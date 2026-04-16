У «Реала» худшая серия без побед с 2018 года – четыре матча

«Реал » впервые за семь с половиной лет не смог выиграть ни в одном из четырех последних матчей.

Команда Альваро Арбелоа за последнюю неделю дважды уступила «Баварии» (1:2 и 3:4) в Лиге чемпионов, а также уступила «Мальорке» (1:2) и сыграла вничью с «Жироной» (1:1) в Ла Лиге .

Серии из четырех матчей без побед у мадридцев не было с осени 2018 года. В сентябре и октябре они не смогли победить в пяти играх подряд.