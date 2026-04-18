  • Лига PARI. «Родина» и «Волга» не забили, «Урал» разгромил «Сокол», «Ротор» победил СКА
52

В Лиге PARI прошли матчи 29-го тура.

В 29-м туре Лиги PARI в пятницу «Торпедо» дома победило «КАМАЗ» (2:0).

В субботу «Ротор» в гостях справился со СКА (2:1), «Урал» на выезде разгромил «Сокол» (3:0), «Факел» был обыгран «Чайкой» (0:2), «Родина» дома сыграла вничью с «Волгой» (0:0).

Лига PARI

29-й тур

Лига PARI (Первая лига). 29 тур
18 апреля 07:00,
СКА Хабаровск
Завершен
1 - 2
Ротор
Матч окончен
90’
+2’
Трошечкин
83’
Эльдарушев   Алиев
Тур   Гребенкин
78’
Алкалде   Гаглоев
78’
71’
Азнауров   Родионов
71’
Симонян   Давидян
Анисимов   Вшивков
71’
Гурбан   Носков
71’
64’
Клещенко   Данилкин
64’
Кайнов   Макаров
Ильев
46’
2тайм
Перерыв
Мастерной   Ильев
39’
26’
  Азнауров
21’
Шильников
  Алкалде
18’
6’
  Азнауров
СКА Хабаровск
Кузнецов, Мастерной, Плиев, Кожемякин, Гурбан, Тур, Анисимов, Алиев, Алкалде, Янов, Глотов
Запасные: Гребенкин, Ильев, Вшивков, Гаглоев, Носков
1тайм
Ротор:
Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Клещенко, Шильников, Макаров, Кайнов, Трошечкин, Симонян, Азнауров, Эльдарушев
Запасные: Данилкин, Алиев, Родионов, Давидян, Макаров
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 29 тур
18 апреля 10:30,
Сокол
Завершен
0 - 3
Урал
Матч окончен
Голиянин
89’
86’
Акбашев   Мосин
86’
Сунгатулин   Бондарев
Шпитальный   Егорушкин
80’
80’
Секулич   Марков
80’
Железнов   Карапузов
79’
  Морозов
Сасин   Кутовой
68’
66’
Ишков   Морозов
Пасевич
66’
Гурциев   Голиянин
61’
57’
  Акбашев
Чуриков
53’
Быков   Мухин
45’
2тайм
Мальцев   Ковачевич
45’
Перерыв
2’
  Железнов
Сокол
Крайков, Чуриков, Быков, Печенкин, Бутаев, Лазарев, Мальцев, Гурциев, Сасин, Шпитальный, Пасевич
Запасные: Мухин, Егорушкин, Ковачевич, Кутовой, Голиянин
1тайм
Урал:
Селихов, Ар. Мамин, Бегич, Итало, Малькевич, Железнов, Иванисеня, Сунгатулин, Акбашев, Ишков, Секулич
Запасные: Бондарев, Марков, Мосин, Морозов, Карапузов
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 29 тур
18 апреля 12:00,
Уфа
Завершен
1 - 0
Черноморец
Матч окончен
Хабалов   Троянов
90’
+2’
87’
Жигулев   Сутугин
87’
Антонов   Анциперов
Агапов
87’
  Юсупов
84’
83’
Плиев
83’
Чистяков   Жилкин
76’
Тарба
73’
Халилов   Крачковский
Мрзляк   Исаев
51’
Якуев   Ахатов
51’
Ортис
49’
2тайм
Липовой   Минатулаев
45’
Перерыв
Уфа
Беленов, Шляков, Кутин, Агапов, Хабалов, Мрзляк, Юсупов, Камилов, Липовой, Ортис, Якуев
Запасные: Ахатов, Троянов, Исаев, Минатулаев
1тайм
Черноморец:
Матюша, Николаев, Зарыпбеков, Плиев, Чистяков, Тарба, Морозов, Халилов, Жигулев, Хубулов, Антонов
Запасные: Сутугин, Анциперов, Крачковский, Жилкин
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 29 тур
18 апреля 12:00,
Чайка
Завершен
2 - 0
Факел
Матч окончен
  Посмашный
90’
+4’
Иванов
90’
Фадеев
87’
Роспутько   Чобанов
80’
Филев   Посмашный
80’
Соколов   Криушичев
80’
74’
Гиоргобиани   Гнапи
Джебов   Филев
64’
61’
Альшин   Моцпан
61’
Турищев   Уридия
2тайм
Червяков   Гагуа
45’
45’
Якимов   Абдоков
Перерыв
  Соколов
36’
33’
Симонов   Багамаев
Роспутько
26’
Чайка
Фадеев, Гапечкин, Гузиев, Крутовских, Придава, Роспутько, Иванов, Джебов, Соколов, Пополитов, Червяков
Запасные: Гагуа, Посмашный, Чобанов, Криушичев, Филев
1тайм
Факел:
Обухов, Черов, Юрганов, Журавлев, Симонов, Гиоргобиани, Якимов, Магомедов, Альшин, Турищев, Пуси
Запасные: Моцпан, Уридия, Абдоков, Гнапи, Багамаев
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 29 тур
18 апреля 14:00,
Родина
Завершен
0 - 0
Волга Ульяновск
Матч окончен
90’
+3’
Саплинов
Егорычев   Гарибян
81’
