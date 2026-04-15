Кейн забил 55 мячей в 47 матчах сезона за «Баварию» и Англию – сегодня гол «Реалу» в ЛЧ

Харри Кейн забил 55-й гол в сезоне.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил «Реалу » в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3, перерыв).

Англичанин отличился на 38-й минуте матча на «Альянц Арене».

Всего в нынешнем сезоне у 32-летнего Кейна 55 голов в 47 играх в составе «Баварии» и сборной Англии . В Лиге чемпионов на его счету 12 голов в 11 матчах.

Подробно со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .