«Реал» забил «Баварии» 3-й гол, когда Станишич лежал на газоне после столкновения с Рюдигером. Винчич не отменил гол и показал желтую Компани
Мюнхенская команда принимает мадридскую в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3, перерыв). Третий гол гостей в этой игре забил Килиан Мбаппе на 42-й минуте.
В это время защитник хозяев Йосип Станишич лежал на газоне на чужой половине поля – незадолго до результативной атаки «Реала» он отдавал пас, после чего защитник испанской команды Антонио Рюдигер выставил плечо в плечо Станишичу.
Главный арбитр встречи Славко Винчич не стал отменять взятие ворот и показал желтую карточку возмущавшемуся тренеру «Баварии» Венсану Компани.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Скриншот: кадр из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
43 комментария
2) После выноса мяч попал к Кейну, он его потерял