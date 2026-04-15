Мбаппе забил 15-й гол в сезоне ЛЧ, до рекорда Роналду – 2 мяча. Француз лидирует в списке бомбардиров
Килиан Мбаппе забил 15-й гол в сезоне Лиги чемпионов.
Нападающий «Реала» отличился в ответном матче против «Баварии» в 1/4 финала турнира (3:2, второй тайм). Француз лидирует в списке лучших бомбардиров – его ближайший преследователь, Харри Кейн, забил 12 мячей.
Рекорд по голам за один сезон Лиги чемпионов принадлежит Криштиану Роналду – он забил 17 мячей в сезоне-2013/14, выступая за «Реал».
Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Роналду играл 6 игр в группе, против 8 сейчас
Они еще и в 1/16 играли, а не с 1/8 начинали, как раньше после группы
Уже не догонит.
Только у Рона половина этих голов в плей-офф, а у жабы - Кайрату и Олимиакосу
сколько матчей было у Роналду ? )
Сколько мячей в плей-офф?) Вот и разница)
Месси обошел, а Роналду уже не получится. Зато игра была классная, настоящая лигачемпионская!
