Артета о втором подряд выходе в полуфинал ЛЧ: «Мы сделали то, что «Арсеналу» ни разу не удавалось сделать за 140 лет. Очень рад за всех наших людей»

Артета прокомментировал выход «Арсенала» в полуфинал ЛЧ.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов.

Лондонская команда выбила «Спортинг » по итогам двух матчей на стадии 1/4 финала (1:0, 0:0).

«Это очень важный момент. Войти в число четырех полуфиналистов – отличная работа. Это отличный вечер. Я очень рад за всех наших людей.

[Выйдя в полуфинал ЛЧ второй раз подряд], мы сделали то, что этому клубу ни разу не удавалось сделать за 140 лет», – сказал Артета.