«Реал» с Мбаппе дважды подряд вылетел в четвертьфинале ЛЧ. «ПСЖ» вышел в полуфинал в обоих сезонах без Килиана и взял трофей
«Реал» с Мбаппе не может дойти до полуфинала ЛЧ.
«ПСЖ» без Мбаппе выступает в Лиге чемпионов лучше, чем «Реал» с Килианом.
Французский бомбардир перешел в мадридский клуб летом 2024 года в качестве свободного агента. С тех пор «Реал», ранее доходивший до полуфинала ЛЧ в четырех сезонах подряд, уже второй раз кряду не сумел преодолеть этап 1/4 финала.
Тем временем парижане попали в полуфинал ЛЧ в обоих сезонах после ухода Мбаппе, а в 2025-м даже впервые выиграли турнир.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Современный футбол таков, что вся команда обязана и атаковать, и обороняться.
А тут целых два человека вообще не прессингуют и просто стоят в центре поля, в ожидании шанса на забег. Один - еще куда не шло, но не два. Поэтому либо они поймут и начнут прессинговать и обороняться с 7 номером, либо кого-то из них нужно продавать и брать того, кто будет это делать. Это минимум.
Но всё же ключевое в этом противостоянии было - это отсутствие Куртуа.
Лунин прям сильно не привозил, но и не выручил ни разу, а Нойер тащил всё и даже ошибка его на 1 минуте в итоге никак не повлияла.
Современный футбол уже давно не про одного героя, который в одиночку закрывает сезон! (Но прайм Роналду зарешал бы)
Да, он может решать матчи, но титулы в современном футболе берутся системой!!!
А золото ЧМ-2018 это как раз пример, где французы были частью механизма, а не единственным двигателем!!! Камерунец тогда был частью механизма а не Мадонной!
Как только камерунец стал "вожаком " то сборная то Псж стала провалится
Поставили бус, закинули вперед, он убежал. Только такой футбол и работает.
Не зря Энрике совсем не расстроился его уходу. Это скорее руководство считало, что только Мбаппе им ЛЧ и принесет.
А оказалось можно брать ЛЧ и без Мбаппе, причем в доминирующей манере, а золотой мяч у тебя получит тот же Дембеле.