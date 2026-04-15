Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»

Роналду после 1:0 с «Аль-Иттифаком»: +3, отличная энергия на трибунах!.

Форвард «Аль-Насра » Криштиану Роналду поделился постом после матча с «Аль-Иттифаком » (1:0) в 29-м туре лиги Саудовской Аравии.

Это 15-я победа команды Роналду в чемпионате подряд. Португалец результативными действиями в домашней игре не отметился.

После матча Криштиану выложил фото и написал в соцсетях: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥».