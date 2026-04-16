Экс-судья Бурруль об удалении Камавинга в игре с «Баварией»: «Непропорциональное наказание – он держал мяч всего 3 секунды. Действия Винчича граничат со злоупотреблением властью»
Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал удаление полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга в ответном матче против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра – 1:2).
На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку.
Через три минуты после этого вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет в этой игре и вывел свою команду вперед по сумме двух игр. На 94-й Майкл Олисе забил победный гол «Баварии».
«Это абсолютно непропорциональное наказание – удалять игрока за подобное действие. Он держал мяч всего три секунды, и рефери должен был действовать гораздо более уравновешенно, учитывая, что поставлено на карту для команд и, прежде всего, его влияние на игру.
Это граничит со злоупотреблением властью», – сказал Бурруль.
«Так, 2 ЦЗ и опорник с желтыми, пахнет красной»
Причем по Эдуардо - давно замечаю как он иногда может разозлиться и хлопнуть кого-нибудь и схватить горчичник. Тут было не прям так от злости, но блин, зачем давать повод судье… Испортил зарубу своей глупостью, так интересно было бы посмотреть на развязку без этого эпизода!
Такое исполнять с ЖК - мозгов ноль вообще
Но любой адекватный человек скажет что судья исгадил этот матч
Неужели ещё лучше играли ?
Обычно за такое не удаляют при таких обстоятельствах, но Камавинга сам виноват
На фиг правила, надо по понятиям, по духу игры! Там не пенальти, тут не неспортивное поведение!