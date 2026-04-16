Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
Луис Диас считает, что Камавинга удалили справедливо.
Вингер «Баварии» Луис Диас прокомментировал удаление полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:3, первая игра – 2:1).
На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку.
«Я думаю, судья поступил правильно, удалив Камавинга. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч», – сказал Диас.
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели. у нас были более явные моменты»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Chiringuito
Завтра УЕФА вынесет вердикт, и матч будет переигран скорее всего.
Вообще то да)) Судьи на обратной стороне записывают номера игроков домашней и гостевой команд.