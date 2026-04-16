Венсан Компани: «Бавария» заслужила победу. Мы много владели мячом и всегда чувствовали, что можем забить. Но «Реал» есть «Реал», у него быстрые опасные игроки»

Венсан Компани: «Бавария» заслужила победу над «Реалом».

«Игра получилась очень эмоциональной. Мы много владели мячом и всегда чувствовали, что можем забить. Но «Реал » остается «Реалом», у него очень быстрые футболисты, постоянно создающие угрозу.

Наши парни были психологически сильны и оправились от неудач. Болельщики тоже нам помогли.

Мы сохраняли спокойствие и всегда чувствовали, что наше время еще придет. Парни заслужили победу», – сказал главный тренер «Баварии».