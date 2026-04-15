Мбаппе забил 70-й гол в ЛЧ. Форвард «Реала» – 6-й в списке лучших бомбардиров турнира после Рауля (71), Бензема (90), Левандовского (109), Месси (129) и Роналду (140)
27-летний игрок отличился на 42-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:2, перерыв).
На данный момент француз занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ.
Килиана опережают Рауль (71 гол), Карим Бензема (90), Роберт Левандовски (109), Лионель Месси (129) и Криштиану Роналду (140).
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
У Мопе более половины голов Кайратам, Олимпиакосам, Слованам и прочим великим командам
У Месси, Левы и Рона тоже такого добра в достатке