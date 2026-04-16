Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»

Беллингем после удаления Камавинга: это смешно.

Джуд Беллингем остался недоволен судейством Славко Винчина.

«Реал» уступил «Баварии» (3:4) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, дважды пропустив после удаления Эдуардо Камавинга.

Проходя мимо журналистов в микст-зоне, английский хавбек мадридцев сказал: «Это смешно».

Затем он добавил: «Два нарушения [Камавинга] – две желтые карточки».

Итурральде о красной Камавинга: «Нельзя наказывать за такое на этом уровне. Винчич, похоже, не знал, что это вторая желтая. Иначе он бы не оставил «Реал» вдесятером»