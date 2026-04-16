«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих

«Бавария» продлила серию без поражений до шестнадцати матчей.

Команда Венсана Компани одолела «Реал » (4:3) в ответном матче Лиги чемпионов.

В последний раз мюнхенцы проигрывали 24 января – «Аугсбургу» (1:2) в Бундеслиге. С тех пор у них 14 побед и 2 ничьих во всех турнирах.

19 апреля «Бавария » встретится в чемпионате со «Штутгартом».