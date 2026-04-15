Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что «ПСЖ» вернулся в лучшую форму.
Парижане вышли в 1/2 финала Лиги чемпионов, обыграв «Ливерпуль» по сумме двух матчей (2:0, 2:0).
«ПСЖ удается проникнуть в голову соперника. Меня это уже не удивляет. Они умеют справляться с трудностями в обороне, как и в прошлом сезоне.
Они дают ответы на все вопросы, они вернулись к своей лучшей форме. Они достигли такого же уровня. Они не непобедимы, но другие команды начинают так думать.
Эта команда умеет превосходить саму себя. Ее ведет за собой Дембеле, который способен на все. Он фантастический игрок, абсолютно исключительный», – заявил Дюгарри в программе Rothen s’enflamme.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Дембеле не входит даже в 5 лучших в ПСЖ в этом году,куда он там кого ведет ?
21+6 у него за не полный сезон , он половину сезона пропустил как и в прошлом году он включается на конец сезона , играет отлично, забывает с обеих ног, и много пространства создает для партнеров
Витинья везет этот ПСЖ, Дембеле на подсосе
Квара там всю атаку тащит , а Матвей просто цементирует ворота, что касается Дембеле, то он пока в очень плохой форме.
Заход был не про атаку, но какое это имеет значение😁
Ведёт за собой Витинья ПСЖ !
