«Реал» при Арбелоа вылетел из ЛЧ и Кубка Испании и на 9 очков отстал от «Барселоны» в Ла Лиге

«Реал» при Арбелоа выбыл из двух турниров.

«Реал » близок к тому, чтобы остаться в этом сезоне без трофеев.

Команда Альваро Арбелоа вылетела из Лиги чемпионов от «Баварии», потерпев от нее два поражения – 1:2 и 3:4.

Ранее при испанском тренере, назначенном в январе, мадридцы выбыли из Кубка Испании, проиграв «Альбасете» (2:3).

В Ла Лиге «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на 9 очков за 7 туров до конца сезона.