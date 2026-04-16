«Бавария» выбила «Реал» из ЛЧ впервые с 2012 года. Мадридцы 4 раза подряд побеждали мюнхенцев в плей-офф

«Бавария » выбила «Реал» из Лиги чемпионов впервые с 2012 года.

Команда Венсана Компани одержала победу над мадридцами по итогам двух матчей в четвертьфинале турнира (2:1, 4:3). Мюнхенцы прошли «Реал » в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2011/12 – тогда они обыграли испанцев в полуфинале (2:1, 1:2, 3:1 по пенальти).

С тех пор «сливочные» 4 раза подряд выигрывали двухматчевые противостояния с «Баварией» в Лиге чемпионов: в полуфинале в 2014 году (1:0, 4:0), в четвертьфинале в 2017-м (2:1, 4:2), в полуфинале в 2018-м (2:1, 2:2) и в полуфинале в 2024-м (2:1, 2:2).