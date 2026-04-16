Экс-судья Бурруль об удалении Камавинга в игре с «Баварией»: «Непропорциональное наказание – он держал мяч всего 3 секунды. Действия Винчича граничат со злоупотреблением властью»

Камавинга не следовало удалять в матче с «Баварией», считает экс-арбитр.

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал удаление полузащитника «Реала » Эдуардо Камавинга в ответном матче против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра – 1:2).

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга , вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку .

Через три минуты после этого вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет в этой игре и вывел свою команду вперед по сумме двух игр. На 94-й Майкл Олисе забил победный гол «Баварии».

«Это абсолютно непропорциональное наказание – удалять игрока за подобное действие. Он держал мяч всего три секунды, и рефери должен был действовать гораздо более уравновешенно, учитывая, что поставлено на карту для команд и, прежде всего, его влияние на игру.

Это граничит со злоупотреблением властью», – сказал Бурруль.