Мбаппе – первый игрок в истории ЛЧ с 10 выездными голами за сезон

Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов по выездным голам.

Нападающий «Реала» вывел свою команду вперед на 42-й минуте игры с «Баварией» в Германии.

Теперь на счету француза 10 голов на чужих полях в текущем розыгрыше ЛЧ. Это рекорд турнира (с учетом Кубка европейских чемпионов).

Всего у Мбаппе 15 мячей в этой ЛЧ – больше забивал только Криштиану Роналду.