  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Камавинга сфолил на Кейне и не отдавал мяч «Баварии» – Винчич показал хавбеку «Реала» вторую желтую. Мюнхенцы дважды забили после этого
484

Камавинга получил две желтые карточки в матче с «Баварией».

«Реал» остался в меньшинстве в ответном матче против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра – 1:2). 

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку. 

Через три минуты после этого вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет в этой игре и вывел свою команду вперед по сумме двух игр. На 94-й Майкл Олисе забил победный гол «Баварии».

Кто выиграет Лигу чемпионов?35847 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЭдуардо Камавинга
logoЛа Лига
Славко Винчич
logoсудьи
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБавария
logoХарри Кейн
logoЛуис Диас
logoМайкл Олисе
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Даулет Хамзин_1117100117
Феерический
Это удаление приговор команде, Реал сразу просел и получил третий. Чудак просто вышел на замену получил 2 глупые жк и слил команду. Нет цензурных слов...
Ответ Папа Футбола
Камавинга всем хорош, кроме одного - нет мозгов. Какой раз уже он принимает идиотские решения, то начинает водиться с мячом штрафной, то получает идиотские карточки. И прогресса с момента прихода в Реал нет вообще - чувака всё устраивает. Надо гнать его сс...ми тряпками
Сейчас все фанаты Реала моментально забудут что еще вчера по их мнению жаловаться на судейство было позорно)))
Ответ Даниил Варламов_1116148027
Комментарий удален модератором
Ответ Даниил Варламов_1116148027
100%
Винчичу респект за яйца, показал, что можно спокойно выдавать желтые, не взирая на минуты и стадию плей-офф, Ковач учись!
Ответ Krogan_
Комментарий скрыт
Ответ fatei4
Де Бил
Комментарий скрыт
Идиот Камавинга. Такой матч испортил
Ответ Glory Real Madrid
Комментарий скрыт
Ответ kaka10
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
И приз за самое глупое удаление в этой ЛЧ получает...
Ответ Vikeif
Комментарий скрыт
Ответ Budabuda
Комментарий скрыт
Араухо разве удаляли в этой ЛЧ?
ну красавец, чё. время потянул так потянул
Просто слил Реал из полуфинала
Ответ DedSkyWalker
-ся
Ответ DedSkyWalker
Комментарий скрыт
Пока Реал не сольёт всё это африканское шапито, ничего хорошего можно не ждать
Ответ shin93
Значит, никогда. Дедуля очень уж пристрастился к сникерсам в последние годы
Ответ shin93
Да, причем надо шейхам слить, за нормальные бабки.... ну реально виниссиус с пальмы слез.... а поведением там до сих пор и сидит.
Как можно не бросить мяч, когда судья свистит, при этом имея ЖК, кто это может объяснить?
Ответ Олег Горбацевич
Может задержка зп и зарядились на удаление в матче?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
6 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится со «Штутгартом», «Боруссия» Менхенгладбах принимает «Майнц»
8 минут назад
«Бавария» – «Штутгарт». Мюнхенцы станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
8 минут назад
Спартаковский борщ, динамовская котлета, пирожки Рязанцева и другие неожиданные блюда – попробуйте в Музее русского футбола
13 минут назад
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
53 минуты назад
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
19 минут назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
29 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. 1/4 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Васлем», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
33 минуты назадВидео
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
43 минуты назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:04
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем