  Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
18

Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»

Владимир Быстров не связывает неудачи «Зенита» в борьбе за трофеи с трансфером Александра Соболева.

– После прихода Соболева «Зенит» не выиграл ни одного официального трофея. Видите в этом взаимосвязь?

– После прихода не только Соболева, но и ряда других футболистов «Зенит» ничего не выиграл. Неправильно только его обвинять.

Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги – только на бумажке сильные футболисты, – сказал бывший полузащитник петербуржцев.

Малолетка Педро не слабее тебя на пике, Володька.
А Мантуан так вообще тебе за счеку даст.
Джон Джон в порядке. Вега за свои деньги хорош. Дуран - Джон.
Я соглашусь только по Дурану, после матча со Спартаком полнейшее разочарование, играть ему не интересно. По поводу Веги - игрок ротации, на его позиции играет Дуглас Сантос, которого выдавить из основы где-то на уровне научной фантастики. Джон Джон за то время что сыграл оставил хорошее впечатление, думаю он себя еще проявит. Быстров то сам запомнился только спринтами, на мой взгляд игрок достаточно посредственного уровня по современным мерам.
Всех в одну кучу свалил, анализатор доморощенный.
Остапа несло.
Володька, ты футбол-то смотришь? Или как Его Царское Величество — только рассуждаешь на темы, к которым раньше имел отношение? Джон Джон, например, хорошо выглядит. Дуран взят для подстраховки на пару месяцев, и сам это понимает. Вега — дешевле аналогичного паспортиста.
Всех смел в одну кучу! Трое из четверых здесь явно лишние. Соболев, получается, как черная метка. Хотя в последнее время и он начал забивать.
Дуран, Джон Джон и Вега определённо виноваты в том, что Зенит в сезоне 2024/25 ничего не выиграл, ну точно.
Володька логичен, как и всегда.
Дураны и Джон Джоны только что пришли, зачем о них говорить. А дельфин - это проклятие, не один клуб с ним трофеев не получит.
Не правда, Володька. Жедсон фигедсон один из лучших, забыл уже , дед старый
