Тебас о жалобах «Барсы» и «Реала» на судей: «Проблемы есть в каждом соревновании, арбитры ошибаются. Я всегда говорю, что им нужно совершенствоваться»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о жалобах клубов на судейство.
О жалобах от «Барселоны» и «Реала»
«Везде, в каждом соревновании, есть проблемы. Вот и все. Мы не обсуждали это с [президентом «Барсы»] Лапортой».
Об арбитрах Ла Лиги
«Судьям нужно совершенствоваться, я всегда это говорю. Мы должны стремиться к совершенству. Я всегда говорю об этом Техническому комитету судей (CTA) и арбитрам в целом.
Если клубы и игроки жалуются, – иногда они правы, а иногда нет, – ситуация должна улучшаться».
О жалобах в УЕФА по итогам матчей Лиги чемпионов
«Принесет ли это какую-либо пользу? Я так не думаю. Но я не буду говорить об этом. В Ла Лиге мы делаем обзор [судейства] по вторникам, и это дает клубам некоторое утешение.
Но я не буду вдаваться в подробности. Нам надо понимать, что судьи тоже совершают ошибки, и мы должны совершенствоваться, чтобы их было меньше», – сказал Тебас.
