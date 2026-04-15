Кейн забил 55 мячей в 47 матчах сезона за «Баварию» и Англию – сегодня гол «Реалу» в ЛЧ
Харри Кейн забил 55-й гол в сезоне.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3, перерыв).
Англичанин отличился на 38-й минуте матча на «Альянц Арене».
Всего в нынешнем сезоне у 32-летнего Кейна 55 голов в 47 играх в составе «Баварии» и сборной Англии. В Лиге чемпионов на его счету 12 голов в 11 матчах.
Подробно со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Игрок 47 матчей
Вылетят и ЗМ улетит
Если только ЧМ выиграет )
Кейн Легенда!!
Сегодня забьет ещё парочку и отправит реал на заслуженный отдых 🤡
Пока это ЗМ, помешать может только Мотя :)
