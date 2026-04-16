  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Венсан Компани: «Бавария» заслужила победу. Мы много владели мячом и всегда чувствовали, что можем забить. Но «Реал» есть «Реал», у него быстрые опасные игроки»
97

Венсан Компани прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в Лиге чемпионов.

«Игра получилась очень эмоциональной. Мы много владели мячом и всегда чувствовали, что можем забить. Но «Реал» остается «Реалом», у него очень быстрые футболисты, постоянно создающие угрозу.

Наши парни были психологически сильны и оправились от неудач. Болельщики тоже нам помогли.

Мы сохраняли спокойствие и всегда чувствовали, что наше время еще придет. Парни заслужили победу», – сказал главный тренер «Баварии».

Кто выиграет Лигу чемпионов?35853 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
logoБавария
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoбундеслига Германия
logoВенсан Компани
97 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Компани, объяснил бы, зачем было оба матча ввязываться в эту дыр-дыр перестрелку с Реалом, который буквально лучший в таком сценарии??? Причем когда Бавария держала мяч, она очень успешно это делала, Реал в принципе в прессинге не але. Зачем нужны были эти шашки наголо с дырой сзади?
Ответ Buharoid
Пусть набирает тренерский опыт , можно на это списать
Ответ Buharoid
Потому что мы те, кто мы есть
Реал в плей-офф конечно ЛЧ люто фартовый. Залетают нереальные голы, соперники привозят сами по себе.
Даже ментальный монстр Нойер чудит, что в этом матче, что 3 года назад.
Ответ Donald Subanov
Точно.Меня сегодня посетил призрак Ульрайха.
Но,обошлось.
Ответ Bayern2004
При всём при этом абсолютно чудовищные ошибки арбитра….чистейший нырок от Браима, который повлиял на игру и хоккейный приём Рюдигера с жёлтой карточкой ( была бы по итогу второй), который тоже повлиял напрямую на игру и результат.
Две ошибки арбитра и два гола Реала - слишком жирно, ибо карма настигла в итоге.
Будь осторожнее. Тут на ветках 😭 Регина. Когда вчера вышибли гранатовых исчезла. А сегодня появилась 😂😂😂 При чем с эмблемой Баварии на аватарке, а не Атлетико странно
Ответ Cruel Snake
Никак не забудет 2-8
Ответ Кудри Гендузи
У барсы уйма крупных побед над Реалом в 21 веке, а Реалу вечно приходится в своих тейках переплетать заслуги других клубов, чтобы возвысить свой, такой позор писать о чужих заслугах, фанаты Реала уже себе присвоили эту победу 8:2
Реал есть Реал, когда давит на судей и играет грязно, делая ставку на провокации и нарушения, особенно если играть адекватно не получается. С приходом Мбаппе, расцветом Винисиуса, уходом Модрича и старой гвардии времён Зидана и Анчелотти Мадрид вызывает особенную мерзость в этом отношении.
Баварии удачи в матче с ПСЖ, хорошая команда
было ощущение, что у Венсана не было плана Б, я понимаю Ману начудил, но зачем устраивать качели с РМ с высокой линией защиты? Считаю, Реал навязал темп и прошли (Бавария) на тоненьком
Ответ Aleksandr Belov
Я не понял куда исчезли забегания из глубины и прессинг пропал. Гнабри 0 передач вперед, открывается между линиями что бы отдать пас назад, при таком давлении не атаковали волнами, а просто после долгого контроля швырок на удачу, хотя даже дальний удар потенциально лучше. Мусиала как глоток свежего воздуха, вышел забрал мяч под контроль и появился креатив, без передач назад (Гнабри) но условно в защиту скажу, возможно поплыли морально из-за ошибки Нойера страх, сейчас же психологически команда на подьеме и я надеюсь что Бишофу дадут уже сыграть
Спасибо Компани за такой футбол, за то что востоновил машину.
На любом уровне Реал карточку дай будет возмущение, господи
Все на Флика гонят, но даже у него защитники так высоко не поднимаются, ну и хотя бы ловят в офсайды часто соперников, а тут в защите был проходной двор откровенный, Мбаппе лишь один раз в офсайд попал
Увы, но к моему большому сожалению, если это все, на что твоему гениальному и зрелому разуму хватило сил, отвечу: да.
Потому что даже язвительно, но конструктивно поспорить у тебя не получается. Ну, бывает)
Ответ Кубок Гампера
а что Компани такого сказал-то?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Реала» худшая серия без побед с 2018 года – четыре матча
15 апреля, 21:36
«Бавария» выбила «Реал» из ЛЧ впервые с 2012 года. Мадридцы 4 раза подряд побеждали мюнхенцев в плей-офф
15 апреля, 21:11
«Реал» забил «Баварии» 3-й гол, когда Станишич лежал на газоне после столкновения с Рюдигером. Винчич не отменил гол и показал желтую Компани
15 апреля, 20:09Фото
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
8 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится со «Штутгартом», «Боруссия» Менхенгладбах принимает «Майнц»
10 минут назад
«Бавария» – «Штутгарт». Мюнхенцы станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
10 минут назад
Спартаковский борщ, динамовская котлета, пирожки Рязанцева и другие неожиданные блюда – попробуйте в Музее русского футбола
15 минут назад
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
55 минут назад
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
21 минуту назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
31 минуту назад
Лига чемпионов Азии 2. 1/4 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Васлем», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
35 минут назадВидео
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
45 минут назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:04
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем