  • Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
31

Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»

Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич высказался о назначении пенальти в пользу «Сочи» в матче против ЦСКА в 24-м туре Мир РПЛ (1:0).

Единственный гол на 11-й минуте забил полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич, реализовавший пенальти, назначенный арбитром Сергеем Цыганком после ВАР за наступ Жоао Виктора на ногу Вячеславу Литвинову. Бразилец смотрел на мяч и не видел оппонента.

«Здесь нет нарушения. У нас были похожие моменты в РПЛ, но там только два игрока вступали в единоборство и только у них была возможность завладеть мячом. А в матче ЦСКА – «Сочи» в эпизоде участвовал еще один игрок армейцев – Данила Козлов. Только ВАР был внимателен и сфокусирован на контакте. Проанализировав, они поняли эпизод от начала и до конца. Там Козлов находился впереди, опередил игрока «Сочи». Именно он сыграл в мяч.

Можно сказать, что у игрока «Сочи» было очень мало возможностей. Здесь более чем два человека в борьбе. В этом разница этого эпизода с другими, которые произошли в других матчах. Решение экспертной панели: это не нарушение», – сказал Мажич. 

Так мы узнали, что у экспертов есть своя панель. Всех можно посмотреть?
Сколько уже левых пенальти поставили в ворота ЦСКА за сезон? Хотя с Сочи надо было забивать.
решение правильное, а обоснование как всегда «любой ереси нагородить, лишь бы не признать очевидной ошибки».
Решение назначить Мажича признано ошибочным
вот так вот и живём...при чём, про момент Гонду сказал, что мяча в его зоне нет....)
Ответ </c/>
вот так вот и живём...при чём, про момент Гонду сказал, что мяча в его зоне нет....)
А момент с пенальти Сочи-Краснодар, там вообще игрок Краснодара никак не влиял на эпизод, бил другой игрок мимо ворот, в стороне от места где Васильев придержал.
Ответ Дмитрий9779
А момент с пенальти Сочи-Краснодар, там вообще игрок Краснодара никак не влиял на эпизод, бил другой игрок мимо ворот, в стороне от места где Васильев придержал.
Вот я тоже этого не понимаю, кажется что они придумывают отговорки просто на ходу и новая каждый раз противоречит одной из старых.
С ЦСКА можно обкатывать все спорные моменты, сомневаешься - ставь пенальти, или давай красную, а там потом решим. Нам за каждый чих ставят пенальти или удаляют, а соперник наоборот ногу должен оторвать что б им пенальти или красную дали.
А нам рассказывают, что судить стали лучше.Ни тура без скандала, а то и не одного.
судить нормально начнут, когда за их счёт будут делать переигровку матчей
Всю связку ВАР +судья в поле на полиграф. Убежден , имеем дело с ОПС, статья 210 ук РФ
Всем разумным людям было ясно, что это не пенальти. Эти же профессионалы ухитрились найти пенальти даже с видеопросмотром. Гнать всех из футбола и проверить на уголовку.
где то мы это уже слышали... и не один раз