Тимошенко   Сиссоко
81’
78’
Тихий   Умников
Абдусаламов   Арсе
70’
Максименко   Бакаев
63’
62’
Яковлев   Каменщиков
62’
Гершун   Красильниченко
54’
Касьянов
45’
Рахманов   Ковалев
45’
Багателия   Касьянов
2тайм
Перерыв
Родина
Волков, Сокол, Крижан, Мещанинов, Дятлов, Егорычев, Фищенко, Рейна, Абдусаламов, Тимошенко, Максименко
Запасные: Арсе, Сиссоко, Бакаев, Гарибян
1тайм
Волга Ульяновск:
Бабурин, Ибрагимов, Тихий, Хабибуллин, Рахманов, Костин, Саплинов, Фольмер, Гершун, Яковлев, Багателия
Запасные: Красильниченко, Каменщиков, Касьянов, Ковалев, Умников
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 29 тур
18 апреля 14:00,
Шинник
Завершен
2 - 0
Арсенал Тула
Матч окончен
89’
Раздорских
Миронов   Черный
88’
87’
Пуцко
  Галоян
82’
  Галоян
75’
73’
Горбунов   Гулиев
65’
Цараев   Алинви
Самойлов   Косогоров
64’
60’
Исаенко   Попов
60’
Азявин   Максимов
2тайм
Порохов   Гонгапшев
45’
45’
Мирзов   Обрывков
Перерыв
Шинник
Митров, Корнюшин, Лысцов, Бозов, Маляров, Голубев, Ланин, Галоян, Самойлов, Миронов, Порохов
Запасные: Черный, Косогоров, Гонгапшев
1тайм
Арсенал Тула:
Цулая, Пенчиков, Большаков, Пуцко, Исаенко, Брнович, Раздорских, Цараев, Горбунов, Азявин, Мирзов
Запасные: Обрывков, Попов, Максимов, Алинви, Гулиев
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 29 тур
18 апреля 14:30,
Нефтехимик
Завершен
3 - 1
Спартак Кострома
Матч окончен
  Магомедов
90’
+4’
87’
Лях   Чурсин
82’
Назаренко   Тлехугов
Шадринцев   Ситдиков
74’
73’
Пантелич   Рубцов
73’
Енин   Мещеряков
  Саппа
67’
  Магомедов
58’
Машуков   Магомедов
57’
Родин   Кахидзе
57’
Платонов   Ширяев
45’
2тайм
Валиахметов   Мусалов
45’
Перерыв
38’
  Калмыков
Машуков
14’
Нефтехимик
Голубев, Валиахметов, Платонов, Толстопятов, Шадринцев, Кокоев, Родин, Никитин, Шильцов, Машуков, Бобер
Запасные: Кахидзе, Мусалов, Магомедов, Ситдиков, Ширяев
1тайм
Спартак Кострома:
Саппа, Лях, Бугриев, Тарасов, Игнатьев, Хубаев, Енин, Назаренко, Гогич, Калмыков, Пантелич
Запасные: Тлехугов, Мещеряков, Чурсин, Рубцов
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 29 тур
17 апреля 12:00,
Енисей
Завершен
3 - 0
Челябинск
Матч окончен
89’
Бердников
Мазурин   Печура
81’
Канаплин
80’
Иванов   Канаплин
73’
  Иванов
71’
Иванов
71’
71’
Самойлов   Пушкарев
Батырев   Чуканов
70’
59’
Н''Диайе   Жамалетдинов
Окладников   Гилязетдинов
45’
45’
Гонгадзе   Левин
2тайм
Шершов   Хашкулов
45’
Перерыв
38’
Самойлов
  Мазурин
25’
  Окладников
17’
Шершов
17’
Батырев
7’
Енисей
Шамов, Шершов, Иллой-Айет, Цесь, Масловский, Батырев, Погосов, Надольский, Иванов, Окладников, Мазурин
Запасные: Хашкулов, Гилязетдинов, Канаплин, Печура, Чуканов
1тайм
Челябинск:
Голиков, Бердников, Кочиев, Жиров, Гудков, Кертанов, Самойлов, Гаджимурадов, Н''Диайе, Гонгадзе, Комиссаров
Запасные: Левин, Пушкарев, Жамалетдинов
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 29 тур
17 апреля 15:00,
Торпедо
Завершен
2 - 0
КАМАЗ
Матч окончен
88’
Суханов
Цыпченко   Каштанов
85’
80’
Калистратов   Тананеев
72’
Ревазов
Чурич   Орехов
71’
70’
Калистратов
Апеков   Камара
66’
Шитов   Берковский
66’
66’
Султонов   Абдуллаев
66’
Защепкин   Рощин
57’
Защепкин
  Шитов
52’
45’
Абдуллахи   Лайкин
2тайм
Савичев   Шевченко
45’
Перерыв
45’
+2’
Абдуллахи
Багиев
45’
+1’
30’
Замерец   Анисимов
  Чурич
4’
Торпедо
Солдатенко, Савичев, Иваньков, Гоцук, Роганович, Багиев, Чурич, Шитов, Уткин, Цыпченко, Апеков
Запасные: Камара, Шевченко, Берковский, Орехов, Каштанов
1тайм
КАМАЗ:
Замерец, Суханов, Маругин, Калистратов, Аюкин, Абдуллахи, Защепкин, Султонов, Шамкин, Караев, Ревазов
Запасные: Анисимов, Тананеев, Лайкин, Абдуллаев, Рощин
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги PARI

