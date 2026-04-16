«ПСЖ» сыграет в полуфинале ЛЧ с «Баварией», «Арсенал» – с «Атлетико»

Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.

На этапе 1/2 финала «ПСЖ» встретится с «Баварией», а «Атлетико» – с «Арсеналом».

Первые игры пройдут 28 и 29 апреля, ответные – 5 и 6 мая.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35798 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
За просмотр полуфинала Арсенал-Атлетико УЕФА должна будет платить болельщикам.
Ответ Влад Тюрин
Наоборот, болельщики должны доплачивать, чтоб увидеть этот харамболл
Ответ Влад Тюрин
Атлетико постоянно в этом году 3 мяча забивает в разных матчах
Я думаю, если бы не Нойер, Бавария спокойно 3-0 или с куда более серьезным счетом закрыла бы Реал… вместо уверенной победы, капитан посадил своих на очко, все начали волноваться и играть в непонятно что… и если Камавинга не сломал бы весь Реал, кто знает, может как и Атлеты на шару и Реал бы прошел… но Париж - Бавария…. Уххххх это будет эпичная битва !!!!
Ответ Tango442
Реал это либо шальной дурачок,либо судьи) А бывает и то, и то)
Ответ Tango442
Нойер в нескольких моментах команду банально вытащил. Без него к середине второго тайма и 2:6 могло быть.
Бавария рискнула с Диасом и сорвала джекпот
Ответ 16TH STATE
Несмотря на гол, сегодня запорол очень много моментов.
Ответ 16TH STATE
Был бы он лет на пять моложе то можно так было бы говорить, а так человеку 30 лет почти, в лучшем случае год-два на его позиции и скорость падать начнёт
ПСЖ опять дальше, чем Мбаппе прошел:) Как же вовремя избавились от балласта:)
Ответ rigobersong
Справедливости ради, Мбаппе отличный матч сегодня провёл.
В отличие от Бабуина, который абсолютно всё запорол, просто провалился.
Ответ rigobersong
А куда воид затерялся?
Вот все пишут ,что Атлетико автобус скучный. Тем временем Атлетико в этой ЛЧ 34 забитых и 26 пропущенных! 60 голов в 14 играх. ШЕСТЬДЕСЯТ))) Больше только у игр с участием ПСЖ(44-22)
Дай бог, чтобы ЛЧ взял победитель пары ПСЖ-Бавария. Антифутбол не должен победить
Ответ shin93
Подскажите, пожалуйста, а почему прошедшей осенью представитель якобы антифутбола не заметил Баварию и уверено обыграл ее 3-1?
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Молодцы!!! Может им еще кубок АПЛ прямо щас выдать за победу в 1 туре?)
Смеялись над апл, в итоге у самих 1 команда осталась и это Атлетико, а два мешка вылетели, не выиграв в сумме ни матча.
Ответ ОттоДракула
Арсенал ничем не отличается от Атлетико )
Ответ ОттоДракула
Атлетико выиграет ЛЧ! Вот умора будет.
Поздравляю всех с очищением ЛЧ от Барселоны и Реала, может, наконец-то посмотрим футбол без хороводов вокруг судей каждые 5 минут, без замеров травы, без симуляций Винисиуса, без, прямо скажем, глуповатых фанатов этих двух клубов! Ура, футбол!
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Атлетико так не делает?
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
атлетико еще остался
ПСЖ - Бавария это отличный полуфинал
Скрытый финал и антифутбол в другом матче.
Материалы по теме
«Бавария» обыграла «Реал» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ – 4:3! Камавинга удалили на 86-й, Диас забил на 89-й, Олисе – на 94-й
15 апреля, 20:56
«Арсенал» не забил «Спортингу» (0:0), но прошел в 1/2 финала ЛЧ по сумме двух матчей
15 апреля, 20:52
Рекомендуем
Главные новости
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
37 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
сегодня, 06:39
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Глушков о мате Евсеева: «Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим»
сегодня, 03:48
Кэррик о будущем в «МЮ»: «Мне нравится здесь. Хочется быть частью чего-то особенного, но не все зависит от меня»
сегодня, 03:20
Тюкавин об 1:1 с «Пари НН»: «Динамо» обязано побеждать такие команды»
сегодня, 02:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3 минуты назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
13 минут назад
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
27 минут назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
53 минуты назад
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Бавария» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:31
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем