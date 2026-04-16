Венсан Компани: «Бавария» заслужила победу. Мы много владели мячом и всегда чувствовали, что можем забить. Но «Реал» есть «Реал», у него быстрые опасные игроки»
«Игра получилась очень эмоциональной. Мы много владели мячом и всегда чувствовали, что можем забить. Но «Реал» остается «Реалом», у него очень быстрые футболисты, постоянно создающие угрозу.
Наши парни были психологически сильны и оправились от неудач. Болельщики тоже нам помогли.
Мы сохраняли спокойствие и всегда чувствовали, что наше время еще придет. Парни заслужили победу», – сказал главный тренер «Баварии».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
Даже ментальный монстр Нойер чудит, что в этом матче, что 3 года назад.
Но,обошлось.
Две ошибки арбитра и два гола Реала - слишком жирно, ибо карма настигла в итоге.
Потому что даже язвительно, но конструктивно поспорить у тебя не получается. Ну, бывает)