Статистика Лиги PARI

Сколько бы не ходило шуток про Ташуева.. но свой класс он показал с ходу. С абсолютно таким же составом, который был у Тихонова, с короткой зимней предсезонкой- совсем другая игра у Енисея, и другие результаты. С Костромой немного в концовке только концентрацию потеряли. Стал переживать, как бы не забрали его в рпл летом. Он реально топ по сравнению с некоторыми, как говорят «физруками»
Ответ Evgenii_krk
С короткой зимней?)) Наоборот зимой очень большая пауза в сравнении с межсезоньем летним
Ответ Evgenii_krk
Мне очень зашел матч с Уфой, его стиль видно. Ега как засиял результативными действиями

Породистый первый гол сегодня, то как игроки в конце могут катать мяч в чужой штрафной

Это тренерская работа, выжимать из этого состава столько. Проведи лучше осени, были бы стыки. По игре они одни из лучших. Енисей играет в футбол.

Мне еще понравился высокий прессинг со стороны красноярска. Звали что Челябинск не умеет в контроль и прорвали контрпрессингом
У Ротора 5-я победа подряд! Молодцы!
Ротор молодцы конечно, добрались до стыков, практически на 100%. По итогам тура, вряд ли что изменится, но за оставшиеся, Урал подвинуть вполне, а вдруг и Родину .
Скорее Факел🤣🤦
Ерунда, было в марте уже - 3 игры - 2 очка набрали, но две победы потом и снова 7 очков отрыва и про разговоры забыли. Не отыгрывается в этой лиге, такое, да и кому отыгрывать, все косячат не меньше временами и игр все меньше)
Это лучший тайм, который я видел в ФНЛ.
Такой Ротор перекомбинирует Акрон в стыках.
Парфенов реально гений? При всей симпатии к Бояринцеву, при нем у Ротора было беспросветно на предмет выхода в РПЛ, а главное - игры, а тут ну очень свежо все стало😱
Мне тоже прям Ротор зашел, хотя я много матчей не видел. Из того что видел по весне Ротор и Торпедо играют в футбол. Игру. Не бица бороться или бей беги
леший еще обещал игру в атаку, но он только оборону умеет ставить. В атаке ноль
Василенко на выход 👎👎👎такого позора я не помню!
Перед Волгой снимаю шляпу! И спасибо из Воронежа! Факел сегодня обкакался 👎
В конце матча у Родины 4 легионера на поле было?! Если так, то это технарь.
Сегодня нужна победа в самом сложном выезде года🤞 За Ротор✊
Возит Ротор Ска. А нужно было всего лишь поменять тренера и как изменилась команда
Факел просто позор 👎👎👎это болельщик родного клуба говорит! Проигрывать команде 2 лиги, мальчишкам. Так играют только когда тренера сплавляют другого объяснения нет. Ладно Родине програли там состав сумашедший! Но просто нет слов. Нет ребята так вы в премьер лигу не попадете!
Волга закрепись в пердиве. Дальше может быть проще, авось Ульяновск до ПЛ дорастёт. Но стадик не позволит, играть разве что в Саранске.
