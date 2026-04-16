  • Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
Винисиус Жуниор резко отреагировал на претензии Джуда Беллингема.

На 83-й минуте матча между «Реалом» и «Баварией» бразилец придержал мяч на левом полуфланге и не стал отдавать в центр штрафной площади в направлении англичанина. Защита выдавила Винисиуса к краю поля и вынудила совершить потерю.

Пока вингер работал с мячом, Беллингем разводил руками и показывал, что не очень доволен развитием событий.

Когда игра остановилась, Винисиус обратился к нему: «Что надо? Что надо? Закрой рот». Такую расшифровку предлагает Movistar+.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Movistar+
Эти одноклеточные не только с судьями и соперниками так общаются, а еще и между собой оказывается. В мире животных.
Справедливости ради все большинство футболистов такие. Я тут передачу смотрел про футбольные вопросы. Футбольный IQ. Там были Павлюченко и Быстров. Это такой ор. Ладно у них может быть образования нет, но они даже самую базу футбольной истории не знают.
Посмотри ту же передачу с Мостовым, не пожалеешь)
Защищал Вини, но теперь признаю: надо продавать!
Найти бы покупателя на такого дружелюбного и не токсичного футболиста)
Вспомним цитату великого Вадима Галыгина - КОМУ? НИ КА МУ!
Видимо, Джуд - следующий на выход из Реала )
Винисиус не прощает такое отношение к себе - Алонсо подтверждает )
Обуза для ваших единственных конкурентов в Лиге !
И меняться ему уже поздно…
Если Реал оставит его и на следующий сезон , то Барселону можно заранее поздравить и с ещё одним чемпионством.
Хотя мне тут болельщики Барселоны пишут , что Ямаль не позволяет Флику себя менять раньше , чем на последних минутах .
Такие штуки надо по возможности жестко пресекать , пока ещё ребёнок он !
Комментарий удален модератором
Вини просто позорище - не только Реала, но и всего футбола, нелепый футболист и неприятный тип -провокатор!
И уродец
Комментарий скрыт
«Он просто хочет играть в футбол», а так же толкать лежачих соперников, посылать партнеров, тренера, судью, фанатов, танцевать у флажка, жаловаться на расизм.
Танцуй Вини, Танцуй!
Всего лишь несчастный черный парнишка с некоторыми десятками миллионов доллар на счету!..
Как Беллингем вообще посмел так нагло обращаться к теневому президенту клуба?!?!
Эх, не тому игроку погоняло Диктатора то дали. Мбаппе по сравнению с Вини божий одуванчик
Как говорил Николай Николаевич Дроздов: " Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем 😊 ".
Все те кто вчера называли Гави и Рафинью дикарями, а вы где все? И в принципе? Куда попрятались? Вчера на спортсе прям консилиум мадридистов был, матч Атлетико и Барселоны под микроскопом разобрали, вынесли вердикты кто опозорился, кто ноет про судей, кто в футбол не умеет играть, сегодня то где все??
Они все прятались, вылезают после проигрыша Барсы
Я это под другим тегом прописал что они лицемерные прокисшие сливки - умылись молочком Баварии)))
На 83-й минуте матча между «Реалом» и «Барселоной» бразилец придержал мяч ...
- - - - -
И здесь уже Барселона мерещится кому-то)
автор молодец, и ошибку исправил, и минус поставил...
А почему именно он ? ))
Целая команда прим-балерин. Атмосфера отличная в коллективе) пока Винисиус в Реале, за них можно не переживать)
Материалы по теме
Винисиус, Гюлер, Беллингем, Рюдигер и Питарч обступили арбитра после поражения от «Баварии». Арду удалили за разговоры с Винчичем, Джуд что-то высказывал резервному судье
15 апреля, 21:17Фото
Беллингем об ответном матче с «Баварией»: «Для «Реала» он сродни финалу, учитывая ситуацию в Ла Лиге. Все или ничего, других шансов не будет»
15 апреля, 11:16
