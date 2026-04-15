«Аль-Наср» выиграл 15 матчей саудовской лиги подряд. Команда Роналду на 8 очков опережает «Аль-Хилаль», проведя на игру больше

«Аль-Наср» одержал 15-ю победу в чемпионате подряд.

Команда Жорже Жезуша сегодня одолела «Аль-Иттифак» (1:0) в 29-м туре лиги Саудовской Аравии. Криштиану Роналду результативными действиями не отметился.

Клуб из Эр-Рияда продлил рекордную для себя серию побед и идет в таблице на первой строчке, на 8 очков опережая «Аль-Хилаль», у которого есть игра в запасе.