Чемпионат Германии. «Бавария» победила «Штутгарт» и стала чемпионом, «Боруссия» Менхенгладбах поделила очки с «Майнцем»

В Германии прошли матчи 30-го тура Бундеслиги сезона-2025/26.
В пятницу «Санкт-Паули» дома поделил очки с «Кельном» (1:1) в 30-м туре Бундеслиги.
В субботу дортмундская «Боруссия» уступила «Хоффенхайму» (1:2) на выезде, «Байер» проиграл «Аугсбургу» (1:2), «РБ Лейпциг» на выезде победил «Айнтрахт» (3:1).
В воскресенье «Бавария» обыграла дома «Штутгарт» и досрочно стала чемпионом Германии.
Чемпионат Германии
30-й тур
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Кюблер, Грифо, Манзамби, М. Эггештайн, Шерхант, Матанович, Хелер
Запасные: Манзамби, Филипп, Кюблер, Шерхант, Ф. Мюллер, Гюнтер, Матанович, Треу, Ириэ
Хайденхайм:
Рамай, Ференбах, Майнка, Беренс, Буш, Нихьюс, Хонзак, Дорш, Шеппнер, Ибрагимович, Пирингер
Запасные: Феллер, Ибрагимович, Стергиу, Нихьюс, Хонзак, Зирслебен, Траоре, Кербер, Дорш
Бавария
Урбиг, Дэвис, Ито, Ким Мин Чжэ, Станишич, Горетцка, Киммих, Диас, Геррейру, Мусиала, Джексон
Запасные: Та, Павлович, Нойер, Дэвис, Мусиала, Станишич, Геррейру, Упамекано, Диас
Штутгарт:
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Вагноман, Штиллер, Каразор, Фюрих, Эль-Ханнус, Левелинг, Тиагу Томаш
Запасные: Штиллер, Нарти, Левелинг, Тиагу Томаш, Загаду, Ельч, Фюрих, Бредлов, Ассиньон
Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Болин, Кастроп, Штегер, Энгельхардт, Райтц, Скалли, Табакович
Запасные: Ольшовски, Матино, Дикс, Болин, Штегер, Кастроп, Хак, Табакович, Мохья
Майнц:
Бац, Кор, Пош, да Кошта, Сано, Амири, Небель, Ферачниг, Каси, Титц, Беккер
Запасные: Ферачниг, Беккер, Небель, Потульски, Рисс, Ханче-Ольсен, Кавасаки, да Кошта, Каси
Кастро-Монтес Лунн Хансен
Санкт-Паули
Василь, Метс, Валь, Андо, Перейра Лаже, Синани, Ритцка, Ирвайн, Расмуссен, Пырка, Унтонджи
Запасные: Перейра Лаже, Ритцка, Унтонджи, Дзвигала, Оппи, Фолль, Немет, Сисей, Хара
Кельн:
Швэбе, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Кастро-Монтес, Себулонсен, Каминьски, Мартель, Йоуханнессон, Тильманн, Эль Мала, Ахе
Запасные: Цилер, ван ден Берг, Краус, Тильманн, Ахе, Шмид, Кастро-Монтес, Себулонсен, Йоуханнессон
Унион Берлин
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Роте, Кемляйн, Хедира, Триммель, Ансах, Илич, Берк
Запасные: Клаус, Крал, Хедира, Юранович, Кемляйн, Триммель, Ансах, Нсоки, Роте
Вольфсбург:
Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Виммер, Амура, Центер, Винисиус, Эриксен, Мэле, Пейчинович
Запасные: Пейчинович, Перван, Эриксен, Маер, Виммер, Амура, Центер, Аджетеи, Кумбеди
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Туре, Аслани, Крамарич, Лемперле
Запасные: Бургер, Туре, Филипп, Акпогума, Кэмпбелл, Бебу, Бернардо, Лемперле, Дамар
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Зюле, Чуквуэмека, Байер, Свенссон, Беллингем, Забитцер, Рюэрсон, Фабиу Силва
Запасные: Мане, Забитцер, Майер, Альберт, Зюле, Свенссон, Фабиу Силва, Ян Коуто, Озджан
Байер
Флеккен, Тапсоба, Баде, Куанса, Телла, Маза, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Васкес, Шик
Запасные: Паласиос, Васкес, Эрманн, Поку, Андрих, Куанса, Телла, Бен-Сегир, Бласвих
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, Гауэлеу, Чавес, Клод-Морис, Каде, Яннулис, Ридер, Массенго, Фелльхауэр, Рибейру
Запасные: Педерсен, К. Шлоттербек, Бэнкс, Каде, Рибейру, Гарби, Клод-Морис, Фелльхауэр, Лабрович
Вердер
Бакхаус, Деман, Кулибали, Пипер, Сугавара, Линен, Шмид, Пуэртас, Стаге, Нджинма, Милошевич
Запасные: Милошевич, Шмидт, Муса, Чович, Стаге, Кольке, Вебер, Нджинма, Мбангула
Гамбург:
Хойер, Омари, Торунарига, Капальдо, Фабиу Виейра, Мухайм, Гренбек, Ремберг, Микельбрансис, Кенигсдорффер, Глатцель
Запасные: Гренбек, Гочолейшвили, Нанджа, Капальдо, Эльфадли, Мухайм, Кенигсдорффер, Тангвик, Филипп
Айнтрахт Ф
Цеттерер, Теате, Кох, Аменда, Калимуэндо, Амаимуни-Эшгуяб, Браун, Хейлунд, Ларссон, Шаиби, Буркардт
Запасные: Эбнуталиб, Амаимуни-Эшгуяб, Гетце, Хейлунд, Ларссон, Аррхов, Теате, Доан, Граль
РБ Лейпциг:
Вандевордт, Финкгрефе, Битшиабу, Клостерманн, Баку, Зайвальд, Нуса, Баумгартнер, Уэдраого, Диоманде, Ромуло
Запасные: Нуса, Уэдраого, Ромуло, Максимович, Гомис, Гулачи, Финкгрефе, Клостерманн, Лукеба
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
Пожелаем Мари-Луизе успехов!
Но Дортмунд уже давно и без сомнения второй , а Хофе - шестой .
Хотя , у Леверкузена очень непростой календарь, посмотрим, чудом можно и 5 место .
Правда понятно это было давно