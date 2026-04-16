У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ

«Арсенал » и «Спортинг » поставили антирекорд по ожидаемым голам.

Команды сыграли вничью (0:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. «Канониры» прошли в полуфинал благодаря победе в первой игре (1:0).

В ответной встрече общий xG команд составил 0,93. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов во всех матчах Лиги чемпионов в этом сезоне.