«Реал» забил «Баварии» 3-й гол, когда Станишич лежал на газоне после столкновения с Рюдигером. Винчич не отменил гол и показал желтую Компани

«Реал» забил, когда игрок «Баварии» лежал на газоне.

Мюнхенская команда принимает мадридскую в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3, перерыв). Третий гол гостей в этой игре забил Килиан Мбаппе на 42-й минуте.

В это время защитник хозяев Йосип Станишич лежал на газоне на чужой половине поля – незадолго до результативной атаки «Реала » он отдавал пас, после чего защитник испанской команды Антонио Рюдигер выставил плечо в плечо Станишичу.

Главный арбитр встречи Славко Винчич не стал отменять взятие ворот и показал желтую карточку возмущавшемуся тренеру «Баварии» Венсану Компани.

Скриншот: кадр из трансляции