  • Винисиус, Гюлер, Беллингем, Рюдигер и Питарч обступили арбитра после поражения от «Баварии». Арду удалили за разговоры с Винчичем, Джуд что-то высказывал резервному судье
Игроки «Реала» остались недовольны судейством в матче с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы вылетели из турнира по итогам двух встреч (1:2, 3:4).

Команда осталась в меньшинстве в концовке ответной игры. На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку. 

После финального свистка «сливочные» обступили Винчича. К нему подбежали Винисиус Жуниор, Арда Гюлер, Джуд Беллингем, Антонио Рюдигер и Тьяго Питарч. После Беллингем также что-то высказывал резервному судье.

Затем игроки «Реала» направились за судьей в подтрибунку. У входа в нее Гюлер что-то сказал арбитру, в результате Винчич показал ему красную карточку.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Достойно принимают поражение, как нам вчера и заверяли их фанаты после матча Барселоны
Комментарий скрыт
Для чего они это делают?) Судья отменит решение? Нет.
Вы лучше обступите Камавингу сходите
Слова Рафиньи - это ужас, не смог принять поражение. А обступать судью или кидаться в него предметами, как в свое время делал Рюдигер - это достойное принятие поражения. Главное не перепутайте
Мусорный бак у тебя вместо сердца!
Болельщики Реала вчера и сегодня: «ха ха, опять Барселона винит судей в вылете, стыд»
Игроки Реала сегодня: набрасываются на Винчича всей толпой после окончания матча

Вроде бы, вчера это называли «кармой», да ?))))))
карма она и есть)ты погоди с утра еще включатся чудики из Реал тв.
Поздравляю, Кирилл, персонально твоя победа сегодня) без рофла
Мерзость Реала зашкаливает. Самое противное что они так весь матч играли. Любое нарушение против Баварии, и когда судья наказывает по делу - наседают на него как разъярённые петухи на лису и давай там орать, слюной изводиться и авторитетом давить. Тьфу. Привыкли за счёт судей противостояния локальные выбивать. Рад что Бавария их на место поставила.
Болеешь?
они спрашивали у судей - почему не судит Чакыр
По составу участников скорее Кашшаи
Слава Богу эта мусорка вылетела.
как только РЕАЛ начинают судить честно - начинаются эти слезы. никогда такого не было и вот опять.
Это вчерашний комментарий фаната Реала, я поменял только слово Барселону на Реал и как вам теперь? 😂😂😂.
Нам нормально. Хорошую работу судьи всегда приятно видеть, хоть вчера, хоть сегодня.
Вини тоже нужно было показать красную, но судьи боятся ущемлённому показывать карточки
Обступили с вопросом: "неужели не прошла оплата? А ну проверь!"
