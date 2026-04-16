  • Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»

Беллингем после удаления Камавинга: это смешно.

Джуд Беллингем остался недоволен судейством Славко Винчина.

«Реал» уступил «Баварии» (3:4) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, дважды пропустив после удаления Эдуардо Камавинга.

Проходя мимо журналистов в микст-зоне, английский хавбек мадридцев сказал: «Это смешно».

Затем он добавил: «Два нарушения [Камавинга] – две желтые карточки».

Итурральде о красной Камавинга: «Нельзя наказывать за такое на этом уровне. Винчич, похоже, не знал, что это вторая желтая. Иначе он бы не оставил «Реал» вдесятером»

Ну правильно 😂 одно нарушение одна желтая два нарушения две и красная
Ну правильно 😂 одно нарушение одна желтая два нарушения две и красная
Еще говорят после этого, что черные безграмотные, а он вон как ловко всё рассчитал!)
Ну правильно 😂 одно нарушение одна желтая два нарушения две и красная
Сложно, очень сложно.😁😁😁
Камавинга фолит, разворачивается, бежит к мячу, несколько метров ведет его ногой. Потом берет мяч в руки, разворачивается и бежит с ним несколько метров в руках в другую сторону.
Все это время за ним бегает Киммих в попытке этот мяч забрать, чтобы разыграть.

Дело в том, что это и есть желтая. Может быть судья простил бы, если бы не забыл, что это вторая. Но это в любом случае желтая по правилам, поэтому судья и не сомневался, когда давал.
Камавинга фолит, разворачивается, бежит к мячу, несколько метров ведет его ногой. Потом берет мяч в руки, разворачивается и бежит с ним несколько метров в руках в другую сторону. Все это время за ним бегает Киммих в попытке этот мяч забрать, чтобы разыграть. Дело в том, что это и есть желтая. Может быть судья простил бы, если бы не забыл, что это вторая. Но это в любом случае желтая по правилам, поэтому судья и не сомневался, когда давал.
судья не просто не забыл, он его предупредал словами так не делать. то есть, этот кретин уже сидел на карточке, уже получил словесное предупреждение от судьи не мешать разыгрывать мяч, но до него ничего не дошло.
игроки Реала по-настоящему тупые. ближе к аутисту, чем к футболисту на спектре.
Камавинга фолит, разворачивается, бежит к мячу, несколько метров ведет его ногой. Потом берет мяч в руки, разворачивается и бежит с ним несколько метров в руках в другую сторону. Все это время за ним бегает Киммих в попытке этот мяч забрать, чтобы разыграть. Дело в том, что это и есть желтая. Может быть судья простил бы, если бы не забыл, что это вторая. Но это в любом случае желтая по правилам, поэтому судья и не сомневался, когда давал.
Комментарий скрыт
Привыкли, как в Испании - всё валить на Негрейру, когда Рюдигер может коленом по голове ходить или Винисиус в табло с ноги вратарю прописывать... А тут согласен, беспредел полный был, как этот Пукич только посмел в карман за карточками лезть. Согласен - смешно.
Привыкли, как в Испании - всё валить на Негрейру, когда Рюдигер может коленом по голове ходить или Винисиус в табло с ноги вратарю прописывать... А тут согласен, беспредел полный был, как этот Пукич только посмел в карман за карточками лезть. Согласен - смешно.
Комментарий скрыт
Штрафной с которого забил реал, стимуляция браима. Третий гол реала забит с фола при отборе, вар даже не пикнул. Судья и так старался, как мог Папуаса и ко протащить.
Штрафной с которого забил реал, стимуляция браима. Третий гол реала забит с фола при отборе, вар даже не пикнул. Судья и так старался, как мог Папуаса и ко протащить.
Папуаса и ко ахахаахах
Штрафной с которого забил реал, стимуляция браима. Третий гол реала забит с фола при отборе, вар даже не пикнул. Судья и так старался, как мог Папуаса и ко протащить.
Реалу голы после фолов при отборе узаконили ещё в матче с псж 4 года назад
Кто виноват, что он идиот?
Кто виноват, что он идиот?
Вы его не беспокойте минут 10, он заявление в попечительский совет пишет
Кто виноват, что он идиот?
Самое смешное, что у меня в фифе Камавинга самый бездарный и привозящий игрок. Видимо это как-то перенеслось в реальность)))
А ныть про судейство по мнению фанатов реала все еще позорно, или что-то изменилось со вчерашнего матча барсы?
А ныть про судейство по мнению фанатов реала все еще позорно, или что-то изменилось со вчерашнего матча барсы?
Им ныть можно,все таки у девочек не такая Крепкая психика
А ныть про судейство по мнению фанатов реала все еще позорно, или что-то изменилось со вчерашнего матча барсы?
А что могло измениться? Ничего не изменилось. И вчера, и сегодня по делу победили те, кто был чуть сильнее и удачливей. Нет никаких причин ныть. Впрочем, если вы это любите, можете продолжать.
ну не Реалу на судейство сетовать. Забили после фола на Станишиче: не было там перехода владения. Забили со штрафного, который поставили по ошибке

