  • Экс-судья Итурральде о падении Менди в штрафной «Баварии»: «Та его прихватывал, но он упал сам. Ничего не было»
Экс-судья Итурральде о падении Менди в штрафной «Баварии»: «Та его прихватывал, но он упал сам. Ничего не было»

Итурральде: судья верно не назначил пенальти в пользу «Реала» после падения Менди.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал эпизод с падением защитника «Реала» Ферлана Менди в штрафной площади «Баварии». 

Мюнхенская команда принимает мадридскую в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3, второй тайм). На 23-й минуте Менди упал в штрафной площади соперника – защитник хозяев Джонатан Та прихватывал его за руку. Главный арбитр встречи Славко Винчич не стал назначать пенальти. 

«Ничего не было, ничего. Это правда, что Та его прихватывал, но он упал сам. Там ничего не было», – сказал Итурральде.

Фото: кадры из трансляции

Кто выиграет Лигу чемпионов?35840 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Ну если итуральде, то значит- чистый пенальти ставить должны были....
Мне было интересно, почему все под постом о самой игре комментируют все эпизоды, но не этот. Имхо, этот эпизод такой же спорный, как и эпизоды перед вторым голом Баварии. Но повторы тех моментов не показали+Бавария потом забил гол, поэтому уже не было необходимости в них разбираться
прихватывал?
да он его обнимал, как любовницу, готовый присунуть сзади, и уложил на поле под себя!
читсый фол.
полевой судья не видел что Та творил также правой рукой, прост
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
5 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится со «Штутгартом», «Боруссия» Менхенгладбах принимает «Майнц»
7 минут назад
«Бавария» – «Штутгарт». Мюнхенцы станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
7 минут назад
Спартаковский борщ, динамовская котлета, пирожки Рязанцева и другие неожиданные блюда – попробуйте в Музее русского футбола
12 минут назад
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
52 минуты назад
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
18 минут назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
28 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. 1/4 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Васлем», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
32 минуты назадВидео
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
42 минуты назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:04
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем