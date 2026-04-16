  • Арбелоа о 3:4 от «Баварии»: «Отличный матч в исполнении игроков «Реала», мне жаль их и болельщиков. Больно, что в этом году мы не выиграем 16-й титул ЛЧ»
Арбелоа о поражении от «Баварии»: это был отличный матч в исполнении «Реала».

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о поражении от «Баварии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра – 1:2).

«Это был отличный матч в исполнении моих игроков, и мне жаль их, учитывая те усилия, которые они приложили, мне жаль болельщиков «Мадрида», которые приехали и которые смотрели игру дома, мне больно, потому что «Мадрид» не выиграет 16-й титул Лиги чемпионов в этом году, но мы возвращаемся в Мадрид с нашей эмблемой, потому что игроки отдали все.

У нас было несколько шансов забить гол, у нас было несколько уставших игроков, но мы собирались сделать замены непосредственно перед голом [Луиса Диаса], но с этим голом все было кончено. 

В чемпионате будет очень сложно, но мы должны продолжать бороться до последнего тура, нам нужно защищать свою эмблему», – сказал Арбелоа.

Кто выиграет Лигу чемпионов?
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoАльваро Арбелоа
logoРеал Мадрид
logoБавария
Пишут, что судья мог забыть о первой жёлтой Камавинга. Такая игра сложная у него. Обычно да, за такое не дают вторую. Но по букве закона он абсолютно прав. Камавинга не мог не помнить, что у него жёлтая, и так глупо, себя повёл, спровоцировав судью. Так что винить нужно французу только самого себя
Ответ Святослав Федорович
В АПЛ в матче Кристал Пэлэс - Лидс судья тоже забыл про первую желтую карточку Гудмондссона и в итоге удалил его
Не так давно судейская комиссия признала вторую желтую ошибкой
Тут по идее тоже ошибка,но это не отменяет того факта,что Камавинга тупой
Ответ Святослав Федорович
Обычное не дают потому что футболисты в край ахренели, а так чистая желтая, пускай мозги включает если есть
Респект Ригоберу, что поставил на аватарку хозяйку Барселоны)))
Ответ Растин Кол
Комментарий скрыт
Ответ Си Эм Панк
Комментарий скрыт
Мадрид 2-8 не влетал, в отличие от сине-грвнатовых
Бавария прибила Реал его же оружием, дуплетом в концовке, удивительно даже.
Ответ CoId_Little_Heart
Это Камавинга дуплетом (глупых) жёлтых прибил Мадрид :(
За такую игру Реала должно быть стыдно, не по содержанию, начинке, а по поведению игроков. Очень грязная и вызывающая игра сливочных. Постоянные провокации, оры, маты, крики, попытки что-то там оспорить и давить на судей даже когда сами неправы. Ну это за гранью восприятия. Курятник, одним словом.
Ответ Black Phoenix
Уже побежали активно минусовать правду, сеkта что сказать
Ответ Black Phoenix
Так они всем составом после свистка побежали к Винчичу, как обычно хороводы вокруг судей водить. Уважение Винчичу, что хватило духу Гюлеру за хамство красную показать.
Ну ладно хоть хватило стыда не сказать про судей.
Матч был просто огонь 🔥
Ответ I10ff
Сказал) просто спортс приберег момент
Ответ I10ff
Для этого есть мадрид тв)
Для выездного матча с таким сильным соперником сыграли действительно очень хорошо. Реализовали свои шансы в первом тайме, но под конец заметно подсели.
Все говорят как ошибся Нойер, но как попал Гюлер! И со штрафного не помню таких его голов в последнее время. Хорошо смотрелся Браим, которого зачем-то поменяли на Камавингу.
А Винисиус запорол, возможно, решающий голевой момент во втором тайме. И не первый раз он так промахивается по мячу. Да и его удар во воробьям в ближний угол - не уровень топ-игрока.
Ответ Боевой Бурят Путина
Реализовали, подсели! То есть, Бавария никакого отношения к своей победе не имеет!? 😁
Ответ Амин Чич
До кк Камавинги и речи не было о победе Баварии
Вот и слили все турниры, но зато выгнали Алонсо, борцуны с расистами.
Ответ RembaXXX
Ага…
Команде респект. Сегодня показали характер. Очень не хватает такой игры в матчах Ла Лиги. Сами же её слили.
Сколько там барса с атлетико в меньшинстве играла в 2 матчах ? А маргарин всего 6 минут и 2 банки получил.))Хотя в первой игре мусорный бак 2 удаления не дал и пеналь но даже с таким судейство проиграли.
Ответ Le Chan
Не вы ли ныли буквально вчера, что в момент гола Атлетико Барса была в меньшинстве, поскольку Феран не вернулся в игру?:))
Так сколько Барса провела в меньшинстве до гола в тот момент? Секунд 20-30?:))
Дисциплина просто нулевая в команде и уже давно, сколько ненужных красных заработали из-за тупости в этом сезоне. Феде капитан для галочки, Арабелоа такой же тренер. Матч красивый, Олисе монстр. Баварию с заслуженной победой. Хала Мадрид.