Судья был суров, но Камавинга дал повод. Что в голове должно быть, когда у тебя есть жёлтая, и когда за затяжку ввода мяча реф тебя уже предупредил устно один раз
У Реала истерика
У Реала истерика
Что тут удивляться- команда нытиков. Будьте уже мужчинами: скажите проиграли по делу, в следующем сезоне сделаем выводы из своих ошибок, удачи Баварии дальше в плей-офф. Все! Нет блин, начинается вечное нытье и поиск виноватых.
Насколько Реал привык к тому, что им по беспределу все прощают, что у них такие шокированные лица были, когда удалили Камавингву.
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Ни одного пенальти в ворота Баварии. Как мы могли победить в таких условиях?»
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
15 апреля, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
15 апреля, 22:38
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
15 апреля, 21:59
Рекомендуем
Главные новости
Джейми Каррагер: «Челси» потратил более 1,5 млрд фунтов, чтобы сделать клуб менее успешным и уважаемым. Эра BlueCo – полный провал. Пример того, что игроки и тренеры – пешки»
11 минут назад
Карим Бензема: «В «ПСЖ» запасные вносят даже больший вклад, чем те, кто начал матч. Представляете? В «Реале» все сложнее – они не играют как команда»
24 минуты назад
Дивеев о ценах: «Иногда охреневаю – чуть не заказал помидоры за 900 рублей! Чашка кофе в «Кофемании» – 900 рублей. Это что за кофе такой?! Футболисты считают деньги»
52 минуты назад
Ризван Уциев: «Кадыров всегда помогал местным пацанам, мог в резиденцию пригласить, подарил машину. Говорил: «Оставьте дела, занимайтесь футболом. Со своей стороны все сделаю»
сегодня, 06:45
Евсеев трижды выругался после игры с «Акроном», хотя его уже два раза штрафовали за мат. На вопрос о травме Мастури тренер «Динамо» Махачкала сказал: «Ну, я не доктор, #####»
сегодня, 06:30Видео
Победа «Краснодара» над «Спартаком» со скандальным пенальти, РПЛ против лимита на легионеров, «Барса» и «Реал» теряют лидеров, расставание Валиевой и Нестерова и другие новости
сегодня, 06:10
В какой джерси появлялся «Ливерпуль» в этом сезоне – в синей или зеленой?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Денис Казанский: «Бубнов из краснокнижной, немногочисленной породы людей. Поставил бы его вместе с Елагиным, Кушанашвили и Гурцкая. Некоторые коллеги своим «я» душат все пространство»
сегодня, 05:34
«Отпустил бы Винисиуса, но не Мбаппе. В обороне команда развалена. Арбелоа не улучшил игру. Недостаточно просто ладить с игроками». Ринкон о «Реале»
сегодня, 05:10
Дзофф об Италии вместо Ирана на ЧМ-2026: «Даже если это не очень спортивно, мы должны воспользоваться шансом»
сегодня, 04:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Неймар талантливее Роналду и Месси, возможно. Но талант не всегда побеждает. Была бы у него дисциплина, то бил бы все абсолютные рекорды». Кафу о форварде
38 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Кремонезе», «Милан» сыграет с «Ювентусом» в воскресенье
сегодня, 06:30
Чемпионат Англии. «Сандерленд» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом» в субботу
сегодня, 06:15
Фигу о Карвахале: «Дани заслуживает всяческого уважения. К опытному игроку следует относиться иначе в плане общения. Простой разговор может предотвратить проблемы»
сегодня, 05:59
Доку считает, что может быть среди лучших вингеров мира наряду с Винисиусом: «У меня все неплохо по передачам и ключевым пасам, но нужно больше забивать»
сегодня, 05:46
Лам о доминировании «Баварии»: «Бундеслига – привлекательный турнир. Было бы здорово иметь больше одного чемпиона в ближайшие пару лет, но мюнхенцы проделали отличную работу»
сегодня, 05:22
«Локомотив» поддержал Комличенко после незабитого пенальти «Зениту», сказал Пиняев: «Коля молодец, что взял на себя ответственность. Можно похвалить вратаря, но не нужно обвинять Колю»
сегодня, 04:58
«Бетис» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 04:35
Чемпионат Испании. «Бетис» примет «Реал», «Хетафе» сыграет с «Барселоной» в субботу, «Атлетико» – с «Атлетиком»
сегодня, 04:25
Агент Дивеева о судействе в РПЛ: «Дух футбола теряется, много неоправданных свистков, которые ломают игру и динамику. Решения арбитров провоцируют драки и потасовки»
сегодня, 03:58
Рекомендуем