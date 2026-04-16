  У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
43

У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ

У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих.

«Арсенал» и «Спортинг» поставили антирекорд по ожидаемым голам.

Команды сыграли вничью (0:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. «Канониры» прошли в полуфинал благодаря победе в первой игре (1:0).

В ответной встрече общий xG команд составил 0,93. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов во всех матчах Лиги чемпионов в этом сезоне.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35854 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
logoСпортинг
logoвысшая лига Португалия
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
рекорды
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Матчи Арсенала с Атлетико будут настоящим пиршеством для гурманов
Ответ selso99
Матчи Арсенала с Атлетико будут настоящим пиршеством для гурманов
Если у кого расстройство сна, то вот, вариант
Ответ selso99
Матчи Арсенала с Атлетико будут настоящим пиршеством для гурманов
Лукомский предвкушает увлекательную игру :))
Соболезную болелам пушкарей, которые следили за этим зрелищем, пока остальные наслаждались футболом
Ответ eugenetelichko
Соболезную болелам пушкарей, которые следили за этим зрелищем, пока остальные наслаждались футболом
Я мультикаст смотрел)
Нормально всё)
Но вот матч с Борнмутом смотрел полностью 😏🤮
Ответ Доминатор3000
Я мультикаст смотрел) Нормально всё) Но вот матч с Борнмутом смотрел полностью 😏🤮
Нормально , я думаю на матч арсенал Спортинг так и ни разу не переключили )
Это будет насмешкой судьбы, если этот Арсенал сможет то, чего не смог Арсенал Венгера
Ответ pit4er
Это будет насмешкой судьбы, если этот Арсенал сможет то, чего не смог Арсенал Венгера
Да уж. Но не будет этого, не представляю
Ответ Nachalnik
Да уж. Но не будет этого, не представляю
Так и про Челси Ди Маттео говорили, а потом лондонцы подали первый угловой на 88 минуте)
Да ни о чем это толком не говорит, Арсенал прошел дальше, приложив столько усилий, сколько нужно для прохода. Интер в свое время ЦСКА проходил, обыграв их по 1-0 чисто, что не помешало дальше выдать огонь в полуфинале против топовой Барсы.
Даёшь финал Атлетико - Бавария!
Ответ Александр Бялт
Даёшь финал Атлетико - Бавария!
Атлетико на самом деле пассажир.
Ответ Александр Бялт
Даёшь финал Атлетико - Бавария!
Кроме шуток, думаю, эта пара и будет в финале😎
Ну так и счёт 0:0 - рабочая логика с хГ ) игра была равна , играли два …

Интересно, те кто смотрел, живы остались ?! Кровь из глаз?! Сердце от скуки не остановилось ?
Ответ Ник Ник
Ну так и счёт 0:0 - рабочая логика с хГ ) игра была равна , играли два … Интересно, те кто смотрел, живы остались ?! Кровь из глаз?! Сердце от скуки не остановилось ?
Смотрели те , у которых мусорный бак вместо сердца)
Ответ Ник Ник
Ну так и счёт 0:0 - рабочая логика с хГ ) игра была равна , играли два … Интересно, те кто смотрел, живы остались ?! Кровь из глаз?! Сердце от скуки не остановилось ?
Смотрел второй тайм ) из за таких игр и уходят кубки )
Был на стадионе
Играли ли мы хорошо? Нет
Была ли игра захватывающей ? Нет
Волнует ли меня это сейчас? Нет
Ответ Английский_пациент
Был на стадионе Играли ли мы хорошо? Нет Была ли игра захватывающей ? Нет Волнует ли меня это сейчас? Нет
сколько денег отдал?
Или тоже не волнует уже? :D
Ответ gninnur esrever*
сколько денег отдал? Или тоже не волнует уже? :D
Официальные цены, для 1/4 ЛЧ норм. У перекупов принципиально не покупаю
Сделал 5 матч ЛЧ в сезоне. Только кайрат пропустил
Надеюсь они не обидятся
«Арсенал» засушил игру. Зрелище было так себе. Хотя штанги обстучали друг у друга. Но хотелось бы видеть в исполнении «Арсенала» более мощную и убедительную игру, чем 90 мин страданий на 0:0.
Очередная ачивка Арсенала.
Вот так-то, хейтеры.
Предфинал нормального человека, а не курильщика, как в соседней паре))
Материалы по теме
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
15 апреля, 21:37
«Арсенал» впервые вышел в полуфинал ЛЧ в двух сезонах подряд
15 апреля, 20:58
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
15 апреля, 20:46
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
8 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится со «Штутгартом», «Боруссия» Менхенгладбах принимает «Майнц»
11 минут назад
«Бавария» – «Штутгарт». Мюнхенцы станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
11 минут назад
Спартаковский борщ, динамовская котлета, пирожки Рязанцева и другие неожиданные блюда – попробуйте в Музее русского футбола
16 минут назад
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
56 минут назад
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
22 минуты назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
32 минуты назад
Лига чемпионов Азии 2. 1/4 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Васлем», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
36 минут назадВидео
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
46 минут назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:04
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем