Неймар извинился за перепалку с болельщиком: «Я мог просто промолчать. Обещаю, что больше не буду так делать. Они могут говорить все, что хотят, я просто продолжу играть в футбол»

Неймар извинился за перепалку с болельщиком.

Нападающий «Сантоса » Неймар высказался о конфликте с болельщиком.

Бразильский клуб сыграл вничью с парагвайской «Реколетой» (1:1) в Кубке Судамерикана. Неймар отличился в составе хозяев.

Результат вызвал недовольство местных болельщиков, которые освистали команду после матча. Один из болельщиков «Сантоса» раскритиковал Неймара.

В ответ 34-летний бразилец крикнул: «Тебе надо больше тренироваться. Ты немного растолстел, черт подери . Ты постоянно жалуешься, заткнись! Замолчи, парень. Прояви уважение, и все будет в порядке. Я капризный? Я тут жизнь свою отдаю, братишка! Я дам тебе твою минуту славы».

«Я согласен, что не должен был спорить с фанатом и что я мог просто промолчать. Поэтому я приношу извинения всем, кто был оскорблен.

Я обещаю, что больше не буду так делать. Они могут говорить все, что хотят, я просто продолжу играть в футбол», – написал Неймар в соцсети.