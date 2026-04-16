  Итурральде о красной Камавинга: «Нельзя наказывать за такое на этом уровне. Винчич, похоже, не знал, что это вторая желтая. Иначе он бы не оставил «Реал» вдесятером»
Итурральде о красной Камавинга: «Нельзя наказывать за такое на этом уровне. Винчич, похоже, не знал, что это вторая желтая. Иначе он бы не оставил «Реал» вдесятером»

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес раскритиковал удаление полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга в ответном матче против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра – 1:2). 

На 86-й минуте Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку

«На этом уровне это недопустимо… Сначала он совершает фол, а потом получает желтую карточку за удержание мяча. Камавинга не должен был так поступать, но на этом уровне нельзя показывать желтую карточку за подобное.

Если ты удерживаешь мяч, по правилам, ты можешь получить желтую карточку. Но здесь в игру вступает здравый смысл, на таком уровне нельзя оставлять кого-то вдесятером из-за этого. Дело было в каких-то четырех метрах… Но Камавинга не должен был так поступать, это тоже правда.

И есть еще кое-что более серьезное: если ты показываешь вторую желтую карточку, то сразу же показываешь и красную, но Винчич обернулся, потом понял, что это вторая, и пошел показывать красную. Судя по его поведению, он не помнил, что она вторая. И я думаю, что, если бы он знал, он бы не показал ее за такое», – сказал Итурральде.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
Винисиус, толкающий Киммиха, Рюдигер, который по классике: ну да, ну да)
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
толчок Винисиуса в лежачего Киммиха, грязные приемчики Рюдигера, на это судья закрывал... Но прокололся Камавинга - который что на первой, что на второй карточке буквально из ничего их сам сделал. Парадокс. Чёрт знает, что у судьи в голове весь матч было) в любом случае спасибо обоим командам за эти два валидольных матча. Обе показали супер класс и рвение. Чуть больше Баварии в обоих матчах повезло, могло быть всё совсем иначе и в пользу мадридцев.
Винисиус ещё наступал на ноги лежащего Киммиха. Этот момент все пропустили
Ну там то можно было б списать, что - "по инерции наступил и тру-ля-ля"... Но то что дальше было - пусть потом снова всех в расизме обвиняет, но лимпомпо полное)
Реал за эту игру надо было и без Рюдигера с Винисиусом оставлять, чтоб восьмеркой от Баварии отбивались. Наиграли на три красные карточки суммарно, и это ещё судьи их прощали в моменте.
Да и вообще расстрелять перед матчем!!!1
Не дал бы Камавинга повода и не наказали бы, сам виноват, зачем рисковать на ровном месте.
Тем более, что удаление не равно поражению. Многие команды вдесятером умели доигрывать до серии пенальти, или даже вырывать победу. Даже если судья погорячился со второй жёлтой в эпизоде, он же гол Баварии не подарил. Диас прекрасно пробил, плюс с рикошетом повезло.
Юве в меньшинстве возил Галатасарай весь второй тайм и отыграл два мяча, могли и ещё забить, но к овертайму уже устали и не сдюжили в нём.
Жёлтая по правилам но против Реала такое нельзя -испанская школа арбитров
Иногда бумеранг все же возвращается, вот Реал его любезно и принял, уж простите!
О каком бумеранге речь? Удаление Видаля за чистый отбор и вторая жёлтая за откидку мяча и затяжку времени, как то не очень то и равнозначно.
Ближайшие несколько лет будут то и дело ловить их)
да хорош там реал гол забил с несуществующего штрафного и ещё гол после фола на Павловиче, нечего тут на судейство пенять
Там ещё Милитао за полторы минуты до этого эпизода с Камавингой сорвал контру Баварии, железная жёлтая, которая была бы второй, но ничего не было.
Теперь неделю будут скулить из-за того что 2 минуты в 10м сыграли:)🤣🤣🤣
как раз таки то что он забыл о том что уже дал жк Каваминге ещё лучше подтверждает что вторая ЖК заслуженная !
«Камавинга не должен был так поступать, но на этом уровне нельзя показывать желтую карточку за подобное» - а для чего тогда вообще существуют футбольные правила, если надо еще оценивать тот или не тот «уровень» ?

Камавинга взял мяч и понес его в другую сторону от места фола - это задержка мяча, за которую судья может дать ЖК.
Можно винить только себя, но не судью.
Экс-судья Бурруль об удалении Камавинга в игре с «Баварией»: «Непропорциональное наказание – он держал мяч всего 3 секунды. Действия Винчича граничат со злоупотреблением властью»
15 апреля, 21:24
Винисиус, Гюлер, Беллингем, Рюдигер и Питарч обступили арбитра после поражения от «Баварии». Арду удалили за разговоры с Винчичем, Джуд что-то высказывал резервному судье
15 апреля, 21:17Фото
«Реал» дважды подряд не прошел четвертьфинал ЛЧ. Перед этим было два трофея и два полуфинала
15 апреля, 21:16
Экс-судья Итурральде о падении Менди в штрафной «Баварии»: «Та его прихватывал, но он упал сам. Ничего не было»
15 апреля, 20:25Фото
