Артета о втором подряд выходе в полуфинал ЛЧ: «Мы сделали то, что «Арсеналу» ни разу не удавалось сделать за 140 лет. Очень рад за всех наших людей»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов. 

Лондонская команда выбила «Спортинг» по итогам двух матчей на стадии 1/4 финала (1:0, 0:0).

«Это очень важный момент. Войти в число четырех полуфиналистов – отличная работа. Это отличный вечер. Я очень рад за всех наших людей.

[Выйдя в полуфинал ЛЧ второй раз подряд], мы сделали то, что этому клубу ни разу не удавалось сделать за 140 лет», – сказал Артета. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?35852 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
я бы удивился, если бы они в конце 19-го века вышли в полуфинал ЛЧ два раза подряд
«Мы сделали то, что не удавалось сделать «Арсеналу» за 140 лет! Теперь можно и отлетать со спокойной душой» - добавил Артета
Комментарий скрыт
как Борнмут
Не фанат Арсенала, но что то с ними жуткое происходит ) какая-то у них депрессия чтоли ?! Ваще не играют, не побеждают. Если Сити их на выходных вынесет, совсем беда психологическая будет , и, скорее всего, слив и АПЛ
Были бы фанат хотя бы АПЛ , знали бы , как это называется :
Весна на Арсенальской улице )
Синдром Арсенализма)
И ни слова про «доминацию»? Или 0,6 хg в домашнем матче со Спортингом даже доминатору не позволили мантру прочитать?
Артета чем то трампа напоминает, тоже оторван от реальности и себе какие то мифические заслуги приписывает
Ну, такая характеристика из глав государств не только трампу подходит;)
Печенеги подтвердят)
Абсолютно плевать на все эти четвертьфиналы,полуфиналы, и даже финалы,только победа в турнире имеет значение.
Арсенал потратил столько сил, сколько нужно было для прохода, учитывая предстоящий матч против Сити
А хейтеры — со своими комментариями о скучной игре могут уйти в ж****у
Великий Физретта !
Ну что теперь 2 по 0-0 с Атм исерия пенальти?)
В КЕЧ нужно было бы при этом дважды стать чемпионом страны, а ЛЧ совсем не 140 лет существует
