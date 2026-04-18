  • Тебас о жалобах «Барсы» и «Реала» на судей: «Проблемы есть в каждом соревновании, арбитры ошибаются. Я всегда говорю, что им нужно совершенствоваться»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о жалобах клубов на судейство.

О жалобах от «Барселоны» и «Реала»

«Везде, в каждом соревновании, есть проблемы. Вот и все. Мы не обсуждали это с [президентом «Барсы»] Лапортой».

Об арбитрах Ла Лиги

«Судьям нужно совершенствоваться, я всегда это говорю. Мы должны стремиться к совершенству. Я всегда говорю об этом Техническому комитету судей (CTA) и арбитрам в целом.

Если клубы и игроки жалуются, – иногда они правы, а иногда нет, – ситуация должна улучшаться».

О жалобах в УЕФА по итогам матчей Лиги чемпионов

«Принесет ли это какую-либо пользу? Я так не думаю. Но я не буду говорить об этом. В Ла Лиге мы делаем обзор [судейства] по вторникам, и это дает клубам некоторое утешение.

Но я не буду вдаваться в подробности. Нам надо понимать, что судьи тоже совершают ошибки, и мы должны совершенствоваться, чтобы их было меньше», – сказал Тебас.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Почему фанаты Реала не благодарят Винчича за то, что тот прощал вторые нарушения Милитао и Рюдигера, когда те уже были на желтых?

Кажется, он бы и Камавингу простил, если бы тот не взял мяч в руки и убегал.
Почему фанаты барсы не благодарят Тебаса, который позволяет каталонским коррупционерам до сих пор играть в Ла лиге и даже совершать какие-то трансферы?
Ну если за фол второй камавинги для тебя это желтая, то к концу матчей, вообще бы не оставалось игроков на поле
Немного странно такое читать, конечно... Единственной существенной ошибкой судей в ответном матче Бавария-Реал стало назначение за несуществующее нарушение штрафного, с которого Реал забил второй гол. Судейских же ошибок в пользу Баварии я что-то и не вспомню
Когда свисток засчитывает гол Жироны после нарушения, а вар все этот видит и не зовет его смотреть, то это не ошибка.
Именно поэтому и был изобретен VAR — чтобы судьи могли проверять VAR, когда допускают ошибки. Проблема не в том, что они ошибаются — в конце концов, люди могут ошибаться — проблема в том, что даже когда они, возможно, допустили ошибку, они не идут проверять VAR (это часто случалось против Барселоны). Когда они так делают, естественно это заставляет так думать , что судья действительно не хочет видеть ошибку.
