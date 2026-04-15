Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»

Дюгарри о «ПСЖ»: они вернулись к лучшей форме, их ведет фантастический Дембеле.

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что «ПСЖ» вернулся в лучшую форму.

Парижане вышли в 1/2 финала Лиги чемпионов, обыграв «Ливерпуль » по сумме двух матчей (2:0, 2:0).

«ПСЖ удается проникнуть в голову соперника. Меня это уже не удивляет. Они умеют справляться с трудностями в обороне, как и в прошлом сезоне.

Они дают ответы на все вопросы, они вернулись к своей лучшей форме. Они достигли такого же уровня. Они не непобедимы, но другие команды начинают так думать.

Эта команда умеет превосходить саму себя. Ее ведет за собой Дембеле , который способен на все. Он фантастический игрок, абсолютно исключительный», – заявил Дюгарри в программе Rothen s’enflamme.