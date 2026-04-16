  • Экс-судья Бурруль об удалении Камавинга в игре с «Баварией»: «Непропорциональное наказание – он держал мяч всего 3 секунды. Действия Винчича граничат со злоупотреблением властью»
Экс-судья Бурруль об удалении Камавинга в игре с «Баварией»: «Непропорциональное наказание – он держал мяч всего 3 секунды. Действия Винчича граничат со злоупотреблением властью»

Камавинга не следовало удалять в матче с «Баварией», считает экс-арбитр.

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал удаление полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга в ответном матче против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра – 1:2). 

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку

Через три минуты после этого вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет в этой игре и вывел свою команду вперед по сумме двух игр. На 94-й Майкл Олисе забил победный гол «Баварии».

«Это абсолютно непропорциональное наказание – удалять игрока за подобное действие. Он держал мяч всего три секунды, и рефери должен был действовать гораздо более уравновешенно, учитывая, что поставлено на карту для команд и, прежде всего, его влияние на игру.

Это граничит со злоупотреблением властью», – сказал Бурруль. 

Источник: Marca
А по мне, нормальное наказание. Давно пора за затяжки и симуляции раздавать жёлтые
Ответ funnynerd21
А по мне, нормальное наказание. Давно пора за затяжки и симуляции раздавать жёлтые
Комментарий скрыт
Ответ funnynerd21
А по мне, нормальное наказание. Давно пора за затяжки и симуляции раздавать жёлтые
В таком случае Упамекано еще в первом тайме должен был красную получать, он после каждого углового забирал мяч в руки и убегал на свою половину! Но этого почему то никто не видит
Экс-судья Бурруль: при мне Реал был бы уже в финале.
Ответ ОттоДракула
Экс-судья Бурруль: при мне Реал был бы уже в финале.
Прямо со стадии 1/4
Ответ ОттоДракула
Экс-судья Бурруль: при мне Реал был бы уже в финале.
https://www.sports.ru/football/blogs/3274229.html
Он забыл, что уже показал жёлтую, так бы не дал 100%. По его реакции было видно
Ответ KiNG_K
Он забыл, что уже показал жёлтую, так бы не дал 100%. По его реакции было видно
Комментарий скрыт
Ответ Хейрулла Сайтиев
Комментарий скрыт
Вот конкретно в той ситуации забыл, на секунда потом вспомнил или игроки Баварии напомнили
А его и не удаляли за это. Ему за это дали жёлтую. Но кто виноват что она у него вторая оказалась?
Как только показали Камавингу и я увидел, что он держит мяч в руках я сразу подумал: что же ты делаешь, идиот ?! Зачем так рисковать. Это было невероятно тупо.
Ответ DaniOs
Как только показали Камавингу и я увидел, что он держит мяч в руках я сразу подумал: что же ты делаешь, идиот ?! Зачем так рисковать. Это было невероятно тупо.
Но вини же сходит с рук похожие эпизоды
Ответ DaniOs
Как только показали Камавингу и я увидел, что он держит мяч в руках я сразу подумал: что же ты делаешь, идиот ?! Зачем так рисковать. Это было невероятно тупо.
Когда только Кама получил желтую - я подумал:
«Так, 2 ЦЗ и опорник с желтыми, пахнет красной»

Причем по Эдуардо - давно замечаю как он иногда может разозлиться и хлопнуть кого-нибудь и схватить горчичник. Тут было не прям так от злости, но блин, зачем давать повод судье… Испортил зарубу своей глупостью, так интересно было бы посмотреть на развязку без этого эпизода!
Все по делу, на мой взгляд
Такое исполнять с ЖК - мозгов ноль вообще
Ответ amadeus_amadeus
Все по делу, на мой взгляд Такое исполнять с ЖК - мозгов ноль вообще
Судья сколько угодно может формально быть правым, но за такое в этом матче дать вторую жёлтую, иначе как тупизмом это не назовёшь...
К судье по факту ноль претензий. Все по букве закона. Камавинга сам тупонул, будучи на желтой. Фаны мадрида Не забываем про 100 пенку на Олисе в первом матче , выдыхаем и идем молиться дальше на Мбапе и Виньку
Ответ maghor007
К судье по факту ноль претензий. Все по букве закона. Камавинга сам тупонул, будучи на желтой. Фаны мадрида Не забываем про 100 пенку на Олисе в первом матче , выдыхаем и идем молиться дальше на Мбапе и Виньку
Комментарий скрыт
Ответ Palich86
Не было на вини сто процентного пенальти. Удаление Та так тем более не могло быть. Не смешите людей фаны мадрида. В кое то веки вам не подсудили в решающих матчах.
Винчич забыл что у него была желтая, он показал отвернулся убегать и вспомнил, было поздно.. ксли бы такую карточку показали сопернику Реала и Реал за счет этого бы прошел, такой бы вой тут стоял..
Но любой адекватный человек скажет что судья исгадил этот матч
Ответ neuner
Винчич забыл что у него была желтая, он показал отвернулся убегать и вспомнил, было поздно.. ксли бы такую карточку показали сопернику Реала и Реал за счет этого бы прошел, такой бы вой тут стоял.. Но любой адекватный человек скажет что судья исгадил этот матч
А я вот смотрел Арсенал - Спортинг !
Неужели ещё лучше играли ?
Ответ neuner
Винчич забыл что у него была желтая, он показал отвернулся убегать и вспомнил, было поздно.. ксли бы такую карточку показали сопернику Реала и Реал за счет этого бы прошел, такой бы вой тут стоял.. Но любой адекватный человек скажет что судья исгадил этот матч
99% косяк Эдуардо и только 1% можно предъявить судье: нахера, имея ЖК (полученную недавно), столь демонстративно затягивать время🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Тут пограничный случай, теоретически повод есть, фактически это ответка в 1/4 лч, где ничего не было решено.

Обычно за такое не удаляют при таких обстоятельствах, но Камавинга сам виноват
Экс-судья Бурруль о падении Ольмо в штрафной «Атлетико»: «Не вижу контакта, достаточного для пенальти»
Ответ shrab
Экс-судья Бурруль о падении Ольмо в штрафной «Атлетико»: «Не вижу контакта, достаточного для пенальти»
Так он последователен!
На фиг правила, надо по понятиям, по духу игры! Там не пенальти, тут не неспортивное поведение!
Ответ shrab
Экс-судья Бурруль о падении Ольмо в штрафной «Атлетико»: «Не вижу контакта, достаточного для пенальти»
Так никто не видел, кроме фанатов бчк)
