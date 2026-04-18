«Альфа-банк» стал титульным спонсором РПЛ, игроку «Зенита» отменили удаление, «Металлург» прошел «Торпедо», Мирра победила Швентек и другие новости

1. «Альфа-банк» стал титульным спонсором РПЛ до 2030 года. Новое название Премьер-лиги со следующего сезона – «Альфа-Банк РПЛ». Доходы РПЛ вырастут на 1,23 млрд рублей в год благодаря новым контрактам с «Альфа-Банком», «Матч ТВ» и Winline, «Мир» может остаться партнером лиги.

2. Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что Карасев ошибочно удалил игрока «Зенита» Педро за стык со Сперцяном в матче Мир РПЛ с «Краснодаром»: «Желтая за безрассудные действия. Действия Сперцяна придали эпизоду дополнительную интенсивность». Также ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи»: «Виктор наступает на ногу Литвинова, однако контакт не влияет на игровую ситуацию».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку Педро , вингер «Зенита» сможет сыграть с «Динамо» Махачкала. Также КДК оштрафовал «Зенит» на 300 тысяч рублей за бросание фанатами бутылок, «Спартак» – на 100 тысяч за скандирование оскорблений болельщиками в матче Фонбет Кубка России. Кроме того, КДК вновь оштрафовал Евсеева за мат на 100 тысяч рублей , тренер «Махачкалы» выругался 7 раз на интервью после игры с «Локомотивом».

3. «Металлург» победил «Торпедо» (4:3 ОТ) в пятом матче серии (4-1) второго раунда Кубка Гагарина и вышел в полуфинал, где встретится с «Ак Барсом».

4. В стартовом матче 25-го тура Мир РПЛ «Ростов» неожиданно дома проиграл «Сочи» (0:1) – защитник Кирилл Заика забил на 89-й минуте.

5. НБА. 36 очков Джейлена Грина помогли «Финиксу» выбить «Голден Стэйт» и выйти в плей-офф, «Орландо» разгромил «Шарлотт» с рекордной для турниров плей-ин разницей «+31»,

6. Мирра Андреева победила Игу Швентек (впервые с «Уимблдона» обыграла соперницу из топ-10) в четвертьфинале турнира в Штутгарте, Елена Рыбакина отыграла два матчбола у Лейлы Фернандес, Элина Свитолина тоже вышла в полуфинал, а Коко Гауфф выбыла.

Андрей Рублев обыграл Томаша Махача в четвертьфинале турнира в Барселоне. Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Мадриде.

7. «Ковентри» сыграет в АПЛ впервые с 2001 года. Команда Фрэнка Лэмпарда финиширует в топ-2 в Чемпионшипе.

8. В 33-м туре Серии А «Интер» дома разгромил «Кальяри» (3:0), «Комо» в гостях уступил «Сассуоло» (1:2).

9. Арсен Захарян не сыграет за «Реал Сосьедад» в финале Кубка Испании против «Атлетико». Российский полузащитник не поедет в Севилью из-за острого гастроэнтерита, который беспокоит его в последние дни и мешает тренироваться. Баски заявили : «Захарян болен, и клуб решил не брать его с остальными игроками, чтобы избежать заражения».

10. Новости хоккея. Ковальчук станет президентом «Шанхая», Артюхин – генменеджером. «Ладу» возглавит Павел Зубов, Рафик Якубов станет генменеджером, Телегин – ассистентом спортивного директора. Ротенберг, экс-боец UFC Олейник и бывший гребец Федоровцев сдали кровь в рамках акции ко Дню донора.

11. Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о «первом в истории» шоу в перерыве финала ЧМ : «Будет самым масштабным в мире. Курировать будут Крис Мартин и Coldplay». Турнир пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

12. Власти Австралии не намерены переносить турнир Олимпиады-2032 по гребле с реки с крокодилами.

13. Олимпийские чемпионы в парном катании Рику Миура и Рюичи Кихара завершили карьеру . У японских фигуристов также есть серебро Пекина-2022 в командном турнире, две золотых и две серебряных медали чемпионатов мира.

14. Россия избрана в комитет по утверждению проектов Фонда для искоренения допинга в спорте, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев: «Наша страна показала 96,7% соответствия положениям конвенции».

15. Бойца легкого веса UFC Армана Царукяна высадили из самолета перед схваткой на борцовском турнире в Филадельфии. В American Airlines заявили : «Пассажиры должны выполнять указания экипажа».

Цитаты дня:

Дмитрий Селюк: «Посадите Карпина на детектор лжи – он участник продажи и откатов со всех, кто перешел в «Динамо». Из «Ростова» уехал из-за проверок. Лимит меняют тоже ради коррупции»

Эшли Коул: «Бывших темнокожих игроков много, а тренеров – нет . Получают ли они лицензии? Да. Подают ли заявки на работу? Подают. Значит, существует проблема»

Кан о ЧМ-2026: «Многое в США сейчас не соответствует нашим ценностям . Пример – война. Невозможно поехать туда с хорошим настроением»

Джордж Расселл: «Ферстаппен не жаловался на болид-2022 , который убивал всем спины, потому что побеждал»

Федор Смолов: «Я сторонник лимита . Но он должен был произойти в самом начале всей ситуации»