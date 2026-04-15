Экс-судья Итурральде о падении Менди в штрафной «Баварии»: «Та его прихватывал, но он упал сам. Ничего не было»

Итурральде: судья верно не назначил пенальти в пользу «Реала» после падения Менди.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал эпизод с падением защитника «Реала » Ферлана Менди в штрафной площади «Баварии».

Мюнхенская команда принимает мадридскую в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3, второй тайм). На 23-й минуте Менди упал в штрафной площади соперника – защитник хозяев Джонатан Та прихватывал его за руку. Главный арбитр встречи Славко Винчич не стал назначать пенальти.

«Ничего не было, ничего. Это правда, что Та его прихватывал, но он упал сам. Там ничего не было», – сказал Итурральде.

