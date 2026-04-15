Винисиус и Роналду – единственные игроки, поучаствовавшие в 10+ голах «Реала» в 5+ розыгрышах ЛЧ. Бразилец сегодня отдал ассист на гол Мбаппе «Баварии»

Винисиус Жуниор разделил достижение в ЛЧ с Криштиану Роналду.

Вингер «Реала» Винисиус сравнялся с Криштиану Роналду по одному из показателей в Лиге чемпионов.

Сегодня бразилец отдал ассист на гол Килиана Мбаппе в ответном матче с «Баварией» (3:2, второй тайм) в четвертьфинале турнира.

Теперь Винисиус стал одним из двух игроков, принимавших непосредственное участие в 10+ голах в 5 или более сезонах Лиги чемпионов в составе «Реала».

Раньше в этом списке значился только Роналду, игравший за «Мадрид » с 2009 по 2018 год.