Камавинга сфолил на Кейне и не отдавал мяч «Баварии» – Винчич показал хавбеку «Реала» вторую желтую. Мюнхенцы дважды забили после этого

Камавинга получил две желтые карточки в матче с «Баварией».

«Реал » остался в меньшинстве в ответном матче против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра – 1:2).

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга , вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку.

Через три минуты после этого вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет в этой игре и вывел свою команду вперед по сумме двух игр. На 94-й Майкл Олисе забил победный гол «Баварии».