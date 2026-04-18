  • «Ковентри» сыграет в АПЛ впервые с 2001 года. Команда Лэмпарда финиширует в топ-2 в Чемпионшипе
«Ковентри» сыграет в АПЛ впервые с 2001 года. Команда Лэмпарда финиширует в топ-2 в Чемпионшипе

«Ковентри» вернулся в АПЛ.

«Ковентри» сыграет в АПЛ впервые за 25 лет.

Команда Фрэнка Лэмпарда сыграла вничью с «Блэкберном» (1:1) в 43-м туре Чемпионшипа и обеспечила себе место в топ-2 по итогам сезона.

В последний раз «Ковентри» выступал в Премьер-лиге в сезоне-2000/01. С тех пор команда успела побывать не только в третьей, но даже в четвертой лиге Англии.

Согласно подсчетам BBC, последний матч клуба в АПЛ состоялся 9 099 дней назад.

Фрэнки красавец. Ковентри - чисто тренерская команда.
Ну и олды должны помнить Ковентри на рубеже веков: Хакерби, МакАллистер, Хедман, Алоизи, Томпсон, молодые Робби Кин и Беллами.
Фрэнки красавец. Ковентри - чисто тренерская команда. Ну и олды должны помнить Ковентри на рубеже веков: Хакерби, МакАллистер, Хедман, Алоизи, Томпсон, молодые Робби Кин и Беллами.
в Ковентри Дьокереш если что начинал
Фрэнки красавец. Ковентри - чисто тренерская команда. Ну и олды должны помнить Ковентри на рубеже веков: Хакерби, МакАллистер, Хедман, Алоизи, Томпсон, молодые Робби Кин и Беллами.
Мне ещё Уилли Боланд запомнился, потому что у меня с ним наклейка была из АПЛ-овской серии, хотя игрок был даже близко не основной.
На всякий случай. С детства за Ковентри!
На всякий случай. С детства за Ковентри!
так получилось, что в какой-то фифе (с 2010 или около того) почему-то решил за Ковентри карьеру провести, 2-3 года примерно , потом забросил фифу. За этим клубом постоянно следил , как идут, есть ли шансы на выход в пл/чемпионшип, или какая вероятность вылета в 3ю лигу) дождался наконец, буду за них топить, как и за маню
На всякий случай. С детства за Ковентри!
Не поверишь, но так и есть!)
В 2000 году впервые запустил FIFA2000 и почему-то приглянулась в АПЛ команда в форме небесного цвета с названием "Ковентри Сити"!
С тех пор следил за из судьбой и искренне рад за их возвращение в АПЛ)) ✊
Лэмпард красавчик 👍🏻
Лэмпард красавчик 👍🏻
И финальное: Лэмпард- красавчик? ©
Лэмпард красавчик 👍🏻
Блэкберн бы уже наконец увидеть снова в Премьер-лиге
Просто Лэмпс опять всем доказал, что нормальный тренер! Во второй заход в Челси ему очень не повезло (а кому там везет сейчас). Так что зря его гнобили!
Просто Лэмпс опять всем доказал, что нормальный тренер! Во второй заход в Челси ему очень не повезло (а кому там везет сейчас). Так что зря его гнобили!
при нём играли как мировые звезды Маунт и Абрахам (где он сейчас?). Лемпс примерно в миллион раз сильнее чем Розиньор
Просто Лэмпс опять всем доказал, что нормальный тренер! Во второй заход в Челси ему очень не повезло (а кому там везет сейчас). Так что зря его гнобили!
состав овенный был и есть
С момента, как Фрэнк взял "Ковентри", слежу за командой. С первой игры Лэмпарда, когда шли на 17м месте в шипе, до несправедливого поражения "Сандерленду" в плей-офф, с первого нулевого тура этого сезона с "Халлом" и до сегодняшней ничьи. Очень рад за Фрэнка, болел как за родного, наконец-то он доказал всем болтунам, что способен добиваться результата, даже с весьма скромным составом. Теперь осталось удержать первое место и готовиться к сезону в АПЛ.
Надеюсь это начало подъема тренера Френка Лэмпарда.
Жизнь Ковентри помотала конечно, но рад, что они будут в АПЛ!
Супер Френк как обычно побеждает, ничего нового.
Как же хорошо увидеть в апл свежее имя, а не все тех же лифтов типа Шеффилда Ю и Норвича с Вест Бромом. Ещё бы Миллуоллу прорваться - вообще красота будет
Как же хорошо увидеть в апл свежее имя, а не все тех же лифтов типа Шеффилда Ю и Норвича с Вест Бромом. Ещё бы Миллуоллу прорваться - вообще красота будет
Рэксхэм нужен )
Рэксхэм нужен )
это будет суперэпично, если они опять в первый же сезон оформят повышение))
Для меня само название Ковентри и красивые голубые футболки = теплый апрельский субботний день. Ты в первом классе школы. По первому каналу раз в неделю показывают российский чемпионат (как правило, игру Спартака). Ты переключаешь по тем девяти каналам, что ловит ТВ и вдруг натыкаешься на футбол, который никогда не видел. Новые названия команд. Новый голос комментатора. Интересный мячик с галочками. И люди сидят так близко к полю. И в этот момент понимаешь, что мир безгранично большой и там столько всего интересного и неизведанного.
