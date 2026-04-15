Винисиус и Роналду – единственные игроки, поучаствовавшие в 10+ голах «Реала» в 5+ розыгрышах ЛЧ. Бразилец сегодня отдал ассист на гол Мбаппе «Баварии»
Винисиус Жуниор разделил достижение в ЛЧ с Криштиану Роналду.
Вингер «Реала» Винисиус сравнялся с Криштиану Роналду по одному из показателей в Лиге чемпионов.
Сегодня бразилец отдал ассист на гол Килиана Мбаппе в ответном матче с «Баварией» (3:2, второй тайм) в четвертьфинале турнира.
Теперь Винисиус стал одним из двух игроков, принимавших непосредственное участие в 10+ голах в 5 или более сезонах Лиги чемпионов в составе «Реала».
Раньше в этом списке значился только Роналду, игравший за «Мадрид» с 2009 по 2018 год.
Кто выиграет Лигу чемпионов?35838 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Squawka
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Нельзя сравнивать тот формат с нынешней ЛЧ
