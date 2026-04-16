ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
На клубном телевидении «Реала» раскритиковали удаление Эдуардо Камавинга в ответном матче с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра – 1:2).
На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку.
Через три минуты после этого вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет в этой игре и вывел свою команду вперед по сумме двух игр. На 94-й Майкл Олисе забил победный гол «Баварии».
«Реал» остался вдесятером. Судья... матч полностью вышел из-под контроля. Вторая желтая карточка была абсолютно несправедливой. Камавинга отошел с мячом на два метра, пытаясь задержать подачу «Баварии». «Реал» остался вдесятером, а затем, несмотря на физическую усталость, «Баварии» удалось сравнять счет. Когда мы пытались сотворить чудо, они забили четвертый мяч.
Это чрезмерно суровое наказание как для матча, так и для всего противостояния. Это была одна игра до 75-й минуты, а с 75-й минуты и до конца, когда мы играли вдесятером, – совершенно другая. «Мадрид» ушел на перерыв с преимуществом в счете после первого тайма, а во втором у него были более явные голевые моменты. [Удаление] – это чрезмерно суровое наказание для «Реала».
«Реал» не только играл на равных с «Баварией» на «Альянц Арене», но и трижды выходил вперед. Он владел инициативой, контролировал ход игры. Он был намного лучше в первом тайме и имели более явные моменты во втором. Я думаю, что решение судьи было очень суровым. Камавинга пытался вернуться на свою позицию, он не двигал мяч. Это решение в тот момент подорвало шансы «Реала».
Это больно, это больно. Без сомнения. Но мы также должны гордиться. «Реал» был впереди на протяжении всего матча. Я прочитал много отзывов и мнений бывших судей, и они говорят, что это было абсолютно несправедливое удаление. В таком матче нельзя удалять игрока за это ни при каких обстоятельствах. Это меняет ход игры. В равных составах «Реал» вел в счете.
Камавинга был удален с поля, а две минуты спустя Луис Диас забил гол, и Олисе закрепил победу «Баварии». Одно решение полностью испортило игру», – сказал ведущий клубного ТВ «Реала».
15 ЛЧ брались именно таким образом.
Всё равно никто не воспринимает их всерьёз)))
Камавинга виноват исключительно сам, получив вторую ЖК согласно правилам за задержку мяча.
Типо против Хетафе это железная красная, а с Баварией нет? Как-то глупо
Если что, меня самого бесят подобные затяжки