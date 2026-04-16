У «Арсенала» 1 победа в 5 последних матчах – над «Спортингом» в первой игре. Дальше – выезд к «Ман Сити»

«Арсенал» выиграл лишь один из пяти последних матчей.

Сегодня команда Микеля Артеты сыграла вничью со «Спортингом » со счетом 0:0 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В пяти последних играх во всех турнирах лондонцы одержали лишь одну победу – над португальской командой в первом матче (1:0). Также на этом отрезке они потерпели 3 поражения.

19 апреля «Арсенал » встретится с «Манчестер Сити» на выезде в 33-м туре АПЛ .