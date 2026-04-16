  • «Реал» при Арбелоа вылетел из ЛЧ и Кубка Испании и на 9 очков отстал от «Барселоны» в Ла Лиге
«Реал» при Арбелоа вылетел из ЛЧ и Кубка Испании и на 9 очков отстал от «Барселоны» в Ла Лиге

«Реал» при Арбелоа выбыл из двух турниров.

«Реал» близок к тому, чтобы остаться в этом сезоне без трофеев.

Команда Альваро Арбелоа вылетела из Лиги чемпионов от «Баварии», потерпев от нее два поражения – 1:2 и 3:4.

Ранее при испанском тренере, назначенном в январе, мадридцы выбыли из Кубка Испании, проиграв «Альбасете» (2:3). 

В Ла Лиге «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на 9 очков за 7 туров до конца сезона.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
141 комментарий
У Реала с очень большой долей вероятности намечается 2 года без каких-либо трофеев - в 2025 (5 турниров: Суперкубок Испании, ЛЧ, Кубок Испании, Ла Лига и КЧМ) и 2026 (4 турнира: Суперкубок Испании, Кубок Испании, ЛЧ и, с вероятностью в 99%, Ла Лига) году 0 трофеев.

Но болельщики Реала вчера и сегодня радовались вылету Барселоны как «собственному трофею» )
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
Ответ Кирилл
И Перес ничего не делает
Вчерашним шутникам — огромный привет! Но я плясать на костях мадридских не собираюсь. Играли классно,но Бавария была лучше.
Ответ falkao2013
Комментарий скрыт
Ответ войд
Комментарий скрыт
Но у Баварии тоже вратарь привёз...

Как можно смотреть футбол годами и считать кто из-за чего забил, удивительно. В этом же весь футбол
Можно оставшиеся 8 игр не смотреть. Всё более чем очевидно. Сезон завершен
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
А как же гонка диктатора с великим Мурики за Пичичи?)
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Увы и ах.
ну уволили же зато Хаби Алонсо, Реал со своими решениями в пользу игроков по типу винисиуса теряет свой статус ,не понимаю почему не избавиться от этого человека,да он хороший игрок ,но как личность для Реала ужасен
Ответ Steeldragon
Как личность как раз для "реала"
Ответ Steeldragon
>теряет свой статус

Они его уже давно теряют или потеряли.

- абсолютно ужасным и отвратительным поведением перед церемонией Золотого мяча Родри
- истериками на реал тв и систематическим нытьём и открытым давлением на судей в прошлом сезоне, особенно перед финалом Кубка Испании
- полной поддержкой провокатора Винисиуса, и его мерзкого поведения
А помните, как летом была статья «Реал всегда мощно отвечает на сезоны без трофеев» ?
Ответили так ответили
Ответ XavIniesta2008-2015
надо будет статью переопубликовать летом
Ответ XavIniesta2008-2015
Он копит силы, чтобы мощно ответить сразу на два сезона без трофеев. Или три. Или четыре.
Подождём, когда Арбелоа возьмёт на себя ответственность и восхититься великим Винисиусом
1 день радости сливоглоров . Скажите спасибо Барселоне только она делает вашу никчемнную жизнь чуть радостнее в эти дни
Ответ Ринат Аркулов
до них это начнет доходить только после матча Арсенал-Атлетико
Танцуй, Вини!
Ответ Tristan...
Они не готовы
Ответ Tristan...
Танцуй как Роналдиньо, Неймар и Алвес, да!
Остался еще 1 трофей, который Реал может взять-Пичичи для Мбаппе. Но там великий Мурики догоняет. Поэтому, нужно 6-7 пенальти за 8 туров)
Ответ Андрей. С
это их самый главный трофей, по престижу что то типа ЛаЛига плюс Кубок вместе взятые
2 сезона без трофеев на фоне растущей барсы) которая с большей долей вероятности скоро будет сметать всех если закроет 2 позиции))
Так что как бы ближайшие несколько лет реал не остался без трофеев 😁
Ответ Anton Petrov_1117139271
Брасе что бы сметать всех нужно качественное усиление минимум 4 отличными игроками, особенно для сезона который будет после ЧМ
