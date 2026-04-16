  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
172

ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»

ТВ «Реала» об удалении Камавинга: несправедливое решение, оно испортило игру.

На клубном телевидении «Реала» раскритиковали удаление Эдуардо Камавинга в ответном матче с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра – 1:2).

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку

Через три минуты после этого вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет в этой игре и вывел свою команду вперед по сумме двух игр. На 94-й Майкл Олисе забил победный гол «Баварии».

«Реал» остался вдесятером. Судья... матч полностью вышел из-под контроля. Вторая желтая карточка была абсолютно несправедливой. Камавинга отошел с мячом на два метра, пытаясь задержать подачу «Баварии». «Реал» остался вдесятером, а затем, несмотря на физическую усталость, «Баварии» удалось сравнять счет. Когда мы пытались сотворить чудо, они забили четвертый мяч.

Это чрезмерно суровое наказание как для матча, так и для всего противостояния. Это была одна игра до 75-й минуты, а с 75-й минуты и до конца, когда мы играли вдесятером, – совершенно другая. «Мадрид» ушел на перерыв с преимуществом в счете после первого тайма, а во втором у него были более явные голевые моменты. [Удаление] – это чрезмерно суровое наказание для «Реала».

«Реал» не только играл на равных с «Баварией» на «Альянц Арене», но и трижды выходил вперед. Он владел инициативой, контролировал ход игры. Он был намного лучше в первом тайме и имели более явные моменты во втором. Я думаю, что решение судьи было очень суровым. Камавинга пытался вернуться на свою позицию, он не двигал мяч. Это решение в тот момент подорвало шансы «Реала».

Это больно, это больно. Без сомнения. Но мы также должны гордиться. «Реал» был впереди на протяжении всего матча. Я прочитал много отзывов и мнений бывших судей, и они говорят, что это было абсолютно несправедливое удаление. В таком матче нельзя удалять игрока за это ни при каких обстоятельствах. Это меняет ход игры. В равных составах «Реал» вел в счете.

Камавинга был удален с поля, а две минуты спустя Луис Диас забил гол, и Олисе закрепил победу «Баварии». Одно решение полностью испортило игру», – сказал ведущий клубного ТВ «Реала». 

Кто выиграет Лигу чемпионов?35854 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoБавария
logoЛа Лига
Славко Винчич
logoсудьи
Реал Мадрид ТВ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoЭдуардо Камавинга
172 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А где-то прописано, что в таком-то матче можно удалять а вот в этом нельзя?
Ответ shrab
А где-то прописано, что в таком-то матче можно удалять а вот в этом нельзя?
Игроков Реала нельзя, соперников можно
Ответ shrab
А где-то прописано, что в таком-то матче можно удалять а вот в этом нельзя?
Нельзя удалять в таком, где они выигрывают
Открыто говорят, что Реал обязаны судить по-другому, не так, как всех))) «нельзя удалять за такое в таком матче» - ведь это важный матч для Реала, но не для Баварии.
15 ЛЧ брались именно таким образом.
Ответ Unwar25
Открыто говорят, что Реал обязаны судить по-другому, не так, как всех))) «нельзя удалять за такое в таком матче» - ведь это важный матч для Реала, но не для Баварии. 15 ЛЧ брались именно таким образом.
Комментарий скрыт
Ответ Unwar25
Открыто говорят, что Реал обязаны судить по-другому, не так, как всех))) «нельзя удалять за такое в таком матче» - ведь это важный матч для Реала, но не для Баварии. 15 ЛЧ брались именно таким образом.
Комментарий скрыт
А вот и тв подъехало 😀
Ответ Спортик161
А вот и тв подъехало 😀
Как неожиданно! 🤣 Сейчас задавят аргументами! 🤡
Ответ Спортик161
А вот и тв подъехало 😀
Комментарий скрыт
Поехавшие просто, жесть
Ответ Simply Yakubu
Поехавшие просто, жесть
Пусть плачут)
Всё равно никто не воспринимает их всерьёз)))
И да, Реал ни разу не вышел вперед, он лишь сравнивал общий счет в противостоянии, а они везде пишут так, словно Реал был близок к победе, но при этом ни разу не вел в счете😂
Ответ Unwar25
И да, Реал ни разу не вышел вперед, он лишь сравнивал общий счет в противостоянии, а они везде пишут так, словно Реал был близок к победе, но при этом ни разу не вел в счете😂
Комментарий скрыт
Ответ Caleb Marvin
Комментарий скрыт
Понимаю как 4-4, а ты?
«Нельзя удалять игрока за это в таком матче» - а зачем вообще правила футбола тогда, если нужно смотреть «ТАКОЙ» ли матч ?)

Камавинга виноват исключительно сам, получив вторую ЖК согласно правилам за задержку мяча.
Ответ Кирилл
«Нельзя удалять игрока за это в таком матче» - а зачем вообще правила футбола тогда, если нужно смотреть «ТАКОЙ» ли матч ?) Камавинга виноват исключительно сам, получив вторую ЖК согласно правилам за задержку мяча.
Комментарий скрыт
Ответ Кирилл
«Нельзя удалять игрока за это в таком матче» - а зачем вообще правила футбола тогда, если нужно смотреть «ТАКОЙ» ли матч ?) Камавинга виноват исключительно сам, получив вторую ЖК согласно правилам за задержку мяча.
Комментарий скрыт
Ни слова про гол со штрафного, которого не было, про гол, забитый после явного фола, при начале атаки, про не зафиксиврованный судьёй явный пенальти, в атаке в конце которой забил Кейн. Франко-ТВ оно такое...
Ответ Penarol
Ни слова про гол со штрафного, которого не было, про гол, забитый после явного фола, при начале атаки, про не зафиксиврованный судьёй явный пенальти, в атаке в конце которой забил Кейн. Франко-ТВ оно такое...
Да там и винисиуса в начале можно было смело удалять. Двумя ногами наступил на киммиха
Я думал, до утра компромат будут готовить, чтоб навалить так навалить... а тут уже.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Я думал, до утра компромат будут готовить, чтоб навалить так навалить... а тут уже.
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Нервная обстановка? пивка бы дябнул Эдуардо стаканчик с судьёй за компанию на брунденшафт, успокоились бы, но вместо этого - за мячик зачем то потянулся в руки)
Официальная позиция Мадрида подъехала ))
Мне кажется если это удаление, то статус матча абсолютно неважен.
Типо против Хетафе это железная красная, а с Баварией нет? Как-то глупо
Ответ VuNePonimaete
Мне кажется если это удаление, то статус матча абсолютно неважен. Типо против Хетафе это железная красная, а с Баварией нет? Как-то глупо
Так а с Хетафе это кк? В этом же и претензия, что в подавляющем большинстве случаев за такое нарушение не дают жёлтых, тем более вторых.
Если что, меня самого бесят подобные затяжки
Читайте новости футбола в любимой соцсети
