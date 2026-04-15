  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что «ПСЖ» вернулся в лучшую форму.

Парижане вышли в 1/2 финала Лиги чемпионов, обыграв «Ливерпуль» по сумме двух матчей (2:0, 2:0).

«ПСЖ удается проникнуть в голову соперника. Меня это уже не удивляет. Они умеют справляться с трудностями в обороне, как и в прошлом сезоне.

Они дают ответы на все вопросы, они вернулись к своей лучшей форме. Они достигли такого же уровня. Они не непобедимы, но другие команды начинают так думать.

Эта команда умеет превосходить саму себя. Ее ведет за собой Дембеле, который способен на все. Он фантастический игрок, абсолютно исключительный», – заявил Дюгарри в программе Rothen s’enflamme.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35848 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
Кристоф Дюгарри
logoЛиверпуль
logoУсман Дембеле
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дембеле не входит даже в 5 лучших в ПСЖ в этом году,куда он там кого ведет ?
Ответ Ilya Kozaev
21+6 у него за не полный сезон , он половину сезона пропустил как и в прошлом году он включается на конец сезона , играет отлично, забывает с обеих ног, и много пространства создает для партнеров
Витинья везет этот ПСЖ, Дембеле на подсосе
Ответ Homer Simpson
Квара там всю атаку тащит , а Матвей просто цементирует ворота, что касается Дембеле, то он пока в очень плохой форме.
Ответ ubAA
Заход был не про атаку, но какое это имеет значение😁
Ведёт за собой Витинья ПСЖ !
Читайте новости футбола в любимой соцсети
