Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на приз игроку недели в Лиге чемпионов.

Во вторник и среду в турнире прошли ответные четвертьфинальные матчи.

На награду лучшему футболисту на этом отрезке претендуют Дани Ольмо («Барселона»), Мартин Субименди («Арсенал»), Усман Дембеле («ПСЖ») и Майкл Олисе («Бавария»).