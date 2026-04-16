У «Реала» худшая серия без побед с 2018 года – четыре матча
«Реал» впервые за семь с половиной лет не смог выиграть ни в одном из четырех последних матчей.
Команда Альваро Арбелоа за последнюю неделю дважды уступила «Баварии» (1:2 и 3:4) в Лиге чемпионов, а также уступила «Мальорке» (1:2) и сыграла вничью с «Жироной» (1:1) в Ла Лиге.
Серии из четырех матчей без побед у мадридцев не было с осени 2018 года. В сентябре и октябре они не смогли победить в пяти играх подряд.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Винисиус его любит, атмосфера топовая в команде. Возможно этого в Реале уже достаточно для второго шанса.
Но сегодня к Арбелоа нет вопросов, матч топовый, с Сити, Атлетико отыграли на 10/10.
Ходили слухи про Аллегри, но bruh, надеюсь это лишь слухи. Хотелось бы Клоппа увидеть, но зачем этой команде системный тренер?
Значит нужен аналог Анчелотти или сам Анчелотти. Пойдет ли Карло в 3й раз после ЧМ? Возможно)
Если нет, то вот же аналог Анчелотти - Арбелоа) в доску свой, его свои любят, зачем увольнять?