«Арсенал» впервые вышел в полуфинал ЛЧ в двух сезонах подряд

«Арсенал » во второй раз подряд преодолел четвертьфинальный этап Лиги чемпионов.

Команда Микеля Артеты выбила «Спортинг » (1:0, 0:0) и в следующем раунде встретится с «Атлетико».

«Канониры» впервые в истории сыграют в полуфинале ЛЧ в двух сезонах подряд. В прошлом году в 1/2 финала они уступили «ПСЖ».