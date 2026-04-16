Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»

Винисиус Жуниор резко отреагировал на претензии Джуда Беллингема .

На 83-й минуте матча между «Реалом » и «Баварией» бразилец придержал мяч на левом полуфланге и не стал отдавать в центр штрафной площади в направлении англичанина. Защита выдавила Винисиуса к краю поля и вынудила совершить потерю.

Пока вингер работал с мячом, Беллингем разводил руками и показывал, что не очень доволен развитием событий.

Когда игра остановилась, Винисиус обратился к нему: «Что надо? Что надо? Закрой рот». Такую расшифровку предлагает Movistar+.