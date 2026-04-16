«Реал» при Арбелоа вылетел из ЛЧ и Кубка Испании и на 9 очков отстал от «Барселоны» в Ла Лиге
«Реал» при Арбелоа выбыл из двух турниров.
«Реал» близок к тому, чтобы остаться в этом сезоне без трофеев.
Команда Альваро Арбелоа вылетела из Лиги чемпионов от «Баварии», потерпев от нее два поражения – 1:2 и 3:4.
Ранее при испанском тренере, назначенном в январе, мадридцы выбыли из Кубка Испании, проиграв «Альбасете» (2:3).
В Ла Лиге «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на 9 очков за 7 туров до конца сезона.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
141 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но болельщики Реала вчера и сегодня радовались вылету Барселоны как «собственному трофею» )
Как можно смотреть футбол годами и считать кто из-за чего забил, удивительно. В этом же весь футбол
Они его уже давно теряют или потеряли.
- абсолютно ужасным и отвратительным поведением перед церемонией Золотого мяча Родри
- истериками на реал тв и систематическим нытьём и открытым давлением на судей в прошлом сезоне, особенно перед финалом Кубка Испании
- полной поддержкой провокатора Винисиуса, и его мерзкого поведения
Ответили так ответили
Так что как бы ближайшие несколько лет реал не остался без трофеев 😁