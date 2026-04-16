Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»

Нойер высказался о своей ошибке в игре с «Реалом».

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победе над «Реалом » в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:3, первая игра – 2:1).

Первый гол в этом матче мадридцы забили на 35-й секунде – Арда Гюлер перехватил пас вышедшего из штрафной площади Нойера и отправил мяч в пустые ворота .

Об игре

«Это был важный вечер Лиги чемпионов, для нас, игроков, для болельщиков и нейтральных зрителей. Мы сохраняли спокойствие и оставались в игре после пропущенных голов. Мы ждали своего шанса и в итоге сделали счет 3:3 и 4:3. Я думаю, это была заслуженная победа».

Об ошибке

«Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер очень хорошо пробил с ходу. Мы также увидели позже при штрафном, что у него очень хорошая левая нога».

О встрече с «ПСЖ» в полуфинале

«Наши матчи в последние годы всегда были упорными – в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. Эти две игры не станут исключением. Я с нетерпением жду матча в Париже, а затем здесь – с поддержкой наших болельщиков. Они потрясающе поддерживали нас сегодня вечером, и я надеюсь, что они повторят это в игре против парижан», – сказал Нойер.