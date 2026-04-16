«Реал» дважды подряд не прошел четвертьфинал ЛЧ. Перед этим было два трофея и два полуфинала
«Реал» снова не вошел в четверку лучших команд Лиги чемпионов.
Команда Альваро Арбелоа дважды уступила «Баварии» (1:2 и 3:4) и покинула турнир на стадии 1/4 финала. В прошлом сезоне мадридцы тоже не сумели преодолеть четвертьфинальный этап.
В последний раз такое происходило два раза подряд в 2019–2020 годах. После этого «Реал» дважды выиграл ЛЧ и дважды проиграл в полуфинале.
Кто выиграет Лигу чемпионов?
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если менять тренеров с такой скоростью, то будет такое же самое.
Хочется чтобы Реал выигрывал именно Ла Лигу.
ЛЧ выиграли достаточно за последние годы.
На длинной дистанции Барселона нынешняя просто лучше Реала.
А я уж думал, манекен на тренерском мостике что-то должен решать хоть иногда
Я сразу же писал, что он до лета не доработает, но я видимо жестко ошибся в старческом неадеквате Переса