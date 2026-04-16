Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов.
«Канониры» обыграли «Спортинг» по сумме двух четвертьфинальных матчей (1:0, 0:0).
О своих чувствах после игры
«Я доволен. Очень-очень счастлив. Эти две игры были действительно сложным испытанием, но выход в полуфинал второй год подряд – это потрясающее достижение для нашей команды. Теперь мы хотим сделать еще один шаг и выйти в финал. В этом сезоне мы уже играли с «Атлетико», и знаем, чего ожидать, так что предвкушаем эти последние пару недель».
О том, насколько разочаровывающим был сегодняшний матч
«Разочаровывающим? Нет, мы просто вышли в полуфинал, и всегда мыслили позитивно. Кого волнует, что думают другие? Важно только то, что думает наша команда, что думает тренер – мы снова в полуфинале. Я доволен. Мы будем продолжать играть хорошо, доводить дело до конца и двигаться вперед. Давайте делать все, что в наших силах».
О шумихе вокруг команды в последние несколько недель
«Как и в любом другом топ-клубе, шум существует из-за всего. Это «Арсенал», шум сопровождает нас в рамках каждой игры. Если вы играете плохо, отнеситесь к этому с долей скептицизма и двигайтесь дальше. Впереди последние несколько недель, это американские горки. Никто ничего не подарит вам в футболе. Давайте продолжать, и что будет, то будет. Давайте продолжать двигаться вперед», – сказал Райс в интервью TNT Sports.
Конечно, хотелось бы игру интереснее, но сейчас не до этого.
Стратегически грамотно сыграно