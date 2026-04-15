  • Мбаппе забил 70-й гол в ЛЧ. Форвард «Реала» – 6-й в списке лучших бомбардиров турнира после Рауля (71), Бензема (90), Левандовского (109), Месси (129) и Роналду (140)
Мбаппе забил 70-й гол в ЛЧ. Форвард «Реала» – 6-й в списке лучших бомбардиров турнира после Рауля (71), Бензема (90), Левандовского (109), Месси (129) и Роналду (140)

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе забил 70-й гол в Лиге чемпионов.

27-летний игрок отличился на 42-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:2, перерыв).

На данный момент француз занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ.

Килиана опережают Рауль (71 гол), Карим Бензема (90), Роберт Левандовски (109), Лионель Месси (129) и Криштиану Роналду (140).

А ведь когда-то рекорд Рауля казался легеднарным
Интересно, когда-нибудь побьют рекорд Роналду?! 140 - сумасшедшее число!
он и есть легендарным сегодня, ибо он забивал в эпоху ЛЧ с 16, 24 и 32 командами без квот для всяких кипрских и датских мальчиков в трусиках.
У Мопе более половины голов Кайратам, Олимпиакосам, Слованам и прочим великим командам
У Месси, Левы и Рона тоже такого добра в достатке
В топе 4 игрока Реала.
А что толку? Мбаппе награды завоюет, а вот Реал после его покупки второй год без трофеев вообще. И так и будет. Перес ошибся покупая игрока, который один раз Реалу отказал. Такого нельзя было делать. Себя надо уважать. Вот судьба и наказывает Реал.
Реал его не "покупал"
Это игра слов. Свою стоимость он заложил в подъёмные.
Мбапе надо выгнать, ноль трофеев с его прихода не случайность
Звездуны --на выход!!!
Должен был в двух матчах минимум 5 забивать. Очень много запорол. Очень.
Ничего себе Мбаппе уже 27. А кажется только вчера 18 летним пацаном за Монако бегал. Вот время летит.
