какие столетия клубов. Спартак создали в 1935. Потом все стали искать кто раньше всех "родился" и раз игроки какого-то там Общества Соколиной охоты потом стали играть за Спартак, то и Спартак типа и был тогда. Смешно. Лучше бы выиграли что-нибудь. А то с того момента, как клуб "постарел" он и играть стал как ветеран - всего два трофея за почти четверть века.
Ответ Alexander Nikitin
Предлагаю другой вариант, считать от момента выступлений клуба под своим именем в первенствах по футболу, без прошлых названий. ЦСКА например с 1960 года.
Ответ bot7
Ну там другой случай. Одно дело переименование клуба, другое - переход игроков. Просто если взять аналог сразу видна разница. Например, кто-то работал на Московском электроламповом заводе, а потом завод закрыли и часть персонала перешла в только что созданный Московский радиотехнический завод. Который потом переименовали в Московский электрический завод. Так никто не считает же датой рождения Московского электрического завода, дату рождения Московского электролампового завода. Поскольку заводы разные. А вот наши клубы считают.
С праздником, пищевик
Спартак навсегда в сердце, кто мы ❤️🤍🐷
Ответ Alex.K71
Мы, Спартак, а вы....
Ответ Alex.K71
Посторонние предметы в сердце мешают его нормальной работе)
"Великая история" веков покрылась плесенью десятилетий
Примерно 40 лет я болею и переживаю за тебя, Спартак!)
Это на всю жизнь)
Мои поздравления! 🔴⚪💪
Поздравляю КБ !!!
С праздником всех красно-белых! Надеюсь завтра игра будет соответствовать.
Теперь понятно, почему нет новых трофеев. Их некуда ставить. Старых полно).
