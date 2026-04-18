«Ковентри» сыграет в АПЛ впервые с 2001 года. Команда Лэмпарда финиширует в топ-2 в Чемпионшипе

«Ковентри» вернулся в АПЛ.

«Ковентри» сыграет в АПЛ впервые за 25 лет.

Команда Фрэнка Лэмпарда сыграла вничью с «Блэкберном » (1:1) в 43-м туре Чемпионшипа и обеспечила себе место в топ-2 по итогам сезона.

В последний раз «Ковентри » выступал в Премьер-лиге в сезоне-2000/01. С тех пор команда успела побывать не только в третьей, но даже в четвертой лиге Англии.

Согласно подсчетам BBC, последний матч клуба в АПЛ состоялся 9 099 дней назад.