Мбаппе забил 15-й гол в сезоне ЛЧ, до рекорда Роналду – 2 мяча. Француз лидирует в списке бомбардиров

Мбаппе сократил отставание от рекорда Роналду по голам за сезон ЛЧ.

Килиан Мбаппе забил 15-й гол в сезоне Лиги чемпионов.

Нападающий «Реала » отличился в ответном матче против «Баварии» в 1/4 финала турнира (3:2, второй тайм). Француз лидирует в списке лучших бомбардиров – его ближайший преследователь, Харри Кейн , забил 12 мячей.

Рекорд по голам за один сезон Лиги чемпионов принадлежит Криштиану Роналду – он забил 17 мячей в сезоне-2013/14, выступая за «Реал».

