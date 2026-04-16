  • Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»

Луис Диас считает, что Камавинга удалили справедливо.

Вингер «Баварии» Луис Диас прокомментировал удаление полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:3, первая игра – 2:1).

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку

«Я думаю, судья поступил правильно, удалив Камавинга. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч», – сказал Диас.

ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели. у нас были более явные моменты»

Луис, извини, но на Реал-ТВ уже детально разобрали ситуацию. Ты не прав, удалять Камавингу было нельзя.
Завтра УЕФА вынесет вердикт, и матч будет переигран скорее всего.
Луис, извини, но на Реал-ТВ уже детально разобрали ситуацию. Ты не прав, удалять Камавингу было нельзя. Завтра УЕФА вынесет вердикт, и матч будет переигран скорее всего.
Единственным справедливым решением считаю было б, чтоб в полуфинал прошёл Марокко! месяца через 3 только об этом объявить надо.
Луис, извини, но на Реал-ТВ уже детально разобрали ситуацию. Ты не прав, удалять Камавингу было нельзя. Завтра УЕФА вынесет вердикт, и матч будет переигран скорее всего.
Комментарий скрыт
Да вы рофлите что ли, столько на судью высыпалось дерьма, мол, забыл что у него ЖК и всё такое. Это что, работа судьи — помнить, у кого сколько карточек? Это африканская обезьяна должна помнить, что она на горчичнике, и не подставлять свой любимый клуб в матче такого уровня. Совсем уже оборзели, все судья правильно сделал
Да вы рофлите что ли, столько на судью высыпалось дерьма, мол, забыл что у него ЖК и всё такое. Это что, работа судьи — помнить, у кого сколько карточек? Это африканская обезьяна должна помнить, что она на горчичнике, и не подставлять свой любимый клуб в матче такого уровня. Совсем уже оборзели, все судья правильно сделал
"... Это африканская обезьяна" - прорвалось ... дерьмо из тебя ).
Да вы рофлите что ли, столько на судью высыпалось дерьма, мол, забыл что у него ЖК и всё такое. Это что, работа судьи — помнить, у кого сколько карточек? Это африканская обезьяна должна помнить, что она на горчичнике, и не подставлять свой любимый клуб в матче такого уровня. Совсем уже оборзели, все судья правильно сделал
"Это что, работа судьи - помнить, у кого, сколько карточек? "

Вообще то да)) Судьи на обратной стороне записывают номера игроков домашней и гостевой команд.
Там Мусиала хотел быстрый штрафной разыграть ещё до этого) и тоже жёлтую схлопотал от недовольства)
Там Мусиала хотел быстрый штрафной разыграть ещё до этого) и тоже жёлтую схлопотал от недовольства)
Не, там Рюдигеру дали Желтую, а не Джамалу
Камавинга реально думал, что ему это сойдёт с рук? Ну и прирурок
Хорош был сегодня, вообще в серьезных матчах хорош.
Я надеюсь товарищ последовательный и будет требовать желтую когда его партнеры по команде будут мешать быстро разыгрывать. Я это вижу постоянно.
Я надеюсь товарищ последовательный и будет требовать желтую когда его партнеры по команде будут мешать быстро разыгрывать. Я это вижу постоянно.
А почему он должен требовать ЖК себе или партнёрам? Непоследовательным он будет если будет говорить о несправедливости ЖК в таких моментах. А так все игроки нарушают.
Я надеюсь товарищ последовательный и будет требовать желтую когда его партнеры по команде будут мешать быстро разыгрывать. Я это вижу постоянно.
важно еще как затягивать время. Камавинга сказочный, он же в начале с мячом в ногах побежал к воротам Баварии, потом обратно и только потом мяч в лапы взял. Именно после этого серб не выдержал такого хамства. Не брал бы в лапы - не было бы КК, и время бы потянул
Не очень понимаю тех, кто возмущается второй желтой для Камавинга! Все вопросы - ему! Какого черта ты рискуешь, имея уже желтую?! В итоге подвел команду.
Да как же вы заколебали, официально правилами предусмотрено, что если игрок совершает два действия на горчичник (у Камавинги это фол на Кейне и задержка возобновления игры), то ему дают две желтые и сразу красную карточки. И никого там не должно волновать какой матч, и сколько Камавинга держал мяч в руках.
Для реал матч начался как детская сказка, но потом превратился в причину ночных кошмаров)
Диас странный перс конечно. В целом, посредственно откатал матч. Во многих эпизодах выпадал из игры либо совсем порол моменты. Весь первый тайм выбешивал, во втором продолжал бесить, но голешник так нужный и прямо вовремя все таки забил.
