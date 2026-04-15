Мбаппе – первый игрок в истории ЛЧ с 10 выездными голами за сезон

Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов по выездным голам.

Нападающий «Реала» вывел свою команду вперед на 42-й минуте игры с «Баварией» в Германии.

Теперь на счету француза 10 голов на чужих полях в текущем розыгрыше ЛЧ. Это рекорд турнира (с учетом Кубка европейских чемпионов).

Всего у Мбаппе 15 мячей в этой ЛЧ – больше забивал только Криштиану Роналду.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Ну 7 из них Кайрату и Олимпиакосу. С новым форматом полегче рекорды переписывать
Материалы по теме
«Бавария» обыграла «Реал» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ – 4:3! Камавинга удалили на 86-й, Диас забил на 89-й, Олисе – на 94-й
15 апреля, 20:56
Тони Кроос: «Бавария» справляется не с каждой угрозой, неизбежно допускает ошибку. Но «Реалу» придется раскрыться в какой-то момент, а с этим часто проблемы»
15 апреля, 18:37
Мбаппе об игре за «Реал»: «Для меня это как Божий дар. Я благодарен за то, что играю за лучший клуб на лучшем поле мира»
14 апреля, 09:44
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
4 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится со «Штутгартом», «Боруссия» Менхенгладбах принимает «Майнц»
7 минут назад
«Бавария» – «Штутгарт». Мюнхенцы станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
7 минут назад
Спартаковский борщ, динамовская котлета, пирожки Рязанцева и другие неожиданные блюда – попробуйте в Музее русского футбола
12 минут назад
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
52 минуты назад
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
18 минут назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
28 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. 1/4 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Васлем», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
32 минуты назадВидео
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
42 минуты назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:04
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
