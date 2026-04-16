У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут

«Реал» и «Бавария» активно били по воротам в ходе противостояния в Лиге чемпионов.

Первая игра, в Испании, завершилась победой команды Венсана Компани – 2:1. На счету обоих клубов по 20 ударов, в створ – 9:6 в пользу хозяев.

Ответный матч тоже выиграла «Бавария» (4:3). У нее 21 попытка забить (8 точных ударов), у «Реала» – 11 (5 в створ). Таким образом, в сумме за две игры нанесено 72 удара.

У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
У «Арсенала» и «Спортинга» 72 паса в атаку на двоих за 180 минут)))
Ответ Фарид Харисов
А теперь представьте, какое лекарство от бессоницы будет у них в матчах с командой Симеоне)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Туз в рукаве для ценителей футбола АТМД-АРСЕНАЛ, мяч лежит в центре поля, игроки возле своей штрафной, кто первый пнет мяч в аут
Достойный матч в 1/4. Такой Баварии не стыдно проиграть, но и Мадрид в самоотдаче упрекать не могу.
Ответ meringue
Я надеюсь ошибиться, но возможно это будет вообще самый лучший матч этой ЛЧ. Запомнится точно на долго.
Ответ meringue
Я не понимаю почему все так восхищаются "игрой" Реала, когда они с миллиардным составом ставят автобус, а Бавария пытается играть..
Наверное фанаты реала привыкли к такому "топ" футболу
Не показывайте это тем, кто смотрел Арсенал со Спортингом)
Ответ Андрей. С
А такие точно были? (Кроме тех, кто был на стадионе)
Ответ akaAzazello
Так про них речь) Думаю, если бы им это показали, то они сразу же стали бы смотреть не на поле, а в телефоны/планшеты)
Классика ЛЧ. Спасибо за два шикарных матча.
Эти 2 матча и были настоящий футбол. Жаль, что не дотянули до овертайма из-за Камы, или наоборот к лучшему, нервы просто в край) Повторюсь, пусть Де Лаурентис своё предложение на бумаге о "сократить таймы до 25 минут"- свернёт в трубочку и засунет сам знает куда)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну для Арсенала со Спортингом и до 20 минут за тайм можно было бы сократить)
Ответ Петрович
Ахахах) огонь просто)
Какой же супер матч был! Жаль тех 1% людей, которые смотрели Арсенал😃
Ответ Михо
Как сказал Арбелоа, дело не в поражении - если бы оно было иным, то есть более однозначным и убедительным, вопросов бы не было. А так - мягко говоря, ощущение недосказанности и судейского безумия из той же серии, что и удаление ван Перси на Камп Ноу.

Могли получить подлинный шедевр на 120 минут, а получили боевик на 85 с Шоу Бенни Хилла в оставшиеся 9 минут.
Ответ Михо
Вероятно это были лишь комментаторы)) Даже фаны АПЛ с наслаждением смотрели смотрели настоящий футбол!
Поздравляю фанов Баварии с победой. Достойно играли заслуженно прошли дальше. До новых встреч!
Ответ J.A.M city
И в чем именно заслуженность?
Было видно всю их нервозность и дрожь в коленях в концовке второго тайма - вообще мало что предвещало им легкую жизнь, но тут на сцену вышел склеротик со свистком:))
Арсенал/Спортинг
У нас защита, а не проходной двор!
Камавинга испортил матч
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Славик Камавинга , который не умеет считать до двух ))
Ответ OldRedWhite
То, что дозволено в Испании, не дозволено в ЛЧ, он этого не учел, чем и сломал игру
Два величайших клуба
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
9 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится со «Штутгартом», «Боруссия» Менхенгладбах принимает «Майнц»
11 минут назад
«Бавария» – «Штутгарт». Мюнхенцы станут чемпионами, если не проиграют.
11 минут назад
Спартаковский борщ, динамовская котлета, пирожки Рязанцева и другие неожиданные блюда – попробуйте в Музее русского футбола
16 минут назад
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
56 минут назад
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
22 минуты назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
32 минуты назад
Лига чемпионов Азии 2. 1/4 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Васлем», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
36 минут назадВидео
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
46 минут назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:04
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
