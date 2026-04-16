У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды

Игроков «Реала» чаще всего удаляли в этом сезоне Лиги чемпионов.

Игроки «Реала » получили пять красных карточек в этом сезоне Лиги чемпионов.

Сегодня мадридская команда потерпела поражение от «Баварии» в ответном матче против «Баварии» в 1/4 финала турнира (3:4, первая игра – 1:2) и вылетела из Лиги чемпионов.

В этой игре удаления заработали два игрока «сливочных»: Эдуардо Камавинга получил вторую желтую карточку за то, что не отдавал мяч соперникам после фола на Харри Кейне, а Арда Гюлер – прямую красную за разговоры с арбитром после финального свистка.

Ранее в этом сезоне Даниэль Карвахаль получил красную карточку в игре с «Марселем» (2:1) на общем этапе турнира, а Рауль Асенсио и Родриго – в матче с «Бенфикой» (2:4).

Пять удалений – это самый высокий показатель среди всех команд в текущем сезоне Лиги чемпионов.