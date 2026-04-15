Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»

Мадуэке травмировался в игре со «Спортингом».

Вингер «Арсенала » Нони Мадуэке получил повреждение в ответном четвертьфинальном матче ЛЧ со «Спортингом » (0:0, второй тайм).

На 60-й минуте хавбек португальской команды Педру Гонсалвеш врезался коленом в колено Мадуэке.

Англичанин упал на газон, на поле появилась медицинская бригада.

В итоге Нони не смог продолжить игру. На 63-й минуте он был заменен на Макса Доумана .