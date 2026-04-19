Чемпионат Германии. «Бавария» победила «Штутгарт» и стала чемпионом, «Боруссия» Менхенгладбах поделила очки с «Майнцем»

В Германии прошли матчи 30-го тура Бундеслиги сезона-2025/26.

В пятницу «Санкт-Паули» дома поделил очки с «Кельном» (1:1) в 30-м туре Бундеслиги.

В субботу дортмундская «Боруссия» уступила «Хоффенхайму» (1:2) на выезде, «Байер» проиграл «Аугсбургу» (1:2), «РБ Лейпциг» на выезде победил «Айнтрахт» (3:1). 

В воскресенье «Бавария» обыграла дома «Штутгарт» и досрочно стала чемпионом Германии

Чемпионат Германии

30-й тур

Бундеслига Германия. 30 тур
19 апреля 13:30, Europa-Park Stadion
Фрайбург
Завершен
2 - 1
1.63xG1.57
Хайденхайм
Матч окончен
Кюблер   Линхарт
85’
  М. Эггештайн
83’
Гюнтер   Макенго
78’
76’
Хонзак   Шиммер
76’
Дорш   Бек
72’
Ибрагимович   Конте
Хелер
70’
Шерхант   Бесте
68’
Манзамби   Хефлер
68’
Матанович   Судзуки
68’
58’
  Зивзивадзе
46’
Нихьюс   Зивзивадзе
2тайм
Перерыв
  Манзамби
24’
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Кюблер, Грифо, Манзамби, М. Эггештайн, Шерхант, Матанович, Хелер
Запасные: Манзамби, Филипп, Кюблер, Шерхант, Ф. Мюллер, Гюнтер, Матанович, Треу, Ириэ
1тайм
Хайденхайм:
Рамай, Ференбах, Майнка, Беренс, Буш, Нихьюс, Хонзак, Дорш, Шеппнер, Ибрагимович, Пирингер
Запасные: Феллер, Ибрагимович, Стергиу, Нихьюс, Хонзак, Зирслебен, Траоре, Кербер, Дорш
Бундеслига Германия. 30 тур
19 апреля 15:30, Альянц Арена
Бавария
Завершен
4 - 2
4.35xG1.19
Штутгарт
Матч окончен
88’
  Андрес
85’
Тиагу Томаш   Буанани
Станишич   Офли
85’
Геррейру   Ндиайе
76’
76’
Левелинг   Демирович
65’
Штиллер   Андрес
65’
Фюрих   Миттельштедт
Дэвис   Лаймер
62’
  Кейн
52’
46’
Ельч   Хакес
Мусиала   Кейн
46’
Диас   Олисе
46’
2тайм
Перерыв
  Дэвис
37’
  Джексон
33’
  Геррейру
31’
21’
  Фюрих
Бавария
Урбиг, Дэвис, Ито, Ким Мин Чжэ, Станишич, Горетцка, Киммих, Диас, Геррейру, Мусиала, Джексон
Запасные: Та, Павлович, Нойер, Дэвис, Мусиала, Станишич, Геррейру, Упамекано, Диас
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Вагноман, Штиллер, Каразор, Фюрих, Эль-Ханнус, Левелинг, Тиагу Томаш
Запасные: Штиллер, Нарти, Левелинг, Тиагу Томаш, Загаду, Ельч, Фюрих, Бредлов, Ассиньон
Бундеслига Германия. 30 тур
19 апреля 17:30, Боруссия-Парк
Боруссия М
Завершен
1 - 1
0.64xG2.18
Майнц
Матч окончен
90’
+8’
  Амири
Николас
90’
+7’
Зандер
90’
+3’
Эльведи
90’
Энгельхардт
89’
Табакович   Такаи
87’
82’
да Кошта   Вайпер
Табакович
82’
76’
Небель   Бевинг
76’
Каси   Видмер
Штегер   Рейна
72’
Кастроп   Ульрих
72’
Дикс   Кьяродиа
71’
66’
Беккер   Зиб
Болин   Онора
66’
66’
Ферачниг   Мвене
2тайм
Перерыв
22’
Каси
21’
Кор
  Скалли
7’
Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Болин, Кастроп, Штегер, Энгельхардт, Райтц, Скалли, Табакович
Запасные: Ольшовски, Матино, Дикс, Болин, Штегер, Кастроп, Хак, Табакович, Мохья
1тайм
Майнц:
Бац, Кор, Пош, да Кошта, Сано, Амири, Небель, Ферачниг, Каси, Титц, Беккер
Запасные: Ферачниг, Беккер, Небель, Потульски, Рисс, Ханче-Ольсен, Кавасаки, да Кошта, Каси
Бундеслига Германия. 30 тур
17 апреля 18:30, Миллернтор
Санкт-Паули
Завершен
1 - 1
1.78xG1.25
Кельн
Матч окончен
Синани
90’
+6’
Перейра Лаже   Карс
87’
87’
Эль Мала
Перейра Лаже
87’
86’
  Вальдшмидт
79’
Йоуханнессон   Вальдшмидт
79’
Себулонсен   Чавес
Унтонджи   Меткалф
77’
Андо
76’
Унтонджи
71’
70’
Кастро-Монтес   Лунн Хансен
  Метс
69’
Ритцка   Салиакас
65’
51’
Ахе   Бюльтер
46’
Тильманн   Майна
2тайм
Перерыв
Санкт-Паули
Василь, Метс, Валь, Андо, Перейра Лаже, Синани, Ритцка, Ирвайн, Расмуссен, Пырка, Унтонджи
Запасные: Перейра Лаже, Ритцка, Унтонджи, Дзвигала, Оппи, Фолль, Немет, Сисей, Хара
1тайм
Кельн:
Швэбе, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Кастро-Монтес, Себулонсен, Каминьски, Мартель, Йоуханнессон, Тильманн, Эль Мала, Ахе
Запасные: Цилер, ван ден Берг, Краус, Тильманн, Ахе, Шмид, Кастро-Монтес, Себулонсен, Йоуханнессон
Бундеслига Германия. 30 тур
18 апреля 13:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Унион Берлин
Завершен
1 - 2
2.24xG0.31
Вольфсбург
Матч окончен
