10

Кейн забил 55 мячей в 47 матчах сезона за «Баварию» и Англию – сегодня гол «Реалу» в ЛЧ

Харри Кейн забил 55-й гол в сезоне.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3, перерыв).

Англичанин отличился на 38-й минуте матча на «Альянц Арене».

Всего в нынешнем сезоне у 32-летнего Кейна 55 голов в 47 играх в составе «Баварии» и сборной Англии. В Лиге чемпионов на его счету 12 голов в 11 матчах.

Подробно со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35836 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вылетят и ЗМ улетит
Ответ marco -81
Вылетят и ЗМ улетит
Если только ЧМ выиграет )
Кейн Легенда!!
Сегодня забьет ещё парочку и отправит реал на заслуженный отдых 🤡
Пока это ЗМ, помешать может только Мотя :)
