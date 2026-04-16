Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»

Стив Макманаман: «Реал» вылетел из-за недисциплинированности.

Стив Макманаман призвал «Реал» не считать судью Славко Винчина, удалившего Эдуардо Камавинга, причиной своего вылета от «Баварии» из Лиги чемпионов.

«Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке.

Это мелочи, но вот к чему они приводят», – сказал экс-хавбек мадридцев в эфире TNT Sports.