90’
+3’
Пейчинович   Сиогаи
90’
+3’
Центер   Йенц
Триммель   Хаберер
88’
Хедира   Бурджу
87’
86’
Эриксен   Арнольд
  Берк
85’
Хедира
78’
Кемляйн   Шефер
75’
71’
Виммер   Герхардт
71’
Амура   Дагим
Роте   Кен
68’
Ансах   Скарке
68’
58’
Белосьян
46’
  Пейчинович
2тайм
Перерыв
11’
  Виммер
Унион Берлин
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Роте, Кемляйн, Хедира, Триммель, Ансах, Илич, Берк
Запасные: Клаус, Крал, Хедира, Юранович, Кемляйн, Триммель, Ансах, Нсоки, Роте
1тайм
Вольфсбург:
Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Виммер, Амура, Центер, Винисиус, Эриксен, Мэле, Пейчинович
Запасные: Пейчинович, Перван, Эриксен, Маер, Виммер, Амура, Центер, Аджетеи, Кумбеди
Бундеслига Германия. 30 тур
18 апреля 13:30, ПреЗеро-Арена
Хоффенхайм
Завершен
2 - 1
2.15xG0.7
Боруссия Д
Матч окончен
Ильцер
90’
+11’
90’
+10’
Инасио
  Крамарич
90’
+8’
90’
+7’
Рюэрсон
87’
  Гирасси
84’
Н. Шлоттербек
Лемперле   Морстедт
82’
Прасс
77’
Бернардо   Гранач
72’
71’
Свенссон   Брандт
71’
Забитцер   Инасио
Туре   Прасс
60’
Бургер   Премель
60’
60’
Фабиу Силва   Гирасси
2тайм
Перерыв
42’
Зюле   Бенсебайни
  Крамарич
42’
Бургер
31’
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Туре, Аслани, Крамарич, Лемперле
Запасные: Бургер, Туре, Филипп, Акпогума, Кэмпбелл, Бебу, Бернардо, Лемперле, Дамар
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Зюле, Чуквуэмека, Байер, Свенссон, Беллингем, Забитцер, Рюэрсон, Фабиу Силва
Запасные: Мане, Забитцер, Майер, Альберт, Зюле, Свенссон, Фабиу Силва, Ян Коуто, Озджан
Бундеслига Германия. 30 тур
18 апреля 13:30, Бай-Арена
Байер
Завершен
1 - 2
3xG1.34
Аугсбург
Матч окончен
90’
+7’
  Ридер
Алеиш Гарсия
86’
82’
Каде   Кемюр
Паласиос   Тилльман
81’
81’
Фелльхауэр   Вольф
Телла   Хофманн
81’
74’
Рибейру   Огунду
Куанса   Кофан
72’
Васкес   Калбрет
65’
60’
Клод-Морис   Реджбечай
52’
Ридер
Куанса
48’
2тайм
Перерыв
15’
  Ридер
  Шик
12’
Байер
Флеккен, Тапсоба, Баде, Куанса, Телла, Маза, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Васкес, Шик
Запасные: Паласиос, Васкес, Эрманн, Поку, Андрих, Куанса, Телла, Бен-Сегир, Бласвих
1тайм
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, Гауэлеу, Чавес, Клод-Морис, Каде, Яннулис, Ридер, Массенго, Фелльхауэр, Рибейру
Запасные: Педерсен, К. Шлоттербек, Бэнкс, Каде, Рибейру, Гарби, Клод-Морис, Фелльхауэр, Лабрович
Бундеслига Германия. 30 тур
18 апреля 13:30, Везерштадион
Вердер
Завершен
3 - 1
1.83xG0.61
Гамбург
Матч окончен
  Пуэртас
90’
+1’
Нджинма   Штарк
89’
89’
Джатта
83’
Капальдо   Даунс
Грюлль
82’
79’
Отеле
75’
Кенигсдорффер   Штанге
75’
Мухайм   Джатта
Битенкур
73’
Сугавара
71’
Стаге   Битенкур
67’
66’
Гренбек   Отеле
Милошевич   Грюлль
60’
58’
Мухайм
  Стаге
57’
2тайм
Перерыв
Деман
45’
45’
Кенигсдорффер
41’
  Глатцель
  Стаге
37’
Вердер
Бакхаус, Деман, Кулибали, Пипер, Сугавара, Линен, Шмид, Пуэртас, Стаге, Нджинма, Милошевич
Запасные: Милошевич, Шмидт, Муса, Чович, Стаге, Кольке, Вебер, Нджинма, Мбангула
1тайм
Гамбург:
Хойер, Омари, Торунарига, Капальдо, Фабиу Виейра, Мухайм, Гренбек, Ремберг, Микельбрансис, Кенигсдорффер, Глатцель
Запасные: Гренбек, Гочолейшвили, Нанджа, Капальдо, Эльфадли, Мухайм, Кенигсдорффер, Тангвик, Филипп
Бундеслига Германия. 30 тур
18 апреля 16:30, Дойче банк Парк
Айнтрахт Ф
Завершен
1 - 3
1.38xG1.82
РБ Лейпциг
Матч окончен
90’
+4’
Клостерманн   Хенрихс
90’
+3’
Нуса   Бакайоко
Теате   Баум
81’
81’
  Хардер
79’
Ромуло   Хардер
79’
Финкгрефе   Раум
Ларссон   Схири
71’
Амаимуни-Эшгуяб   Кнауфф
71’
70’
  Нуса
Хейлунд   Узун
64’
59’
Уэдраого   Груда
2тайм
Перерыв
40’
Финкгрефе
  Ларссон
34’
27’
  Диоманде
Айнтрахт Ф
Цеттерер, Теате, Кох, Аменда, Калимуэндо, Амаимуни-Эшгуяб, Браун, Хейлунд, Ларссон, Шаиби, Буркардт
Запасные: Эбнуталиб, Амаимуни-Эшгуяб, Гетце, Хейлунд, Ларссон, Аррхов, Теате, Доан, Граль
1тайм
РБ Лейпциг:
Вандевордт, Финкгрефе, Битшиабу, Клостерманн, Баку, Зайвальд, Нуса, Баумгартнер, Уэдраого, Диоманде, Ромуло
Запасные: Нуса, Уэдраого, Ромуло, Максимович, Гомис, Гулачи, Финкгрефе, Клостерманн, Лукеба
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Таблица Бундеслиги 

