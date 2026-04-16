Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
Винисиус Жуниор резко отреагировал на претензии Джуда Беллингема.
На 83-й минуте матча между «Реалом» и «Баварией» бразилец придержал мяч на левом полуфланге и не стал отдавать в центр штрафной площади в направлении англичанина. Защита выдавила Винисиуса к краю поля и вынудила совершить потерю.
Пока вингер работал с мячом, Беллингем разводил руками и показывал, что не очень доволен развитием событий.
Когда игра остановилась, Винисиус обратился к нему: «Что надо? Что надо? Закрой рот». Такую расшифровку предлагает Movistar+.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Movistar+
Винисиус не прощает такое отношение к себе - Алонсо подтверждает )
И меняться ему уже поздно…
Если Реал оставит его и на следующий сезон , то Барселону можно заранее поздравить и с ещё одним чемпионством.
Хотя мне тут болельщики Барселоны пишут , что Ямаль не позволяет Флику себя менять раньше , чем на последних минутах .
Такие штуки надо по возможности жестко пресекать , пока ещё ребёнок он !
Эх, не тому игроку погоняло Диктатора то дали. Мбаппе по сравнению с Вини божий одуванчик
- - - - -
И здесь уже Барселона мерещится кому-то)