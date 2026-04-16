В полуфинале ЛЧ по одной команде из Англии, Испании, Германии и Франции. У АПЛ было шесть клубов в 1/8 финала

Ни у одной лиги нет двух или более представителей в полуфинале Лиги чемпионов.

На этапе 1/2 финала «ПСЖ » встретится с «Баварией», а «Атлетико » – с «Арсеналом ».

Таким образом, на этой стадии будет по одному представителю от Франции, Германии, Испании и Англии.

Примечательно, что в 1/8 финала у АПЛ было шесть клубов (рекорд турнира).