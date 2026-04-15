Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
Владимир Быстров не связывает неудачи «Зенита» в борьбе за трофеи с трансфером Александра Соболева.
– После прихода Соболева «Зенит» не выиграл ни одного официального трофея. Видите в этом взаимосвязь?
– После прихода не только Соболева, но и ряда других футболистов «Зенит» ничего не выиграл. Неправильно только его обвинять.
Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги – только на бумажке сильные футболисты, – сказал бывший полузащитник петербуржцев.
Опубликовал: Александр Суряев
А Мантуан так вообще тебе за счеку даст.
Володька логичен, как и всегда.