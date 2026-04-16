«Реал» с Мбаппе дважды подряд вылетел в четвертьфинале ЛЧ. «ПСЖ» вышел в полуфинал в обоих сезонах без Килиана и взял трофей

«Реал» с Мбаппе не может дойти до полуфинала ЛЧ.

«ПСЖ » без Мбаппе выступает в Лиге чемпионов лучше, чем «Реал » с Килианом.

Французский бомбардир перешел в мадридский клуб летом 2024 года в качестве свободного агента. С тех пор «Реал», ранее доходивший до полуфинала ЛЧ в четырех сезонах подряд, уже второй раз кряду не сумел преодолеть этап 1/4 финала.

Тем временем парижане попали в полуфинал ЛЧ в обоих сезонах после ухода Мбаппе , а в 2025-м даже впервые выиграли турнир.

Статистику Килиана можно изучить здесь .