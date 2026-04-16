Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
Джуд Беллингем остался недоволен судейством Славко Винчина.
«Реал» уступил «Баварии» (3:4) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, дважды пропустив после удаления Эдуардо Камавинга.
Проходя мимо журналистов в микст-зоне, английский хавбек мадридцев сказал: «Это смешно».
Затем он добавил: «Два нарушения [Камавинга] – две желтые карточки».
Итурральде о красной Камавинга: «Нельзя наказывать за такое на этом уровне. Винчич, похоже, не знал, что это вторая желтая. Иначе он бы не оставил «Реал» вдесятером»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Все это время за ним бегает Киммих в попытке этот мяч забрать, чтобы разыграть.
Дело в том, что это и есть желтая. Может быть судья простил бы, если бы не забыл, что это вторая. Но это в любом случае желтая по правилам, поэтому судья и не сомневался, когда давал.
игроки Реала по-настоящему тупые. ближе к аутисту, чем к футболисту на спектре.
Судья был суров, но Камавинга дал повод. Что в голове должно быть, когда у тебя есть жёлтая, и когда за затяжку ввода мяча реф тебя уже предупредил устно один раз