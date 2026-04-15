Мбаппе – первый игрок в истории ЛЧ с 10 выездными голами за сезон
Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов по выездным голам.
Нападающий «Реала» вывел свою команду вперед на 42-й минуте игры с «Баварией» в Германии.
Теперь на счету француза 10 голов на чужих полях в текущем розыгрыше ЛЧ. Это рекорд турнира (с учетом Кубка европейских чемпионов).
Всего у Мбаппе 15 мячей в этой ЛЧ – больше забивал только Криштиану Роналду.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Ну 7 из них Кайрату и Олимпиакосу. С новым форматом полегче рекорды переписывать
Великий