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Артём Стёпин
В этом туре будет историческое событие: главный тренер в мужской команде - женщина.
Пожелаем Мари-Луизе успехов!
Успех длиля 11 минут. Потом ее "распечатали" голом.
Слив дома вылетающему Вольфсбургу, который влетает всем подряд, такое себе
Санкт-Паули - Кельн - такой антифутбол, что даже словами не передать. В матче было отвратительно всё. Ноль прессинга, ноль обводок, люди элементарно не могут пас вперед отдать, на позиции судьи клоун. Вроде подвальные команды хотя бы борьбу должны были навязать, но 7(!!!) фолов за матч.
Поделили очки.
Ну бесы дома зацепили свое , а гетеросексуальный Гамбург сегодня влетел в Бремене !
Хоффенхайм сегодня выдал прекрасный матч и прыгнул даже выше головы .
Но Дортмунд уже давно и без сомнения второй , а Хофе - шестой .
Хотя , у Леверкузена очень непростой календарь, посмотрим, чудом можно и 5 место .
Гладбаху нужно побеждать. Опасная ситуация у жеребят в таблице
Ещë недавно были крептонитом
Не хотелось бы, чтобы Вольфсбург вылетел
Так получается всё?) Бавария чемпион, отрыв 12 очков)
Нет, из-за того, что в Бундеслиге при равенстве очков смотрят на разницу голов, Бавария сейчас не может стать досрочным чемпионом. Но если завтра они не проиграют Штутгарту, то все, уже чемпионство выиграют
🤝
Всё правильно делает Компани. В чемпионате ротация максимальная, свежесть и игроки нужны в ключевых играх - против Байера и ПСЖ. Киммих и Диас, будьте осторожнее
Вот и кайф))) И мусала все больше и больше становится похожим на себя
Бавария чемпик
Правда понятно это было давно
