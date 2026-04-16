У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
«Реал» и «Бавария» активно били по воротам в ходе противостояния в Лиге чемпионов.
Первая игра, в Испании, завершилась победой команды Венсана Компани – 2:1. На счету обоих клубов по 20 ударов, в створ – 9:6 в пользу хозяев.
Ответный матч тоже выиграла «Бавария» (4:3). У нее 21 попытка забить (8 точных ударов), у «Реала» – 11 (5 в створ). Таким образом, в сумме за две игры нанесено 72 удара.
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
Кто выиграет Лигу чемпионов?35855 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Наверное фанаты реала привыкли к такому "топ" футболу
Могли получить подлинный шедевр на 120 минут, а получили боевик на 85 с Шоу Бенни Хилла в оставшиеся 9 минут.
Было видно всю их нервозность и дрожь в коленях в концовке второго тайма - вообще мало что предвещало им легкую жизнь, но тут на сцену вышел склеротик со свистком:))
У нас защита, а не проходной двор!