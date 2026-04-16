Арбелоа о 3:4 от «Баварии»: «Отличный матч в исполнении игроков «Реала», мне жаль их и болельщиков. Больно, что в этом году мы не выиграем 16-й титул ЛЧ»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о поражении от «Баварии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра – 1:2).
«Это был отличный матч в исполнении моих игроков, и мне жаль их, учитывая те усилия, которые они приложили, мне жаль болельщиков «Мадрида», которые приехали и которые смотрели игру дома, мне больно, потому что «Мадрид» не выиграет 16-й титул Лиги чемпионов в этом году, но мы возвращаемся в Мадрид с нашей эмблемой, потому что игроки отдали все.
У нас было несколько шансов забить гол, у нас было несколько уставших игроков, но мы собирались сделать замены непосредственно перед голом [Луиса Диаса], но с этим голом все было кончено.
В чемпионате будет очень сложно, но мы должны продолжать бороться до последнего тура, нам нужно защищать свою эмблему», – сказал Арбелоа.
Не так давно судейская комиссия признала вторую желтую ошибкой
Тут по идее тоже ошибка,но это не отменяет того факта,что Камавинга тупой
Матч был просто огонь 🔥
Все говорят как ошибся Нойер, но как попал Гюлер! И со штрафного не помню таких его голов в последнее время. Хорошо смотрелся Браим, которого зачем-то поменяли на Камавингу.
А Винисиус запорол, возможно, решающий голевой момент во втором тайме. И не первый раз он так промахивается по мячу. Да и его удар во воробьям в ближний угол - не уровень топ-игрока.
Так сколько Барса провела в меньшинстве до гола в тот момент? Секунд 20-30?:))