ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»

ТВ «Реала» об удалении Камавинга: несправедливое решение, оно испортило игру.

На клубном телевидении «Реала» раскритиковали удаление Эдуардо Камавинга в ответном матче с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра – 1:2).

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга , вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку .

Через три минуты после этого вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет в этой игре и вывел свою команду вперед по сумме двух игр. На 94-й Майкл Олисе забил победный гол «Баварии».

«Реал» остался вдесятером. Судья... матч полностью вышел из-под контроля. Вторая желтая карточка была абсолютно несправедливой. Камавинга отошел с мячом на два метра, пытаясь задержать подачу «Баварии». «Реал» остался вдесятером, а затем, несмотря на физическую усталость, «Баварии» удалось сравнять счет. Когда мы пытались сотворить чудо, они забили четвертый мяч.

Это чрезмерно суровое наказание как для матча, так и для всего противостояния. Это была одна игра до 75-й минуты, а с 75-й минуты и до конца, когда мы играли вдесятером, – совершенно другая. «Мадрид » ушел на перерыв с преимуществом в счете после первого тайма, а во втором у него были более явные голевые моменты. [Удаление] – это чрезмерно суровое наказание для «Реала».

«Реал» не только играл на равных с «Баварией» на «Альянц Арене», но и трижды выходил вперед. Он владел инициативой, контролировал ход игры. Он был намного лучше в первом тайме и имели более явные моменты во втором. Я думаю, что решение судьи было очень суровым. Камавинга пытался вернуться на свою позицию, он не двигал мяч. Это решение в тот момент подорвало шансы «Реала».

Это больно, это больно. Без сомнения. Но мы также должны гордиться. «Реал» был впереди на протяжении всего матча. Я прочитал много отзывов и мнений бывших судей, и они говорят, что это было абсолютно несправедливое удаление. В таком матче нельзя удалять игрока за это ни при каких обстоятельствах. Это меняет ход игры. В равных составах «Реал» вел в счете.

Камавинга был удален с поля, а две минуты спустя Луис Диас забил гол, и Олисе закрепил победу «Баварии». Одно решение полностью испортило игру», – сказал ведущий клубного ТВ «Реала».