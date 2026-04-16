  • Арбелоа думает, что Винчич забыл о первой желтой Камавинга: «Поэтому он и показал вторую. Никто не понимает это удаление. Несправедливое решение. Может, судья не играл в футбол»
Арбелоа думает, что Винчич забыл о первой желтой Камавинга: «Поэтому он и показал вторую. Никто не понимает это удаление. Несправедливое решение. Может, судья не играл в футбол»

Арбелоа раскритиковал удаление Камавинга в матче с «Баварией».

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об удалении Эдуардо Камавинга в ответном матче против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра – 1:2).

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку

Через три минуты после этого вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет в этой игре и вывел свою команду вперед по сумме двух игр. На 94-й Майкл Олисе забил победный гол «Баварии».

– Как себя чувствует Камавинга? И что он думает об этом эпизоде?

– Никто не понимает, почему игрока удалили за такое действие. В этот момент противостояние закончилось. Это несправедливое решение, и нам очень больно. Это то, что ты не можешь контролировать.

– Каково настроение у игроков в раздевалке?

– Им очень больно... Очень больно. Особенно из-за того, как это произошло. Я поздравляю «Баварию», но нам бы хотелось, чтобы они обыграли нас по-другому. Это было необъяснимое удаление, которого никто не понимает. Отсюда чувство несправедливости и злости. Вся тяжелая работа и усилия пошли насмарку из-за такого решения судьи.

– У вас нет ощущения, что судья не знал, что это для Камавинга эта желтая станет второй?

– Я думаю, именно поэтому он и показал желтую карточку. Игрокам «Баварии» пришлось напоминать ему, что это уже вторая желтая.

Но серьезно... это даже не желтая. Я не знаю, может быть, он не играл в футбол... я не знаю. Я думаю, что еще хуже то, что судья не знал, что у Камавинга уже была желтая карточка, потому что это двойная ошибка, – сказал Арбелоа. 

может Камавинга забыл, что у него желтая есть?!
может Камавинга забыл, что у него желтая есть?!
вот кто действительно должен помнить, а не судья, не слышал что бы в правилах были отдельные пункты для игроков с ЖК
вот кто действительно должен помнить, а не судья, не слышал что бы в правилах были отдельные пункты для игроков с ЖК
Отдельные правила для игроков реала.
про левый штрафной, с которого забил Гюлер, он ничего не хочет рассказать?)
про левый штрафной, с которого забил Гюлер, он ничего не хочет рассказать?)
Комментарий скрыт
про левый штрафной, с которого забил Гюлер, он ничего не хочет рассказать?)
Комментарий скрыт
Да-да-да. А когда судьи на ВАР забыли о блоке Рюдигера на Станишиче, когда Мбаппе забивал третий гол, это было справедливое решение)
Да-да-да. А когда судьи на ВАР забыли о блоке Рюдигера на Станишиче, когда Мбаппе забивал третий гол, это было справедливое решение)
Комментарий скрыт
Да-да-да. А когда судьи на ВАР забыли о блоке Рюдигера на Станишиче, когда Мбаппе забивал третий гол, это было справедливое решение)
Комментарий скрыт
Сколько судья может начеканить? -- добавил Арбелоа
Сколько судья может начеканить? -- добавил Арбелоа
надриблить
Сколько судья может начеканить? -- добавил Арбелоа
А потом сказал что футбол игра простая.... и пошкэел настоящей футбольной походкой....
На порывах эмоций, мы не заметили одного момента❗️⚽️

Игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола (судья достал карточку и что-то писал туда, но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине - красная карточка, но этот игрок продолжил играть. Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии, обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства.

РАСПРОСТРАНЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ❗️⚽️
МАКСИМАЛЬНО РЕПОСТ❗️⚽️
Ответ Yu123
На порывах эмоций, мы не заметили одного момента❗️⚽️ Игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола (судья достал карточку и что-то писал туда, но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине - красная карточка, но этот игрок продолжил играть. Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии, обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства. РАСПРОСТРАНЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ❗️⚽️ МАКСИМАЛЬНО РЕПОСТ❗️⚽️
😆
Ответ Yu123
На порывах эмоций, мы не заметили одного момента❗️⚽️ Игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола (судья достал карточку и что-то писал туда, но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине - красная карточка, но этот игрок продолжил играть. Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии, обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства. РАСПРОСТРАНЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ❗️⚽️ МАКСИМАЛЬНО РЕПОСТ❗️⚽️
Вообще-то, в классике был не Домагой Вида с Хорватией, а зажигалка, брошенная в Акинфеева в Мариборе. И ответственные органы должны параллельно с этим рассмотреть эпизод с участием Тьерри Анри, где он подыграл себе рукой в матче с Ирландией)
Да ладно, чел с желтой карточкой после своего же нарушения просто на глазах судьи берет мяч в руки и отходит с ним. Просто убийство.
Да ладно, чел с желтой карточкой после своего же нарушения просто на глазах судьи берет мяч в руки и отходит с ним. Просто убийство.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Ему дали желтую, а не красную, внимательнее смотреть нужно.
Это что, Альваро Мостовой ?)
Или может у Альваро Арбелоа есть «Альтер-эго» Александр Арбелоа ?)
Судья - нефутбольный человек)
Судья - нефутбольный человек)
это стало мемом футбольный человек..теперь по возможности все оперируют...
это стало мемом футбольный человек..теперь по возможности все оперируют...
Ну тут невозможно было удержаться)
что значит не играл в футбол? какая разница? неспортивное поведение, затяжка времени - по всем правилам - это желтая карточка, тут скорее Камавинга дятел. Зачем так поступать, есть у тебя уже есть желтая?
что значит не играл в футбол? какая разница? неспортивное поведение, затяжка времени - по всем правилам - это желтая карточка, тут скорее Камавинга дятел. Зачем так поступать, есть у тебя уже есть желтая?
"Да не футбольный он, ну не футбольный и всё!" Мостовой (с)
Нефутбольный человек этот судья. Королевский клуб солидарен с Царем.
