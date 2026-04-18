«Ковентри» сыграет в АПЛ впервые с 2001 года. Команда Лэмпарда финиширует в топ-2 в Чемпионшипе
«Ковентри» вернулся в АПЛ.
«Ковентри» сыграет в АПЛ впервые за 25 лет.
Команда Фрэнка Лэмпарда сыграла вничью с «Блэкберном» (1:1) в 43-м туре Чемпионшипа и обеспечила себе место в топ-2 по итогам сезона.
В последний раз «Ковентри» выступал в Премьер-лиге в сезоне-2000/01. С тех пор команда успела побывать не только в третьей, но даже в четвертой лиге Англии.
Согласно подсчетам BBC, последний матч клуба в АПЛ состоялся 9 099 дней назад.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Ну и олды должны помнить Ковентри на рубеже веков: Хакерби, МакАллистер, Хедман, Алоизи, Томпсон, молодые Робби Кин и Беллами.
В 2000 году впервые запустил FIFA2000 и почему-то приглянулась в АПЛ команда в форме небесного цвета с названием "Ковентри Сити"!
С тех пор следил за из судьбой и искренне рад за их возвращение в АПЛ)) ✊