  • Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»

Нойер высказался о своей ошибке в игре с «Реалом».

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победе над «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:3, первая игра – 2:1).

Первый гол в этом матче мадридцы забили на 35-й секунде – Арда Гюлер перехватил пас вышедшего из штрафной площади Нойера и отправил мяч в пустые ворота.

«Это был важный вечер Лиги чемпионов, для нас, игроков, для болельщиков и нейтральных зрителей. Мы сохраняли спокойствие и оставались в игре после пропущенных голов. Мы ждали своего шанса и в итоге сделали счет 3:3 и 4:3. Я думаю, это была заслуженная победа».

«Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер очень хорошо пробил с ходу. Мы также увидели позже при штрафном, что у него очень хорошая левая нога».

«Наши матчи в последние годы всегда были упорными – в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. Эти две игры не станут исключением. Я с нетерпением жду матча в Париже, а затем здесь – с поддержкой наших болельщиков. Они потрясающе поддерживали нас сегодня вечером, и я надеюсь, что они повторят это в игре против парижан», – сказал Нойер. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
Ну, сегодня, мистер Нойер вы прям привозович )) но и у великих бывают плохие матчи
Ну, сегодня, мистер Нойер вы прям привозович )) но и у великих бывают плохие матчи
Реабилитировался при ударе Мбаппе
Ну, сегодня, мистер Нойер вы прям привозович )) но и у великих бывают плохие матчи
С Виллой тоже привёз, Бавария проиграла тот матч 0-1
Провальный матч Ману..
Провальный матч Ману..
Ну не сказать что вот прям провальный. Да, ошибся в начале и удар со штрафного мог брать, но в остальном хорошо сыграл и в моменте с ударом Мбаппе потащил очень сложный мяч.
Ну не сказать что вот прям провальный. Да, ошибся в начале и удар со штрафного мог брать, но в остальном хорошо сыграл и в моменте с ударом Мбаппе потащил очень сложный мяч.
Со штрафным сложно было мяч в самую последнюю минуты опустился 1 ошибка и 1 мертвый мяч потащил ничья
Лучше б ты прокомментировал почему не прыгнул во время штрафного удара?! Оба гола на совести Нойера
Лучше б ты прокомментировал почему не прыгнул во время штрафного удара?! Оба гола на совести Нойера
Согласен, первый привоз по стуи и задал вектор игры, но даже круто что команда справилась под таким давлением, истиный дух чемпиона
Лучше б ты прокомментировал почему не прыгнул во время штрафного удара?! Оба гола на совести Нойера
Да камон, удар был неберущимся. Если проследить траекторию полета, то видно, что Гюлер исполнил 100 из 100. Такое никто бы не взял.
Первый матч - бенефис Ману! Сегодня тоже отличился. Но есть нюанс.
А чё ж про штрафной ещё не спросили? ни разу такого выверта не видел, чтоб при ударе вратарь шёл мячу словно на свидание, надеясь на лёгкий флирт.
А чё ж про штрафной ещё не спросили? ни разу такого выверта не видел, чтоб при ударе вратарь шёл мячу словно на свидание, надеясь на лёгкий флирт.
Прыгнув мог и не достать, он был в другом углу, а мяч летел по уходящей траектории. А пешком практически дошел, правда после того как мяч уже залетел )
Прыгнув мог и не достать, он был в другом углу, а мяч летел по уходящей траектории. А пешком практически дошел, правда после того как мяч уже залетел )
Ну в любом случае - при голе, не понял, что это было вообще. А при повторе гола - ещё сильнее ничего не понял)
Кажется, при штрафном Ману сильно открыл угол, в который Арда и попал.
Ну помимо того, что штрафной левый.
Нойер регулярно в своей карьере делает такие привозы, а потом удивляется отличной левой Гюлера! Он прекрасный вратарь в рамке, но может ему кто-нибудь объяснит, что такие выносы в ноги сопернику недопустимы в принципе…
Нойер регулярно в своей карьере делает такие привозы, а потом удивляется отличной левой Гюлера! Он прекрасный вратарь в рамке, но может ему кто-нибудь объяснит, что такие выносы в ноги сопернику недопустимы в принципе…
Кто-нибудь объяснит? А что, думаешь он еще исправится? )
Гюлер доказывает, что вполне соответствует уровню Реала и уже дорос до достойного выступления в топ матчах. Надеюсь в клубе не додумаются его продать
Гюлер доказывает, что вполне соответствует уровню Реала и уже дорос до достойного выступления в топ матчах. Надеюсь в клубе не додумаются его продать
Уровню такого Реала - возможно
Стареешь Ману
Стареешь Ману
Постарел за неделю :)
Стареешь Ману
Грамазека не врал!
Он и в первом матче очень плохие пасы отдавал, ПСЖ накажет
