  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Реал» с Мбаппе дважды подряд вылетел в четвертьфинале ЛЧ. «ПСЖ» вышел в полуфинал в обоих сезонах без Килиана и взял трофей
«Реал» с Мбаппе дважды подряд вылетел в четвертьфинале ЛЧ. «ПСЖ» вышел в полуфинал в обоих сезонах без Килиана и взял трофей

«Реал» с Мбаппе не может дойти до полуфинала ЛЧ.

«ПСЖ» без Мбаппе выступает в Лиге чемпионов лучше, чем «Реал» с Килианом.

Французский бомбардир перешел в мадридский клуб летом 2024 года в качестве свободного агента. С тех пор «Реал», ранее доходивший до полуфинала ЛЧ в четырех сезонах подряд, уже второй раз кряду не сумел преодолеть этап 1/4 финала.

Тем временем парижане попали в полуфинал ЛЧ в обоих сезонах после ухода Мбаппе, а в 2025-м даже впервые выиграли турнир.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35852 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛа Лига
logoПСЖ
logoКилиан Мбаппе
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
112 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Сафонова больше ЛЧ чем у Мбаппе
Ответ CoId_Little_Heart
Мбаппе заслуживает такого. Не даром ему Энрике лекцию читал, что от него НЕОБХОДИМА игра в прессинг. А он с тех пор так и не понял этого.
Современный футбол таков, что вся команда обязана и атаковать, и обороняться.

А тут целых два человека вообще не прессингуют и просто стоят в центре поля, в ожидании шанса на забег. Один - еще куда не шло, но не два. Поэтому либо они поймут и начнут прессинговать и обороняться с 7 номером, либо кого-то из них нужно продавать и брать того, кто будет это делать. Это минимум.
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
Без прессинга мог играть только Роналду в Реале, потому что он слихвой это компенсировал голами. Остальные смертные обязаны прессинговать. Но Мбаппе на фоне Винисиуса хоть имитировал прессинг. А бразилец просто в двух метрах от игрока Баварии с мячом пешком шел, в том числе в эпизоде с голом Кейна. Я на него весь матч матерился за отсутствие прессинга
Тут к тренеру вопросы. Очевидно же было, особенно во втором тайме, что такая установка была: Винисиус и Мбаппе вдвоём в центре ждут когда остальные отберут и пойдёт контратака. Но не сработало. Хотя забей Мбаппе с пару метров, когда Нойер потащил или пробей Винисиус чуть ниже и была бы не перекладина, а гол...
Но всё же ключевое в этом противостоянии было - это отсутствие Куртуа.
Лунин прям сильно не привозил, но и не выручил ни разу, а Нойер тащил всё и даже ошибка его на 1 минуте в итоге никак не повлияла.
Когда Мбаппе ПЕРВАЯ СКРИПКА, трофеи не гарантированы!!!
Современный футбол уже давно не про одного героя, который в одиночку закрывает сезон! (Но прайм Роналду зарешал бы)

Да, он может решать матчи, но титулы в современном футболе берутся системой!!!

А золото ЧМ-2018 это как раз пример, где французы были частью механизма, а не единственным двигателем!!! Камерунец тогда был частью механизма а не Мадонной!

Как только камерунец стал "вожаком " то сборная то Псж стала провалится
Мбаппе в отличие от Рона ужасен в завершении. Поэтому ставка на него как на завершителя обречена на провал. Кучу голевых моментов запорол за 2 сезона, в которых КР7 менял бы счет на табло.
Вот только подумал о ЧМ-18. Пересмотреть матчи плей-офф Франции, освежить память и понаблюдать за ролью 18-лпьнего Мбаппе в этом всем. Он был дико хорош в матче с Аргентиной в 1/8 я помню, но как и где располагался без мяча не помню
А в какой футбол можно играть с Мбаппе?
Поставили бус, закинули вперед, он убежал. Только такой футбол и работает.

Не зря Энрике совсем не расстроился его уходу. Это скорее руководство считало, что только Мбаппе им ЛЧ и принесет.
А оказалось можно брать ЛЧ и без Мбаппе, причем в доминирующей манере, а золотой мяч у тебя получит тот же Дембеле.
Команда разбалансирована такими личностями как Мбаппе, поэтому ничего хорошего Реалу не светит
Ну да , виноват же Мбаппе , который два забил из 4х в этом противостоянии и 15 в целом в этом розыгрыше ЛЧ , а не два тупорогих загорелых чуваков , которые ловко мимикрировали под футболистов
Сливочные слишком сильно почернели. Это сказывается на дисциплине ,а отсюда - на результатах.
Зато рэпчик в раздевалке зачетный стоит
Расист!))
Псж за последние 7 лет вышел в полуфинал лч 5 раз. Только когда месси играл два года не выходили
Да и Бадалона без пешехода перестала сливать 0-3, 0-4, 2-8 и 1-4 в плей-офф кубка ЛЧ
Сколько у помойного матраса титулов за последние 5 лет?🤣🤣🤣
С ума сойти, вечно молодой Мбаппе через пару лет начнёт сдавать, ибо скорость его главный козырь
Просто там перестройка идёт. Сколько лет центр тащили Кроос и Модрич.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
7 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится со «Штутгартом», «Боруссия» Менхенгладбах принимает «Майнц»
10 минут назад
«Бавария» – «Штутгарт». Мюнхенцы станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
10 минут назад
Спартаковский борщ, динамовская котлета, пирожки Рязанцева и другие неожиданные блюда – попробуйте в Музее русского футбола
15 минут назад
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
55 минут назад
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
21 минуту назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
31 минуту назад
Лига чемпионов Азии 2. 1/4 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Васлем», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
35 минут назадВидео
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
45 минут назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:04
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем