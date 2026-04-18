Тебас о жалобах «Барсы» и «Реала» на судей: «Проблемы есть в каждом соревновании, арбитры ошибаются. Я всегда говорю, что им нужно совершенствоваться»

Тебас о жалобах «Барсы» и «Реала» на судей: проблемы есть во всех соревнованиях.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о жалобах клубов на судейство.

О жалобах от «Барселоны» и «Реала»

«Везде, в каждом соревновании, есть проблемы. Вот и все. Мы не обсуждали это с [президентом «Барсы»] Лапортой».

Об арбитрах Ла Лиги

«Судьям нужно совершенствоваться, я всегда это говорю. Мы должны стремиться к совершенству. Я всегда говорю об этом Техническому комитету судей (CTA) и арбитрам в целом.

Если клубы и игроки жалуются, – иногда они правы, а иногда нет, – ситуация должна улучшаться».

О жалобах в УЕФА по итогам матчей Лиги чемпионов

«Принесет ли это какую-либо пользу? Я так не думаю. Но я не буду говорить об этом. В Ла Лиге мы делаем обзор [судейства] по вторникам, и это дает клубам некоторое утешение.

Но я не буду вдаваться в подробности. Нам надо понимать, что судьи тоже совершают ошибки, и мы должны совершенствоваться, чтобы их было меньше», – сказал Тебас.