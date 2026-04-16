263

«Бавария» выбила «Реал» из ЛЧ впервые с 2012 года. Мадридцы 4 раза подряд побеждали мюнхенцев в плей-офф

«Бавария» выбила «Реал» из Лиги чемпионов впервые с 2012 года.

Команда Венсана Компани одержала победу над мадридцами по итогам двух матчей в четвертьфинале турнира (2:1, 4:3). Мюнхенцы прошли «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2011/12 – тогда они обыграли испанцев в полуфинале (2:1, 1:2, 3:1 по пенальти). 

С тех пор «сливочные» 4 раза подряд выигрывали двухматчевые противостояния с «Баварией» в Лиге чемпионов: в полуфинале в 2014 году (1:0, 4:0), в четвертьфинале в 2017-м (2:1, 4:2), в полуфинале в 2018-м (2:1, 2:2) и в полуфинале в 2024-м (2:1, 2:2). 

Кто выиграет Лигу чемпионов?35848 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт УЕФА
263 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну что ж, поздравляю болельщиков Баварии с проходом дальше, классное было противостояние. Одно из украшений этого турнира. Мадрид - молодцы, все ждали избиение подопечных Арбелоа, а они показали характер и оказали достойное сопротивление, за такое поражение точно не стыдно. Европейское Класико удалось на славу, на мой взгляд. Куча красивых голов, изобилие моментов, красивых обыгрышей. Я получил удовольствие от этих матчей.
Ответ corazon blanco
Мысленно жму вам руку. Если б не глупый момент с Камавингой - матч бы на нервах в овертайм перетек и неизвестно, что б было.
Ответ corazon blanco
Комментарий скрыт
Я вот честно после первого тайма был уверен, что если не выйдут ультра заряженными на начало второго и быстро не забьют - что вылет гарантирован. Слишком уж все по сценарию удобному для "Реала" шло, где то даже смирился с проигрышем в глубине души. Очень рад, что проявили характер (ну и Камавинга помог, хотя Рюдигер еще раньше удалятся должен был). Матч получился частично дворовой, но очень эмоциональный. "Реалу" надо отдать должное, выжали свой максимум в текущем состоянии.
Ответ Harryck
Кст,что научилась Бавария при Компани,это вырывать победы,настолько все здесь на тоненького было, голы на 89 минуте обычно конек Реала
Ответ Harryck
братан, ты прям в точку описал мои ощущения, только истинные фанаты поймут 🤣
Как же приятно видеть уверенную работу судей в ЛЧ! Всякая фигня, за которую наши додики пачками ставят пенальти, тут спокойно и безжалостно отсекается!
Ответ Uncle Alexander
Ага ))
Особенно вчера , когда ВАР отменил 200% пенальти в ворота ПСЖ !
Ответ OldRedWhite
А толку ставить пенальти? Сафонов всё равно отобьёт.
Будут сегодня те колкие комментарии от болельщиков Милана?) Или у них только для вылета Барселоны заготовки есть?
А по сути вышла в полуфинал более сыгранная команда с тренером на скамейке.
Ответ falkao2013
А что не так с болельщиками Милана?
Ответ falkao2013
У Милана есть болельщики? ;)
Лучший матч года
Ответ pit4er
А мне первая их игра больше понравилась... Сегодняшняя была очень хорошей, но та была просто волшебной
Перес и после этого матча будет поклоняться Бабуину Великому?
Или уже попрёт его из клуба наконец?
Ответ bel01
Он с ним летом контракт продлит. За то, сколько он сегодня порол.
Ответ bel01
Ты будешь и дальше плакать, ведь Вини уже сравнялся по количеству голевых моментов в 5 и более плей офф Лч с Криштиану и он дальше продолжит клепать трофеи и рекорды с Реалом, боюсь предположить, что тебе подобным не мало нервов и слёз придется пролить глядя на одного из выдающихся игроков последних лет. Забавно, что ни один из его хейтеров ничего не высказал под тем постом, жалкие существа.
Бавария — ПСЖ — лучший полуфинал из возможных
Ответ revodrok
Лучшие по игре команды и будут играть в полуфинале , а не в финале (эх , из-за сетки такую игру пропустили)
Ответ revodrok
это должен был быть финал
Слушайте, а когда Киммиху дадут ЗМ?
Но ведь монстр же в середине поля, и всю карьеру невероятно стабилен.
Ответ bel01
В год ЧМ мяч получает кто то из сборной чемпионов.
Ответ михаил_1117134659
Это не всегда так работает)))
«Реал» сегодня сыграл намного лучше ожиданий, да еще и повезло в некоторых эпизодах. Но я понял, что не пройдут дальше, когда Винисиус промахнулся по мячу в штрафной после передачи Мбаппе. И под конец «Бавария» давила все больше и больше, так что результат закономерен. У того же Диаса был 100% момент еще до удаления, когда Трент выбил. Камавинга, конечно, редкостный, но это не решающий момент в игре
Ответ Боевой Бурят Путина
Ох момент когда ему (Диасу) Мусиала выкатил , ну пробей в касание , зачем останавливать мяч , пас то под удар был идеальным
Бавария долго расплачивалась за везение в 2012, теперь воздалось. Реал должен радоваться. что до 89 игра шла в доп. время
Ответ Филипп Демидов
какое было везение в 2012 ?
Ответ Филипп Демидов
Реал чему должен радоваться, Реал кучу моментов запорол сам и поплыл только в меньшинстве) сыграли круто и даже по по итогу пкреиграли соперника по XG
