  • Винисиус и Роналду – единственные игроки, поучаствовавшие в 10+ голах «Реала» в 5+ розыгрышах ЛЧ. Бразилец сегодня отдал ассист на гол Мбаппе «Баварии»
Винисиус Жуниор разделил достижение в ЛЧ с Криштиану Роналду.

Вингер «Реала» Винисиус сравнялся с Криштиану Роналду по одному из показателей в Лиге чемпионов.

Сегодня бразилец отдал ассист на гол Килиана Мбаппе в ответном матче с «Баварией» (3:2, второй тайм) в четвертьфинале турнира.

Теперь Винисиус стал одним из двух игроков, принимавших непосредственное участие в 10+ голах в 5 или более сезонах Лиги чемпионов в составе «Реала».

Раньше в этом списке значился только Роналду, игравший за «Мадрид» с 2009 по 2018 год.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Squawka
Нельзя сравнивать тот формат с нынешней ЛЧ
Материалы по теме
Мбаппе забил 15-й гол в сезоне ЛЧ, до рекорда Роналду – 2 мяча. Француз лидирует в списке бомбардиров
15 апреля, 20:17
Винисиус назвал Роналду кумиром, репостнув запись о том, что он второй после Криштиану игрок с 10+ очками в 5 подряд сезонах ЛЧ
13 марта, 14:05Фото
Винисиус отдал 31-ю голевую в ЛЧ и стал лучшим ассистентом «Реала» в турнире, сравнявшись с Роналду
11 марта, 21:53
Винисиус с 29 голевыми передачами стал вторым ассистентом «Реала» в ЛЧ за всю историю. Больше ассистов лишь у Роналду – 31
20 января, 21:16
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
5 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится со «Штутгартом», «Боруссия» Менхенгладбах принимает «Майнц»
7 минут назад
«Бавария» – «Штутгарт». Мюнхенцы станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
7 минут назад
Спартаковский борщ, динамовская котлета, пирожки Рязанцева и другие неожиданные блюда – попробуйте в Музее русского футбола
12 минут назад
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
52 минуты назад
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
18 минут назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
28 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. 1/4 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Васлем», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
32 минуты назадВидео
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
42 минуты назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:04
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем