Лига PARI. «Родина» и «Волга» не забили, «Урал» разгромил «Сокол», «Ротор» победил СКА

В Лиге PARI прошли матчи 29-го тура.
В 29-м туре Лиги PARI в пятницу «Торпедо» дома победило «КАМАЗ» (2:0).
В субботу «Ротор» в гостях справился со СКА (2:1), «Урал» на выезде разгромил «Сокол» (3:0), «Факел» был обыгран «Чайкой» (0:2), «Родина» дома сыграла вничью с «Волгой» (0:0).
Лига PARI
29-й тур
СКА Хабаровск
Кузнецов, Мастерной, Плиев, Кожемякин, Гурбан, Тур, Анисимов, Алиев, Алкалде, Янов, Глотов
Запасные: Гребенкин, Ильев, Вшивков, Гаглоев, Носков
Ротор:
Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Клещенко, Шильников, Макаров, Кайнов, Трошечкин, Симонян, Азнауров, Эльдарушев
Запасные: Данилкин, Алиев, Родионов, Давидян, Макаров
Сокол
Крайков, Чуриков, Быков, Печенкин, Бутаев, Лазарев, Мальцев, Гурциев, Сасин, Шпитальный, Пасевич
Запасные: Мухин, Егорушкин, Ковачевич, Кутовой, Голиянин
Урал:
Селихов, Ар. Мамин, Бегич, Итало, Малькевич, Железнов, Иванисеня, Сунгатулин, Акбашев, Ишков, Секулич
Запасные: Бондарев, Марков, Мосин, Морозов, Карапузов
Уфа
Беленов, Шляков, Кутин, Агапов, Хабалов, Мрзляк, Юсупов, Камилов, Липовой, Ортис, Якуев
Запасные: Ахатов, Троянов, Исаев, Минатулаев
Черноморец:
Матюша, Николаев, Зарыпбеков, Плиев, Чистяков, Тарба, Морозов, Халилов, Жигулев, Хубулов, Антонов
Запасные: Сутугин, Анциперов, Крачковский, Жилкин
Чайка
Фадеев, Гапечкин, Гузиев, Крутовских, Придава, Роспутько, Иванов, Джебов, Соколов, Пополитов, Червяков
Запасные: Гагуа, Посмашный, Чобанов, Криушичев, Филев
Факел:
Обухов, Черов, Юрганов, Журавлев, Симонов, Гиоргобиани, Якимов, Магомедов, Альшин, Турищев, Пуси
Запасные: Моцпан, Уридия, Абдоков, Гнапи, Багамаев
Родина
Волков, Сокол, Крижан, Мещанинов, Дятлов, Егорычев, Фищенко, Рейна, Абдусаламов, Тимошенко, Максименко
Запасные: Арсе, Сиссоко, Бакаев, Гарибян
Волга Ульяновск:
Бабурин, Ибрагимов, Тихий, Хабибуллин, Рахманов, Костин, Саплинов, Фольмер, Гершун, Яковлев, Багателия
Запасные: Красильниченко, Каменщиков, Касьянов, Ковалев, Умников
Шинник
Митров, Корнюшин, Лысцов, Бозов, Маляров, Голубев, Ланин, Галоян, Самойлов, Миронов, Порохов
Запасные: Черный, Косогоров, Гонгапшев
Арсенал Тула:
Цулая, Пенчиков, Большаков, Пуцко, Исаенко, Брнович, Раздорских, Цараев, Горбунов, Азявин, Мирзов
Запасные: Обрывков, Попов, Максимов, Алинви, Гулиев
Нефтехимик
Голубев, Валиахметов, Платонов, Толстопятов, Шадринцев, Кокоев, Родин, Никитин, Шильцов, Машуков, Бобер
Запасные: Кахидзе, Мусалов, Магомедов, Ситдиков, Ширяев
Спартак Кострома:
Саппа, Лях, Бугриев, Тарасов, Игнатьев, Хубаев, Енин, Назаренко, Гогич, Калмыков, Пантелич
Запасные: Тлехугов, Мещеряков, Чурсин, Рубцов
Енисей
Шамов, Шершов, Иллой-Айет, Цесь, Масловский, Батырев, Погосов, Надольский, Иванов, Окладников, Мазурин
Запасные: Хашкулов, Гилязетдинов, Канаплин, Печура, Чуканов
Челябинск:
Голиков, Бердников, Кочиев, Жиров, Гудков, Кертанов, Самойлов, Гаджимурадов, Н''Диайе, Гонгадзе, Комиссаров
Запасные: Левин, Пушкарев, Жамалетдинов
Торпедо
Солдатенко, Савичев, Иваньков, Гоцук, Роганович, Багиев, Чурич, Шитов, Уткин, Цыпченко, Апеков
Запасные: Камара, Шевченко, Берковский, Орехов, Каштанов
КАМАЗ:
Замерец, Суханов, Маругин, Калистратов, Аюкин, Абдуллахи, Защепкин, Султонов, Шамкин, Караев, Ревазов
Запасные: Анисимов, Тананеев, Лайкин, Абдуллаев, Рощин
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Лиги PARI
Статистика Лиги PARI
Породистый первый гол сегодня, то как игроки в конце могут катать мяч в чужой штрафной
Это тренерская работа, выжимать из этого состава столько. Проведи лучше осени, были бы стыки. По игре они одни из лучших. Енисей играет в футбол.
Мне еще понравился высокий прессинг со стороны красноярска. Звали что Челябинск не умеет в контроль и прорвали контрпрессингом
Такой Ротор перекомбинирует Акрон в стыках.
Парфенов реально гений? При всей симпатии к Бояринцеву, при нем у Ротора было беспросветно на предмет выхода в РПЛ, а главное - игры, а тут ну очень свежо все стало😱