У «Реала» худшая серия без побед с 2018 года – четыре матча

«Реал» впервые за семь с половиной лет не смог выиграть ни в одном из четырех последних матчей.

Команда Альваро Арбелоа за последнюю неделю дважды уступила «Баварии» (1:2 и 3:4) в Лиге чемпионов, а также уступила «Мальорке» (1:2) и сыграла вничью с «Жироной» (1:1) в Ла Лиге.

Серии из четырех матчей без побед у мадридцев не было с осени 2018 года. В сентябре и октябре они не смогли победить в пяти играх подряд.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
как раз с возвращением мбаппе в старт 0 побед, а до него — 5 побед))))
Всем адекватным любителям футбола было очевидно еще осенью, что, если руководство не встанет на защиту тренера и не отстоит его авторитет перед звездами - быть беде. Так и случилось. Хаби, прости этих старых шизиков в руководстве 💔
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
Эти старые побольше тебя «любителя» разбираются. Проси прощения у них теперь.
А я кстати не удивлюсь, если Арбелоа то оставят)
Винисиус его любит, атмосфера топовая в команде. Возможно этого в Реале уже достаточно для второго шанса.
Но сегодня к Арбелоа нет вопросов, матч топовый, с Сити, Атлетико отыграли на 10/10.
Ответ VuNePonimaete
Я не думаю, что возможен такой вариант, что тренер(пусть даже временный) заканчивает сезон в Реале с нулем трофеем и к нему нет вопросов. Без негатива к Арбелоа, показал себя Европе, вполне может зацепить какую-нибудь интересную команду, понабивать там шишек, и возможно даже вернуться через время с большим опытом, а Реалу теперь искать нового тренера, но для меня это было очевидно сразу после вылета от Альбасете, я тогда уже понял, что Реалу в этом сезоне, к сожалению, ловить нечего.
Ответ Вадим К_1116959249
Не представляю, кого звать)
Ходили слухи про Аллегри, но bruh, надеюсь это лишь слухи. Хотелось бы Клоппа увидеть, но зачем этой команде системный тренер?
Значит нужен аналог Анчелотти или сам Анчелотти. Пойдет ли Карло в 3й раз после ЧМ? Возможно)
Если нет, то вот же аналог Анчелотти - Арбелоа) в доску свой, его свои любят, зачем увольнять?
Футбол победил:)
Такой риал нам нравится! Сала модрит!
Алонсо свободен вроде
Короли вернулись
чудо Мадрид 😁 😁
Арбелоа обновляет антирекорды Реала, главное с раздевалкой у него всё ок
Материалы по теме
Арбелоа о 3:4 от «Баварии»: «Отличный матч в исполнении игроков «Реала», мне жаль их и болельщиков. Больно, что в этом году мы не выиграем 16-й титул ЛЧ»
15 апреля, 21:33
«Реал» с Мбаппе дважды подряд вылетел в четвертьфинале ЛЧ. «ПСЖ» вышел в полуфинал в обоих сезонах без Килиана и взял трофей
15 апреля, 21:25
«Реал» дважды подряд не прошел четвертьфинал ЛЧ. Перед этим было два трофея и два полуфинала
15 апреля, 21:16
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
8 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится со «Штутгартом», «Боруссия» Менхенгладбах принимает «Майнц»
10 минут назад
«Бавария» – «Штутгарт». Мюнхенцы станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
10 минут назад
Спартаковский борщ, динамовская котлета, пирожки Рязанцева и другие неожиданные блюда – попробуйте в Музее русского футбола
15 минут назад
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
55 минут назад
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
21 минуту назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
31 минуту назад
Лига чемпионов Азии 2. 1/4 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Васлем», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
35 минут назадВидео
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
45 минут назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:04
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем