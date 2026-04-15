  «Реал» забил «Баварии» 3-й гол, когда Станишич лежал на газоне после столкновения с Рюдигером. Винчич не отменил гол и показал желтую Компани
«Реал» забил «Баварии» 3-й гол, когда Станишич лежал на газоне после столкновения с Рюдигером. Винчич не отменил гол и показал желтую Компани

Мюнхенская команда принимает мадридскую в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3, перерыв). Третий гол гостей в этой игре забил Килиан Мбаппе на 42-й минуте.

В это время защитник хозяев Йосип Станишич лежал на газоне на чужой половине поля – незадолго до результативной атаки «Реала» он отдавал пас, после чего защитник испанской команды Антонио Рюдигер выставил плечо в плечо Станишичу. 

Главный арбитр встречи Славко Винчич не стал отменять взятие ворот и показал желтую карточку возмущавшемуся тренеру «Баварии» Венсану Компани.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Станишич пытался встать, увидел, что мяч у Реала, и лёг обратно.
Комментарий скрыт
Все равно там фол был.
как Реал играет против Баварии у судей начинается помутнение.. Там и штрафной у Арды сомнительный..
Комментарий скрыт
Какого это, второй год ВООБЩЕ без Трофеев?
Это конечно очень смешной момент. Станишич после того как пас отдал сам влетел в рюдигера, на повторе видно что он начал подниматься увидел что мяч реал перехватил и обратно упал. Ну очень смешно было🤣🤣🤣
Как и Бавария не остановила свою атаку когда Милитао лежал на поле,на кону выход в 1/2 ЛЧ тут никто о "фейр-плее" не думает
Видели симуляции Милитао
Этот гиббон должен был красную получать
Между моментом с возможным фолом и голом происходит две смены владения мяча, причём тут судья вообще? Бавария завладела мячом после эпизода
Надо было уже тогда останавливать , но уже поздно
Комментарий скрыт
1) Мяч попал к Диасу он его потерял
2) После выноса мяч попал к Кейну, он его потерял
Забили гол после левого штрафного, после фола Рюдигера на Станишиче... карма детка
Автор, ты кто?!! Какой матч смотрел? Какое плечо в плечо? Они оба такие уроды, что у них плечи на стопах расположены? Рудигер аккуратно, но очень эффективно и подло долбанул ногой по голеностопу Станишича. Рюдигеру по факту попадания в заявку на матч можно сразу желтую выписывать, а уж если на поле выпускают, то сразу красную давать.
