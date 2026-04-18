  • «Альфа-банк» стал титульным спонсором РПЛ, игроку «Зенита» отменили удаление, «Металлург» прошел «Торпедо», Мирра победила Швентек и другие новости
1. «Альфа-банк» стал титульным спонсором РПЛ до 2030 года. Новое название Премьер-лиги со следующего сезона – «Альфа-Банк РПЛ». Доходы РПЛ вырастут на 1,23 млрд рублей в год благодаря новым контрактам с «Альфа-Банком», «Матч ТВ» и Winline, «Мир» может остаться партнером лиги.

2. Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что Карасев ошибочно удалил игрока «Зенита» Педро за стык со Сперцяном в матче Мир РПЛ с «Краснодаром»: «Желтая за безрассудные действия. Действия Сперцяна придали эпизоду дополнительную интенсивность». Также ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи»: «Виктор наступает на ногу Литвинова, однако контакт не влияет на игровую ситуацию». 

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку Педро, вингер «Зенита» сможет сыграть с «Динамо» Махачкала. Также КДК оштрафовал «Зенит» на 300 тысяч рублей за бросание фанатами бутылок, «Спартак» – на 100 тысяч за скандирование оскорблений болельщиками в матче Фонбет Кубка России. Кроме того, КДК вновь оштрафовал Евсеева за мат на 100 тысяч рублей, тренер «Махачкалы» выругался 7 раз на интервью после игры с «Локомотивом».

3. «Металлург» победил «Торпедо» (4:3 ОТ) в пятом матче серии (4-1) второго раунда Кубка Гагарина и вышел в полуфинал, где встретится с «Ак Барсом».

4. В стартовом матче 25-го тура Мир РПЛ «Ростов» неожиданно дома проиграл «Сочи» (0:1) – защитник Кирилл Заика забил на 89-й минуте.

5. НБА. 36 очков Джейлена Грина помогли «Финиксу» выбить «Голден Стэйт» и выйти в плей-офф, «Орландо» разгромил «Шарлотт» с рекордной для турниров плей-ин разницей «+31», 

6. Мирра Андреева победила Игу Швентек (впервые с «Уимблдона» обыграла соперницу из топ-10) в четвертьфинале турнира в Штутгарте, Елена Рыбакина отыграла два матчбола у Лейлы Фернандес, Элина Свитолина тоже вышла в полуфинал, а Коко Гауфф выбыла. 

Андрей Рублев обыграл Томаша Махача в четвертьфинале турнира в Барселоне. Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Мадриде.

7. «Ковентри» сыграет в АПЛ впервые с 2001 года. Команда Фрэнка Лэмпарда финиширует в топ-2 в Чемпионшипе.

8. В 33-м туре Серии А «Интер» дома разгромил «Кальяри» (3:0), «Комо» в гостях уступил «Сассуоло» (1:2).

9. Арсен Захарян не сыграет за «Реал Сосьедад» в финале Кубка Испании против «Атлетико». Российский полузащитник не поедет в Севилью из-за острого гастроэнтерита, который беспокоит его в последние дни и мешает тренироваться. Баски заявили: «Захарян болен, и клуб решил не брать его с остальными игроками, чтобы избежать заражения».

10. Новости хоккея. Ковальчук станет президентом «Шанхая», Артюхин – генменеджером. «Ладу» возглавит Павел Зубов, Рафик Якубов станет генменеджером, Телегин – ассистентом спортивного директора. Ротенберг, экс-боец UFC Олейник и бывший гребец Федоровцев сдали кровь в рамках акции ко Дню донора.

11. Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о «первом в истории» шоу в перерыве финала ЧМ: «Будет самым масштабным в мире. Курировать будут Крис Мартин и Coldplay». Турнир пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

12. Власти Австралии не намерены переносить турнир Олимпиады-2032 по гребле с реки с крокодилами.

13. Олимпийские чемпионы в парном катании Рику Миура и Рюичи Кихара завершили карьеру. У японских фигуристов также есть серебро Пекина-2022 в командном турнире, две золотых и две серебряных медали чемпионатов мира.

