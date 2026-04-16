У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды

Игроков «Реала» чаще всего удаляли в этом сезоне Лиги чемпионов.

Игроки «Реала» получили пять красных карточек в этом сезоне Лиги чемпионов. 

Сегодня мадридская команда потерпела поражение от «Баварии» в ответном матче против «Баварии» в 1/4 финала турнира (3:4, первая игра – 1:2) и вылетела из Лиги чемпионов.

В этой игре удаления заработали два игрока «сливочных»: Эдуардо Камавинга получил вторую желтую карточку за то, что не отдавал мяч соперникам после фола на Харри Кейне, а Арда Гюлер – прямую красную за разговоры с арбитром после финального свистка. 

Ранее в этом сезоне Даниэль Карвахаль получил красную карточку в игре с «Марселем» (2:1) на общем этапе турнира, а Рауль Асенсио и Родриго – в матче с «Бенфикой» (2:4).

Пять удалений – это самый высокий показатель среди всех команд в текущем сезоне Лиги чемпионов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: WhoScored
Отсутствие дисциплины. То же самое что и у Челси.
Ответ Евгений Сидоров
Так они еще позорно в ЛА Лиге удаляются , чего стоят только две красных в проигранном матче с Сельтой, или глупость Вальверде
Командой Реал нынче назвать сложно, сборище оборзевших зумеров под командованием единала Мбаппе и истерички Вини
И все удаления заслуженные, надо сказать. А Камавинга сам себя подставил. Ничему жизнь не учит человека.
Ответ Black Phoenix
Чтобы жизнь учила - нужно иметь мозги! Но глядя на постоянные косяки Камавинга - они там отсутствуют)
Ответ Black Phoenix
Да, заслуженные, он шипами полез прямо в беззащитную часть ноги, поэтому красная карточка, а мог бы просто тянуть время и мог бы ограничиться устным предупреждением, хотя постойте...
Накопилась карма😅
Ответ phantom_payne
Комментарий удален пользователем
Ответ Александр Карпов
Хорошо так порвался товарищ😎
А сколько ещё не досчитались? Разве Рюди сегодня не наиграл?
много с судьями трындят и ноют. Бесят капец. Это такая клоунада, что у Реала нападение было на карточках. Короче позорные мальчики, а не мужчины, вышли покатать мячик
Много желтых за дисциплину, Рудигер за разговоры в этом матче получил.
А я же говорил в прошлом посте что можете развлекать и хейтить барсу до вчерашнего вечера)Так что карма существует.Ну ничего мы будем бороться в Ла Лиге за единственный Кубок в сезоне 😁😁😁
Как только Реал начинают судить согласно правил стоны от их болельщиков из Хацапетовки
весь мир слышит. Халва Мадрид.
Ой ой ой, в кабинетах что то пошло не так 😂😂
как же я рад что уйдет Рюдигер и алаба, вот бы ещё и камавинга с винькой вместе ушли, не знаю совпадение или нет, но почему-то все эти темнокожие игроки всегда что-то выкидывают.
