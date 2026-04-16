Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»

Рюдигер после вылета от «Баварии»: вы сами видели, лучше ничего не говорить.

Антонио Рюдигер не захотел подробно комментировать вылет «Реала » от «Баварии» (3:4) из Лиги чемпионов. Защитник мадридцев дал понять, что остался не в восторге от судейства Славко Винчича. «Вы сами видели моменты. Мне лучше ничего не говорить», – сказал Рюдигер в микст-зоне.