14. Россия избрана в комитет по утверждению проектов Фонда для искоренения допинга в спорте, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев: «Наша страна показала 96,7% соответствия положениям конвенции».

15. Бойца легкого веса UFC Армана Царукяна высадили из самолета перед схваткой на борцовском турнире в Филадельфии. В American Airlines заявили: «Пассажиры должны выполнять указания экипажа».

Цитаты дня:

Дмитрий Селюк: «Посадите Карпина на детектор лжи – он участник продажи и откатов со всех, кто перешел в «Динамо». Из «Ростова» уехал из-за проверок. Лимит меняют тоже ради коррупции»

Эшли Коул: «Бывших темнокожих игроков много, а тренеров – нет. Получают ли они лицензии? Да. Подают ли заявки на работу? Подают. Значит, существует проблема»

Кан о ЧМ-2026: «Многое в США сейчас не соответствует нашим ценностям. Пример – война. Невозможно поехать туда с хорошим настроением»

Джордж Расселл: «Ферстаппен не жаловался на болид-2022, который убивал всем спины, потому что побеждал»

Федор Смолов: «Я сторонник лимита. Но он должен был произойти в самом начале всей ситуации»

11 комментариев
Крокодилы отстояли свои права
Crocodile life matters
Альфа-Банк РПЛ, как же это убого звучит 🤦‍♂️
Мирра Андреева молодцом держится ✌.
Про Захаряна как вижу новость, вспоминаю цитату одного человека: он болел дольше, чем другие жили.

Парню самому не надоело так подводить, прежде всего, себя. Смотался бы в дорогую клинику, лег на обследование, чтобы его просканировали со всех сторон, взяли все анализы и рассказали по итогу, как ему жить, что есть, чтобы оставаться в професии.
Вадим выругался на весь мой кредит 🙈
Фридман с Авеном одобряют
Материалы по теме
Погиб Алекс Маннингер, «Авангард» выбил ЦСКА, «Реал» колеблется по Арбелоа, у Эмери 7-й полуфинал ЛЕ, двух фанатов «Зенита» наказали, сетка плей-офф НХЛ и другие новости
17 апреля, 06:05
Ярчайшая победа «Баварии» над «Реалом», «Арсенал» в полуфинале ЛЧ, «Ак Барс» прошел минское «Динамо», Тарасова попала в реанимацию, удаление Педро признано ошибочным и другие новости
16 апреля, 06:10
«Барса» вылетела из ЛЧ от «Атлетико», «ПСЖ» прошел «Ливерпуль» с сухарем Сафонова, «Локомотив» в 1/2 финала Кубка Гагарина, Синдаров выиграл турнир претендентов и другие новости
15 апреля, 06:10
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде басков в честь завоевания Кубка Испании
2 минуты назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
4 минуты назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
24 минуты назадВидео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
27 минут назад
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Журавель о 30 словах Евсеева в интервью: «Плохое, неэтичное и некрасивое решение. Из этой ситуации можно было выйти изящнее. Он поставил в неловкое положение вещателя и корреспондента»
сегодня, 08:16
«Зенит» – небольшой фаворит матча с «Локомотивом». Букмекер дает 2.13 на победу петербуржцев
сегодня, 08:00Промо
Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» в гостях у «Байера», «Штутгарт» сыграет с «Фрайбургом» в четверг
сегодня, 06:23
Громкий провал «Челси», Тамбиев возглавил «Динамо», два золота России в борьбе, ничья ЦСКА, победа «Реала», Ковальчук стал президентом «Шанхая», «Интер» в финале Кубка и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в субботу
сегодня, 06:03
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
через 0
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
6 минут назад
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
«Барселона» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 07:34
«Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера». Шервуд о поражениях «Челси»
сегодня, 07:23
Кубок Португалии. 1/2 финала. «Порту» сыграет со «Спортингом» в ответном матче
сегодня, 06:58
